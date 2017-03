Tot mai departe de obiectiv

Unic Piatra Neamț – CSM Târgoviște 0-3 (-25, -14, -23)

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț și-au redus considerabil șansele de la prinde locul 6 la finele primei părți a campionatului, după înfrângerea de miercuri, scor 0-3, de pe teren propriu cu CSM Târgoviște, din penultima etapă a diviziei A1. Elevele pregătite de Rareș Gavril și Mihaela Voivod au făcut tot ceea ce au depins de ele pentru a obține mai mult din acest duel, dar au avut în față un adversar redutabil, mult mai valoros și care a știut să profite de momentele cheie ale meciului. Așa s-a întâmplat în primul set, pe care gazdele l-au început foarte bine, au fost în permanență aproape de adversar, și chiar a avut două mingi de set pe final, când au condus cu 24-22. Fără posibilitatea de a face schimbări în sextetul de bază, VC Unic nu a știut să gestioneze final, iar fetele de la Târgoviște, cu fosta pietreană Alexandra Sobo în mare formă, au întors rezultatul și s-au impus în cele din urmă cu 27-25, după 30 de minute de joc. Actul al doilea a fost la discreția oaspetelor, care au condus de la un capăt la altul, și s-au impus la 14, conducând deja cu 2-0. La acest scor, fetele de la Unic mai aveau posibilitatea de a obține unul sau două puncte din această confruntare și au jucat bine în setul al treilea, au condus și pe tabelă, însă finalul a fost din nou nefavorabil. De la 15-19, gazdele au trebuit să refacă handicapul, au reușit să revină la 20-21, dar nu au mai avut puterea să treacă în avantaj, CSM s-a impus la limită cu 25-23, și a provocat Unicului un eșec cu 0-3, după 80 de minute de la startul partidei.

Din păcate, înfrângerea de miercuri cântărește greu în clasament pentru gruparea pietreană, care a rămas în continuare pe locul 6, cu 29 de puncte, însă după rezultatele din etapa a 21-a, CSM Lugoj a devenit principala favorită la ultimul loc de play off, deoarece bănățencele au învins cu 3-2 pe terenul Medicinei din Târgu Mureș, au ajuns la 28 de puncte, iar în ultima etapă are un meci facil acasă cu CSU Galați, în timp ce Unic are o partidă foarte grea, tot acasă, cu CSM București, echipă care are 12 victorii la rând în campionat.

Tot 29 de puncte a adunat și Penicilina Iași, după succesul, 3-0 cu SCM Pitești, însă în ultima etapă, ieșencele joacă în deplasare cu Dinamo București.

Ultimul meci din sezonul regulat pentru fetele de la Unic, cel cu CSM București, se va juca sâmbătă, de la ora 14, la sala Polivalentă.

Rezultate, etapa XXI

CSM București – Dinamo București 3-1 (20, 18, -2413)

Știința Bacău – SCM Craiova 3-0 (6, 9, 11)

Alba Blaj – CSU Galați 3-0 (20, 10, 15)

Medicina Târgu Mureș – CSM Lugoj 2-3 (18, -19, -12, 21, -13)

Penicilina Iași – SCM Pitești 3-0 (15, 18, 17)

Clasament

1.Alba Blaj 21 19 1 1 0 60p

CSM București 21 16 2 1 1 1 53p CSM Târgoviște 21 16 1 0 4 50p Știința Bacău 13 0 3 5 42p Dinamo București 21 11 2 1 7 38p Unic Piatra Neamț 21 9 0 2 10 29p Penicilina Iași 21 8 2 1 10 29p CSM Lugoj 21 6 4 2 9 28p Medicina Târgu Mureș 21 7 1 1 12 24p SCM Pitești 21 5 1 0 15 17p CSU Galați 21 1 0 2 18 5p SCM Craiova 21 0 1 1 19 3p

Volei

Cu un set nu se face primăvară

VCM LPS Piatra Neamț – Știința Baia Mare 1-3 (-16, 23, -29, -19)

Băieții de la VCM LPS Piatra Neamț au pierdut încă un meci în campionat, după 1-3, miercuri pe teren propriu cu Știința Baia Mare, în etapa a 21-a a diviziei A1. Gazdele lui Nicu Buruș au încercat prin toate posibilitățile să obțină mai mult din acest joc, dar nu au putut trece de o formație băimăreană, mult mai bine organizată, mai valoroasă și cu 2 foști pietreni în formula de start, Lupu și Didorciuc, care împreună au făcut 38 de puncte. Meciul de la sala Polivalentă a început slab pentru gazde, iar elevii lui Marius Botea au luat primul set destul de lejer la 16, după care, în actul al doilea, Iosif și compania au evoluat mai bine, și s-au impus în cele din urmă la limită, scor 25-23. Cheia partidei s-a jucat în actul al treilea, unul care a durat numai puțin de 60 de minute, când oaspeții au avut 3 mingi de set, au condus cu 24-21, gazdele au revenit și s-a mers apoi cap la cap până la 31-29 pentru Știința. După pierderea setului, pietrenii au cedat definitiv în actul 4, trupa din Baia Mare s-a impus la 19 și a plecat cu toate cele 3 puncte de sub Pietricica.

„E un moment dificil, am sperat la mai mult după victoria de la Bacău, dar am pierdut. E o situație dificilă, dar noi ne jucăm șansele până la final, și atât cât ele mai există, încă sperăm să ne salvăm de la retrogradare“, a spus Constantin Niță, directorul executiv de la VCM LPS.

În jocul miercuri, Boiko a făcut 19 puncte, Cerșemba 16, Veber 13, Iosif 8, Dragomir 6, Martin și Shymansky câte două, iar pentru gazde au mai evoluat Răileanu, Stoenete și Ursache – libero.

Volei Club rămâne ultima în clasament, cu doar 5 puncte, și încheie sezonul regulat sâmbătă, când joacă în deplasare cu Municipal Zalău.

Rezultate, etapa XXI

VCM LPS Piatra Neamț – Știința Baia Mare 1-3 (-16, 23, -29, -19)

Universitatea Cluj – Tricolorul Ploiești 3-2 (-17, -21, 19, 30, 16)

Știința Bacău – SCM Craiova 1-3 (22, -17, -18, -17)

Banatul Caransebeș – Municipal Zalău 0-3 (-12, -21, -13)

Unirea Dej – Arcada Galați 1-3 (21, -17, -17, -18)

CSM București – Steaua București 0-3 (-21, -22, -19)

Clasament

1.Steaua București 21 15 2 2 2 51p

Municipal Zalău 21 14 3 2 2 50p SCM Craiova 21 15 2 0 4 49p Arcada Galați 21 13 3 1 4 46p Tricolorul Ploiești 21 11 3 2 5 41p CSM București 21 10 1 2 8 34p Știința Baia Mare 21 6 2 4 9 26p Banatul Caransebeș 21 5 2 4 10 23p Știința Bacău 21 4 3 3 1 21p Unirea Dej 21 3 2 4 12 17p Universitatea Cluj 21 3 2 2 14 15p VCM LPS Piatra Neamț 21 0 2 1 18 5p

Fotbal

Primul succes afară în meciurile amicale

CSM Moinești – CSM Ceahlăul 1-4 (0-0)

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț au obținut prima victorie, în deplasare, în meciurile amicale, după 4-1, miercuri pe terenul celor de la CSM Moinești, grupare ce activează în liga a patra a județului Bacău. După ce au împărțit flori doamnelor și domnișoarelor din Piatra Neamț, băieții lui Toader Șteț au plecat la Moinești pentru primul joc de verificare susținut în afara orașului, în fața unui adversar dintr-un eșalon superior. Fără căpitanul Andrei Apostol, plecat la lotul național de minifotbal al României pentru un turneu în Tunisia, pietrenii s-au încălzit mai greu pe terenul din Moinești, unul destul de denivelat, care a pus mari probleme celor 22 de jucători. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 0-0, chiar dacă oaspeții au trimis o dată balonul în bară prin Vasile, iar golurile au apărut în partea a doua. Contrar cursului jocului, fotbaliștii moineșteni au deschis scorul, în minutul 53, după o greșeală a lui Marius Rusu, apărută tot din cauza gazonului prost. Oaspeții nu au acuzat golul primit, au atacat în continuare, au fost mai proaspeți din punct de vedere fizic, și au întors rezultatul în favoarea lor, marcând de 4 ori în poarta băcăuanilor. Șimon a făcut 1-1, după reușita din minutul 67, iar apoi Todiresei, cu o dublă, a făcut ca tabela să arate 3-1 pentru CSM Ceahlăul. Ultimul gol i-a aparținut lui Rusu, care a marcat cu capul dintr-un corner, în minutul 80, și partida s-a încheiat cu victoria pietrenilor, scor 4-1, spre mulțumirea staff-ului tehnic de la CSM Ceahlăul.

„A fost un test util, o partidă reușită. CSM Moinești este o echipă tânără, cu potențial, iar singurul impediment a fost starea gazonului, una foarte proastă. Am avut destule ocazii, chiar și o bară, dar am marcat de 4 ori, ceea ce e bine. Todiresei și Rusu sunt la primele goluri, sper să marcheze și în partidele oficiale. Mateeș mai are de recuperat, dar se vede că este în creștere, la fel ca și Rusu. Vasile, foarte util în bandă, sper să rămână așa“, au fost concluziile de final ale secundului Vali Avădanei.

La fel ca și la partida cu Cimentul, cei de la CSM Ceahlăul au trebuit să împrumute un portar celor de la Moinești, iar Chelaru s-a aflat în poarta gazdelor și a apărat tot meciul. Oaspeți au început confruntarea cu Chiruță – Catrinoi, Rotaru, Smău, Albu – Barb, Pintilie – Vasile, Ungureanu, Mateiciuc – Lupei, iar ulterior au intrat și ceilalți jucători din lot, Mateeș, Rusu, Butunoi, Șimon, Todiresei, Arghir și Zaharia. Galben-negrii vor susține următorul joc test, duminică, de la ora 11, pe teren propriu, cu LPS Roman.