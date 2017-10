Tinerii din Neamţ, invitaţi la Târgul internaţional de universităţi RIUF

Liceenii nemţeni trebuie să ştie că au mai rămas câteva zile până la desfăşurarea unuia dintre cele mai mari târguri internaţionale de universităţi. Evenimentul este dedicat atât liceenilor cât şi studenţilor din an terminal, interesaţi de programele de master. Cea de-a 21-a ediţie a Târgului Internaţional de Universităţi (Romanian Internationl University Fair-RIUF) va avea loc în Iaşi, în data de 12 octombrie 2017, la Palas Congress Hall. În cadrul evenimentului se oferă, gratuit, consiliere educaţională şi orientare în carieră. Înscrierile la RIUF se pot face pe www.riuf.ro. Universităţi din 9 ţări printre care şi Marea Britanie, Germania şi Olanda îşi vor prezenta ofertele la cel mai mare târg internaţional de universităţi. În această toamnă, un număr record de peste 50 de universităţi şi instituţii educaţionale ajung în Iaşi să interacţioneze cu elevii şi studenţii din zona Moldovei. Aceştia pun la dispoziţia celor interesaţi de programe de licenţă, masterat şi doctorat informaţii despre peste 4.500 de programe de studiu. Pe 12 octombrie, la RIUF Iaşi vor fi prezente 24 dintre universitățile de stat din Marea Britanie, printre care se află și cele clasate în top 100 instituții de învățământ superior din lume, University of Essex – locul 6 în UK și 22 la nivel mondial; University of Birmingham – locul 26 în Europa şi 86 mondial; Nortumbria University – locul 21 la nivel mondial. Pe lângă universitățile din UK, în această toamnă la cel mai mare târg international de universităţi vor mai fi prezente 4 universități de top din Olanda Tilburg University – cea mai bună universitate din Europa în domeniul economiei; University of Twente – una dintre cele mai tinere universități de cercetare din Olanda; Radboud University – una dintre cele mai bune școli de business din Olanda; University of Groningen, Faculty of Law – una dintre cele mai bune facultăți de drept din Olanda. „Pe lângă gama variată de universități prezente, la RIUF poți interacționa cu organizațiile orientate către programele de dezvoltare personală, profesională și orientare în carieră sau care oferă cursuri de limbi străine. Astfel, pe lângă consilierea educațională, Târgul Internațional de Universități oferă tinerilor români o experiență completă și o imagine de ansamblu asupra parcursului lor profesional. În plus, prin înscrierea online la eveniment, vizitatorii beneficiază și de o ofertă de studiu personalizată în funcție de domeniile de interes”, a declarat Ruxandra ZAHARIA, PR&Marketing Manager “EDUCATIVA”. “EDUCATIVA” este un grup de organizații non-guvernamentale și companii ce dezvoltă produse și servicii educaționale care ajută tinerii români în identificarea și fructificarea oportunităților de dezvoltare personală. Printre programele EDUCATIVA se numără serviciile de consiliere educațională EDMUNDO, UNIVERSALIO și EDMERICA, serviciul de recrutare Reviro și platforma centralizată de înscriere la universități din România, AdmitereOnline.ro.

Geanina NICORESCU