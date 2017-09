“Starea națiunii”: cimitire pline, maternități goale!

În Neamț, la jumătatea acestui an au fost înregistrate 533 de decese și doar 364 de născuți vii

Tot la perioada de referință, au fost oficiate 208 de căsătorii, cu 47 mai puține față de iunie 2016

La polul opus, în acest an, 125 de cupluri s-au dus cu “dragostea” la Tribunal

Sărăcie, corupție, indiferență, foamete. Acesta ar fi tabloul unei națiuni fără viitor, a unui popor îmbătrânit și vlăguit, care se zbate să supraviețuiască într-o țară unde aleșii își fac lefuri de mii de euro și pensii pe măsură, iar cei mulți își duc povara unei existențe grea și fără perspective, iar statisticile demonstrează acest lucru. De exemplu, în Neamț, salariile sunt printre cele mai mici din țară, ca să nu mai vorbim de prețurile produselor de pe rafturi, care sunt la fel ca cele practicate în străinătate. Dacă Doamne ferește te înbolnăvești, te paște primejdie grea! Medicamentele sunt foarte scumpe și rare, iar din spital ieși mai bolnav decât intri. Nici vârstnicii nu o duc mai bine. În România zilelor noastre, persoanele în etate sunt aproape lipsite de ajutor din partea statului, o bună parte din acestea au pensii mici, insuficiente pentru o bătrânețe lipsită de griji. De tineri ce să mai vorbim? Se căsătoresc târziu și nu mai vor să facă copii, mulți dintre aceștia pleacă în străinătate ca să-și facă un viitor mai bun. Din păcate, de-a lungul timpului, toate aceste griji și lipsuri au avut repercursiuni grave asupra sănătății oamenilor, fiindcă s-a ajuns ca cimitirile să fie pline, iar maternitățile tot mai goale. Lucru demonstrat și de statistica întocmită la jumătate de an, de către Direcția Regională de Statistică Neamț, din care reiese că în Neamț s-au înregistrat 533 decese și 364 de născuți vii, deci un spor natural de – 169. Anul trecut, tot în luna iunie, s-au înscris 390 de născuți vii, cu 26 mai mulți decât în acest an. Dacă ne referim la decese, în 2016, DRSN avea în evidențe 551. Dar să ne întoarcem la perioada de referință, când la Casa de Căsătorii s-au oficiat 208 mariaje, cu 47 mai puține față de anul trecut. La polul opus, la jumătatea acestui an, 125 de cupluri s-au hotărât să se despartă, cu 37 mai multe față de aceeași perioadă a lui 2016.

V. ANDRIEȘ