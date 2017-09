Un şofer începător a provocat un carambol în faţa policlinicii stomatologice

Ieri dimineaţă, mare agitaţie pe Bulevardul Traian, între intersecţiile semaforizate din faţa policlinicii stomatologice din Piatra Neamţ. Nu mai puţin de 3 maşini au fost avariate după ce un şofer începător şi-a condus Opelul decapotabil într-o Dacie Dokker, condusă regulamentar. Impactul a fost destul de dur, astfel încât Dacia a fost proiectată în autoturismul din faţa sa, al cărei şofer încetinise, spun martorii, pentru a-i face loc unui Taxi din care cobora un client.

Tânărul în vârstă de 20 de ani, şofer al Opelului, era foarte speriat. Ne-a spus că nu şi-a dat seama că maşina din faţă a încetinit, fiindcă preţ de câteva secunde îşi „aruncase” ochii asupra bordului. Şoferul ne-a mai declarat că are permis de aproape un an de zile, dar nu a mai avut niciodată probleme în trafic. De astă dată nu a păstrat distanţa regulamentară faţă de maşina din faţă şi a provocat carambolul. Maşina sa este cea mai avariată. Din fericire, nu au rezultat victime. Echipajul SMURD, ajuns în câteva minute de la spital, unde îşi are baza de aştepare, i-a acordat primul ajutor unui pasager care făcuse atac de panică.

Poliţiştii au demarat cercetări la faţa locului, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Geanina NICORESCU