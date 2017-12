Verdict şocant în cazul tinerei care a decedat la spital după ce a născut Dr. Lucia Chetreanu: „O ECOGRAFIE CARDIACĂ I-AR FI PUTUT SALVA VIAŢA!”

Femeia suferea de o afecţiune cardiacă gravă care nu a fost depistată la timp

Femeia nu a beneficiat de ecografie cardiacă la internare pentru că „tahicardia sinusală diagnosticată în ambulatoriu şi urmărită de un cardiolog până în octombrie, nu impunea investigaţii suplimentare”, a spus obstetricianul Cosmin Rugină, care s-a ocupat de gravidă

Primul tratament pe fondul palpitaţiilor a fost administrat prin indicaţii telefonice, fără un consult clinic de specialitate

Cardiologul care era de gardă în ziua fatidică s-a putut ocupa de pacientă abia după 3 ore de la solicitare, din cauza potopului de urgenţe din acel interval orar

Potrivit Dr. Georgeta Vintea, gravidele cu afecţiuni cardiace grave trebuie supravegheate în clinici de nivel 3, unde se pot aplica procedee de intervenţie mai avansate, fiind indicată inclusiv scoaterea copilului înainte de termen!

DSP Neamţ şi Colegiul Medicilor Neamţ anchetează cazul

Cum a fost posibil ca o tânără în vârstă de 23 de ani să moară în spital, după câteva ore de la naşterea, pe cale naturală şi fără complicaţii a unei fetiţe sănătoase? Aceasta este întrebarea la care autorităţile sanitare încearcă să dea un răspuns. Cazul se află, de asemenea, şi în atenţia Poliţiei, fiind aşteptate rezultatele probelor histopatologice recoltate de la victimă. Deocamdată, a fost exclusă embolia pulmonară şi cauza ostetrică. Imina femeii era mărită şi asta pe fondul unei afecţiuni cardiace grave nedepistate la timp. De ce nu a fost diagnosticată la timp, astfel încât pacienta să poată beneficia de tratament adecvat, internare într-o clinică specializată şi de o naştere declanşată prin procedee specifice în astfel de situaţii delicate? „Cred că dacă afecţiunea cardiacă era depistată mai devreme, se putea trata şi tânăra era astăzi în viaţă, lângă pruncul ei”, este afirmaţia fermă, făcută de doctoriţa Lucia Chetreanu (cardiolog la Spitalul judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ), prezentă la conferinţa de presă susţinută, ieri, de conducerea spitalului. Alături de managerul dr. Cristina Iacob Atănăsoaie şi directorul medical Silviu Verzea s-a aflat echipa care a intervenit asupra stării pacientei în ultimele sale ore de viaţă. Respectiv dr. Cosmin Ruginăcare s-a ocupat de gravidă pe timpul sarcinii şi care a asistat-o la naştere, dr. Lucia Chetreanu- cardiologul de gardă în ziua în care s-a produs decesul, dr. Georgeta Vintea, şefa secţiei OG şi dr. Vitalie Gurău- medicul de gardă din ATI, unde a şi decedat pacienta. „Evoluţia a fost una fulminantă, depăşind resursele existente, la acel moment, în spital”- dr. Verzea Dr. Silviu Verzea a punctat, încă de la început, că se discută „despre un caz nefericit, dar în care, încă din timpul sarcinii, se cunoştea o afecţiune cardiacă despre care şi medicul curant ştia”. Dr. Verzea a prezentat, pe scurt, evoluţia stării pacientei care, din păcate, nu a avut nicoo şansă de supravieţuire din cauză că nu i s-a efectuat, la timp, o banală ecografie cardiacă!!! „Nu s-a pus problema unei intervenţii de naştere prin cezariană, aducerea pe lume a fătului pe cale naturală s-a produs în condiţii normale, evoluţia post-naştere a fost una favorabilă. Decompensarea cardiacă a apărut la mai mult de 24 de ore de la naştere şi evoluţia a fost una fulminantă, depăşind resursele existente, la acel moment, în spital. Resursele spitalului nu le pot compara cu ale altor spitale, dar nu m-am referit aici la medicamente, la măsuri de terapie intensivă, mă refer la faptul că ceea ce am avut atunci nu a fost suficient pentru a opri evoluţia spre deces a pacientei. Ce a fost la dispozitie nu a fost suficient”, a accentuat dr. Silviu Verzea. „Au fost mici probleme” Conform fişei de spitalizare a pacientei, internarea s-a făcut pe 29 noiembrie. Dr. Cosmin Rugină a preluat gravida, a văzut că la fişă este ataşată o scrisoare medicală conform căreia pacienta beneficiase de trei vizite la un medic cardiolog de la o clinică privată şi că urmează un tratament pentru tahicardie. Cunoştea pacienta pentru că urmărise sarcina în ambulatoriu, prin prezentarea pacientei la cabinet. „Îmi spusese că de mică a avut palpitaţii, dar că niciodată nu se prezentase la un medic de specialitate pentru această problemă. În timpul sarcinii a fost consultată de un cardiolog, fiind consemnate 3 consultaţii, ultima în octombrie, însă diagnosticul de tahicardie nu impunea o atenţie sporită. De aceea nu am considerat necesar un consult cardiac. De asemenea, nu am considerat că s-ar impune naşterea prin cezariană. A doua zi după ce a născut pe cale naturală, starea pacientei s-a schimbat. Acuza palpitaţii şi transpiraţii abundente. I s-a administrat tratament, la ora 17 am anunţat cardiologul. Au fost mici probleme, în sensul că medicul cardiolog nu a putut veni imediat, fiind la o urgenţă. Dr. Lucia Chetreanu mi-a transmis ce trebuie administrat, ceea ce am şi făcut, iar la ora 20 pacienta a fost transferată la ATI”, a declarat dr. Cosmin Rugină. Doctoriţa Chetreanu a precizat că în momentul în care a fost solicitată se afla la o urgenţă, la un stop cardiorespirator, apoi a avut alte două urgenţe, astfel încât a ajuns la pacientă mai târziu. Pacientei i s-a făcut ecografie cardiacă, toate investigaţiile necesare, i s-a administrat tratament, dar în zadar. Era, deja, prea târziu pentru a mai putea fi salvată. „Cardul era mult dilatat, cavităţile cordului erau mult dilatate. Această patologie sigur s-a instalat în ultima lună de sarcină. Avea tulburări de intensitate de ritm cardiac, dar când s-a internat, din câte am înţeles, nu s-au manifestat. Pentru că erau intermitente aceste tulburări. Eu nu am văzut pacienta la internare, nu am fost chemată”, a precizat medicul cardiolog Chetreanu. În prezent, la maternitatea spitalului judeţean sunt internate câteva paciente cu hipertensiune, cu diferite afecţiuni cardiace. Doctorii prezenţi la conferinţă au spus, la unison, că, în conformitate cu protocoalele medicale, MEDICUL CURANT al fiecărei paciente poate solicita consult de altă specialitate, în speţă cardiac, inclusiv investigaţii suplimentare, precum ecografia cardiacă. Potrivit Dr. Georgeta Vintea, şefa secţiei OG, gravidele cu afecţiuni cardiace grave trebuie supravegheate în clinici de nivel 3, unde se pot aplica procedee de intervenţie mai avansate, fiind indicată inclusiv scoaterea copilului înainte de termen!

Geanina NICORESCU