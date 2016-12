Sportul călare nemțean și-a atins țintele în 2016

2016 a fost un an excelent din toate punctele de vedere pentru sportul călare din județul Neamț. A reușit să organizeze cu brio, atât din puncte sportiv, dar și logistic și financiar, toate cele 3 mari festivaluri ecvestre care au avut loc în baza hipică Virgil Bărbuceanu, ce au cuprins mai multe concursuri de nivel național, Festivalul Național Ecvestru „Stânca Șerbești“, Cupa Municipiului Piatra Neamț, Cupa TCE 3 Brazi, Cupa Marsat, trofeul „Virgil Bărbuceanu“, etapa de Grand Prix sau Finala Campionatului Național la sărituri peste obstacole. Toate aceste mari competiții naționale s-au bucurat de prezența celor mai valoroși cai și călăreți din România, care pe perioada cât au stat la Piatra Neamț au oferit concursuri de înaltă ținută, dar și de un public numeros prezent în baza hipică. Tot în anul care stă să se încheie, Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamț a reușit să sărbătorească cei 30 de ani de la înființarea bazei hipice din ștrandul Tineretului, prin mai multe acțiuni și evenimente cultural-sportive. Toate acestea nu se puteau realiza fără sprijinul autorităților județene și locale, sau fără ajutorul sponsorilor și colaboratorilor. „Putem spune că 2016 a fost un an foarte bun pentru sportul călare din județul Neamț, în sensul că toate competițiile care au fost organizate aici s-au bucurat de un mare succes. Pe această cale vreau să mulțumesc CJ Neamț, care a acordat cea mai mare sumă de bani la concursul internațional dotat cu trofeul „Virgil Bărbuceanu“, CL Piatra Neamț, care a susținut Cupa Municipiului Piatra Neamț, grupului de firme TCE 3 Brazi, sponsorul principal al Cupei TCE 3 Brazi și al Finalei Campionatului Național de seniori, și societății agricole Marsat Roman, care a susținut în totalitate Cupa Marsat. De asemenea, mulțumiri și societăților agricole din comuna Ștefan cel Mare, care au contribuit la organizarea Festivalului Național Ecvestru „Stânca Șerbești“. Vreau să le aduc mulțumiri și societăților agricole conduse de Vasile Pop Silaghi, Constantin Cocea și Neculai Arsănoaei, dar și firmelor care ni s-au alăturat în 2016. Suntem mulțumiți că am îndeplinit tot ceea ce ne-am propus, financiar am stat foarte bine, și am reușit să punctăm și acest mare eveniment, 30 de ani de la înființarea bazei hipice. În acest an, la noi au fost prezenți o serie de oameni importanți din călăria românească, oficiali ai FER, dar și alte persoane care sprijină sportul ecvestru din România. Lumea vine la noi pentru că avem singurul teren cu iarbă din România, și de aceea federația ne acordă cât mai multe concursuri. Și pentru că ne aflăm la final de an, vreau să le urez tuturor celor care au fost și sunt alături de noi, un călduros La Mulți Ani, multă sănătate, putere de muncă, succes în afaceri, și sperăm să rămână lângă sportul călare din județ și în anul care vine!“, a declarat Costache Lupu, președintele Clubului Sportiv Ecvestru din Piatra Neamț.

2017, an bogat în competiții pentru Clubul Sportiv Ecvestru

La fel ca în 2016, și anul care stă să bată la ușă, se anunță unul bogat în competiții pentru Clubul Sportiv Ecvestru din Piatra Neamț. În 2017, Baza hipică „Virgil Bărbuceanu“ va găzdui alte 6 mari evenimente hipice, care vor fi cuprinse în 3 mari etape, ce vor avea loc în perioada verii. Astfel, la finele lunii iunie și începutul lunii iulie, la Piatra Neamț și în comuna Ștefan cel Mare, se vor desfășura întrecerile din cadrul Festivalului Național Ecvestru „Stânca Șerbești“ și Cupa Municipiului Piatra Neamț, la jumătatea lunii iulie ne vom bucura de întrecerile din cadrul Cupelor Marsat și TCE 3 Brazi, iar în luna august va avea loc trofeul „Virgil Bărbuceanu“ și Finala Campionatului Național de seniori la sărituri peste obstacole. În premieră față de anii precedenți, Cupa TCE 3 Brazi și Cupa Marsat vor fi concursuri internaționale, unde organizatorii speră să invite cât mai multe echipe din străinătate. „Noi suntem tot timpul pregătiți pentru a primi oaspeți. Așa cum știți, tot timpul lucrăm la modernizarea bazei sportive și la refacerea celor 3 terenuri, de încălzire, antrenament și concurs. Și pe timp de iarnă și vară, îmbunătățim suprafața de concurs, schimbăm gazonul și îl menținem la parametrii optimi. Știm că ne așteaptă un an nou la fel de important, deja federația ne-a anunțat în mare concursurile care vor avea loc la noi și ne vom pregăti ca atare. Important este să avem sănătate, putere de muncă și susținere din partea tuturor. Piatra Neamț și județul Neamț a ajuns un nume important pe harta hipică din România și vrem să rămânem la înălțime și în anul care vine“, a concluzionat președintele Costache Lupu.

Handbal

CSM Roman, în finală la Cupa Dunărea

CSM Roman – Dinamo București 29-26 (14-11)

Handbalistele de la CSM Roman s-au calificat în finala Cupei Dunărea, ajunsă la ediția a treia, după victoria de miercuri seară, scor 29-26, repurtată în fața bucureștencelor de la Dinamo, formație care activează în seria A a diviziei A. Gruparea de la malul Moldovei abordează ultimul turneu de verificare al anului cu tot lotul pe care îl are la dispoziție, iar în meciul cu trupa din capitală nu au lipsit vedetele Irina Glibko și Ana Maria Iuganu, aceasta din urmă componentă a lotului național al României. Surprinzător, deși vine dintr-un eșalon inferior, Dinamo a început mai bine confruntarea de la malul Dunării și a condus în start cu 2-0 și 4-2, în minutul 5. A urmat o perioadă destul de echilibrată, iar elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr au trecut pentru prima dată la conducere, în minutul 14, când ucraineanca Glibko a înscris pentru 8-7. Fetele de la București au revenit încă o dată, au marcat de două ori și au trecut în avantaj cu 9-8, pentru ca ultima egalitate pe tabela de marcaj să se consemneze în minutul 21, când a fost 10-10. Valoarea superioară a romașcancelor a început să se vadă și în joc, CSM s-a desprins la 14-10, Ramona Farcău a punctat odată pentru Dinamo, după 9 minute de secetă, iar la pauză moldovencele aveau un avantaj de 3 goluri pe tabelă, scor 14-11. Primul gol al părții a doua a fost marcat de Dinamo, în minutul 34, și i-a aparținut Allei Sheiko, după care a urmat din nou o perioadă bună a Romanului, care a înscris 4 goluri la rând, iar în minutul 40 conducea cu 18-12. Elevele pregătite de Nicoleta Alexandrescu și Ion Ivan s-au apropiat din nou la 3 goluri, după reușitele lui Bokaric și Farcău, însă Greta Dinu a refăcut diferența de 6 goluri în favoarea CSM-ului, care s-a desprins la 27-21. La adăpostul acestui avantaj, handbalistele de la Roman au mai scăzut din turație pe final, Dinamo a mai redus din diferență, dar nu a putut evita eșecul și astfel CSM Roman s-a impus la o diferență de 3 goluri, scor 29-26. Golurile formației romașcane au fost marcate de Irina Glibko, 10, dintre care 3 din aruncări de la 7 metri, Lăcrămioara Câlici, Jasna Toskovic, Luciana Popescu și Carmen Stoleru câte 3, Oana Ciutacu, Nicoleta Rusu și Greta Dinu câte 2, și Ana Maria Iuganu 1 gol. De la Dinamo s-a remarcat Ramona Farcău cu 8 goluri, iar Bokaric, Sheiko, Predoi și Manda și-au trecut în cont câte 4 reușite. După victoria cu Dinamo, CSM Roman a întâlnit aseară, în finala turneului, pe Dunărea Brăila, după ce gazdele au trecut în primul joc al competiției, cu 31-29, de Unirea Slobozia, după ce la pauză au condus cu 17-12. În finala mică se vor întâlni Dinamo București și Unirea Slobozia. Tot ieri, în afara turneului, CSM Roman a mai jucat un meci amical în compania colegei de eșalon Danubius Galați.