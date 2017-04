Senatoarea Emilia Arcan È™i colegii din PSD au plantat puieÈ›i de stejar

Zeci de doamne social-democrate și câțiva membri ai Biroului Municipal au plantat 500 de puieți de stejar, sâmbătă, 1 aprilie 2017, într-o arie lipsită de vegetație forestieră, în zona Scăricica.

La inițiativa senatorului PSD Emilia Arcan, zeci de social-democrați din județ au participat la acțiunea de reîmpădurire denumită „Ajutând natura să renască“. Puieții au fost puși la dispoziția voluntarilor de către Direcția Silvică Neamț. „A fost o primă acțiune de acest gen pe care am inițiat-o, dar sigur nu este și ultima! Nu am plantat copăceii pentru cineva anume, ci pentru noi toți, pentru natura aceasta din care în ultimii ani omul tot sfâșie și lasă răni deschise! Sunt fericită pentru că am văzut emulație în rândul colegelor și colegilor mei care au îmbrățișat ideea mea! Trebuie să precizez că succesul acțiunii nu ar fi fost la fel de mare dacă nu ne era alături Direcția Silvică și îi mulțumesc domnului director Doru Gherghel pentru maxima disponibilitate de care a dat dovadă, pentru cei 500 de goruni pe care ni i-a pus la dispoziție și pentru grija acordată pe parcursul întregii activități.

O vorbă din străbuni spune că omul are datoria, cât e pe pământ, să ridice o casă, să sape o fântână și să sădească un arbore. Iată cum ne îndeplinim menirea! Acum nu mai rămâne decât să vedem cum copăceii plantați de noi se vor face mari și ne vom bucura, peste ani, de umbra lor, de frumusețea lor, de o pădure tânără și viguroasă! Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături în această campanie de primăvară!“, a declarat senatoarea Emilia Arcan, președinta Organizației Femeilor Social-Democrate Neamț.

Dacă în zilele următoare vor lipsi precipitațiile, acțiunea „Să ajutăm natura să renască“ va continua în week-end-ul viitor, cei care plantat copăceii urmând să revină în zonă, pentru a-i uda. „A fost o zi superbă, la propriu și la figurat. A fost o armonie perfectă între util și plăcut, o atmosferă relaxată, întreținută de doamna senator Emilia Arcan și ca o răsplată a inițiativei pe care a avut-o pentru refacerea naturii distruse, poienița care a căpătat contur sub privirile noastre a primit și un nume, «Poienița Arcănița». Ar fi minunat să aibă astfel de inițiative cât mai mulți oameni, pentru că locuri de înființat poienițe sunt în tot județul. Noi vom răspunde oricăror invitații și la final vom da și un nume poienițelor! Ne prindem într-un joc al frumosului!“, a precizat Tania Mihăilă, participantă la acțiunea de sâmbătă, de la Scăricica. (Z.C.)