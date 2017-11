Semnal de alarmă tras de Ziua Mondială de Luptă Împortiva HIV/SIDA Stigmatizaţi, seropozitivii ajung să nu-şi mai divulge boala în cabinetele stomatologice şi la spital

În fiecare an sunt diagnosticate noi cazuri de infecţie cu HIV. Anul acesta au aflat că poartă acest stigmat 6 nemţeni, din totalul celor 478 cazuri noi înregistrate la nivel naţional. Asociaţiile care militează pentru drepturile celor infectaţi semnalează că persoanele infectate încă mai au de luptat cu ignoranţa, stigmati- zarea, discriminarea şi neacceptarea în comunitate. Însă, un fapt foarte grav, care poate favoriza infectarea multor oameni nevinovaţi, este prezentarea seropozitivilor la medici fără a-şi divulga problema de sănătate: „Persoanelor seropozitive încă le mai sunt refuzate servicii medicale stomatologice, sau chirurgicale, fapt care îi determină să nu mai spună că sunt seropozitivi atunci când au nevoie de asfel de servicii”, a declarat Toader Blaga, preşedintele „Alexiana”. Totodată, însă, domnia sa accentuează că întreaga comunitatea trebuie să cunoască problematica infecţiei cu HIV, trebuie să ştie că per soanele cu HIV/SIDA există şi că au dreptul la o viaţă normală, la educaţie, la sănătate, iar cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva infecţiei HIV/SIDA cei bolnavi ne îndeamnă la informare, deschidere, acceptare şi toleranţă. „Celebrată anual pe data de 1 Decem- brie, Ziua Modială reuneşte oameni din toate părţile lumii, cu scopul de a sensibiliza publicul cu privire la fenomenul HIV/SIDA şi de a accentua solidaritatea internaţională în faţa acestei pandemii care a ucis milioane de oameni şi încă mai ucide. Este o zi în care se are în vedere conştientizarea efectelor devastatoare a SIDA şi susţinerea măsurilor de combat- ere a acesteia. De multe ori, persoanele seropozitive sunt percepute ca fiind vino- vate de de boala pe care o poartă. Această boală încă este considerată o boală a păcatului în mintea multora, ei neştiind că generaţia HIV este un produs al sistemului.”, a punctat preşedintele Asociaţiei „Alexiana”. La 30 septembrie, în România erau în viaţă 14.831 pacienţi cu HIV/SIDA, dintre care 14.473 cu vârsta de peste 20 de ani. România are în continuare un număr mare de supraviețuitori de lungă durată, din grupa de vârstă 25- 29 ani, care provin din cohorta anilor 1987-1990 (6231 de supravieţuitori care alcătuiesc „generaţia HIV”, acei copii infectaţi în sistemul de sănătate din România). Şase cazuri noi Urmărind datele statistice de la Com- partimentul pentru Monitorizarea şi Eval- uarea Infecţiei HIV/SIDA în România, din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.dr.Matei Balş” – Bucureşti din anul 2013 şi până în prezent, constatăm că numărul cazurilor noi de infecţie cu HIV şi a celor de SIDA a scăzut de la an la an, apreciază Toader Blaga. Astfel, la 30 septembrie 2017, se înregistrau 478 de cazuri noi, faţă de 963 câte se înregistrau la sfârşitul anului 2013; 899 cazuri în 2014; 824 cazuri în 2015 şi 731 cazuri în 2016. La nivelul judeţului Neamţ, până la finele lunii septembrie, s-au înregistrat doar 6 cazuri noi de infecţie cu HIV, în scădere faţă de anii precendenţi (11 în 2016, 10 în 2015 şi 17 în 2014). La nivel naţional, SIDA a răpus 121 de persoane, din care 4 din judeţul Neamţ. Preşedintele Asociaţiei „Alexiana” semnalează şi faptul că majoritatea per- soanelor seropozitive au abandonat şcoala la diferite nivele, unii din cauza bolii, alţii din cauză că nu au mai fost primiţi la şcoală, alţii nu au fost niciodată la şcoală ajungând la aproape 30 de ani să nu ştie să scrie sau să citească. Şi găsirea unui loc de munca este aproape imposibilă pentru persoanele seropozitive. Mesajul Asociatiei „ALEXIANA” pentru populaţia tânără, care este cea mai expusă riscului infecţiei cu HIV, este: „Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care-l ai! Ai grijă de ea, fii responsabil, evită comportamentele la risc, protejeazăte!”

Geanina NICORESCU