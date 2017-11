saftei, declaraţii dure la adresa directoarei TT: „Nu vrem ca Teatrul să devină un sălaş de promiscuitate!”

Preşedintele ALDE Neamţ şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ s-a lansat, ieri, într-o conferinţă de presă, într-un atac aplicat asupra directoarei Teatrului Tineretului, Gianina Cărbunaru, cu referiri la unele aspecte care trimit atât opţiunile personale directoarei, dar şi activitatea în repertoriul TT, către comunitatea gay.

Atacul a început oarecum voalat, ca venit în urma unei informaţii apărute într-un articol de presă care ar vorbi despre repertoriul Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, în care s-au introdus piese ce au „anumită nuanţă care duce mai mult spre asiatic decât spre familia creştină, românească”. Probabil că totul s-ar fi terminat la câteva declaraţii vagi în care vicepreşedintele îşi exprimă totalul dezacord faţă de unele piese jucate pe scenă , dacă presa nu ar fi dezvoltat subiectul.

Astfel, potrivit vicepreşedintelui CJ Neamţ (instituţie, care, de altfel, finanţează TT), directoarea în funcţie „figurează pe poziţia 22 a unei liste de susţinere a comunităţii gay. Nu am nimic cu ceea ce fac ei în particular, dar să nu transforme asta într-o manifestare social-culturală. TT să nu devină un sălaş de nelegiuri”, s-a dezlănţuit Asaftei. Portivit celor relatate în conferinţa de presă, această comunitate a protestat vehement împotriva proiectului „Pact pentru familie”, proiect care susţine familia tradiţională femeie-bărbat.

„De exemplu, s-a jucat piesa Familia, regizată tot de un membru al comunităţi gay. Spuneţi şi dumneavoastră, ce să mai cred? Sunt chestiuni care ţin de temelia familiei creştine. Repet, nu am nimic, respect fiecare om în parte, fiecare are convingerile lui! Mă desolidarizez total de acest concept promovat la TT care loveşte în familia creştină. Nu dorim ca TT să devină o tribună prin care se trâmbiţează nelegiuirea. Nu suntem împotriva unei comunităţi de o anumită natură – e treaba unora ce fac ei în budoar, dar când capătă valenţe sociale, duce cu totul în altă direcţie! Teatrul Tineretului trebuie să rămână în spaţiul normalităţii, în normele bunului simţ şi al moralei. Nu vom mai finanţa vreun repertoriu care ducă la premărirea unor elemente biologice umane care duc (…). Deocamdată, legile României sunt cele care sunt iar mentalitatea României este cea care este!”.

Declaraţiile vicepreşedintelui s-au transformat într-o formă uşoară de dialog în care s-au amintit fragmente din manifestul comunităţii gay, catalogate în conferinţa de presă aproape „fasciste” şi insultătoare la adresa „Pact pentru familie”, în sensul că manifestul minorităţilor cuprinde expresii care marginalizează concepţia generală a familiei tradiţionale româneşti şi o cataloghează drept trăsătura „Bătrânetului”. De aici, şi până la o invitaţie clară la ceea ce ar trebui să gândească generaţia tânără, şi, eventual, să accepte, nu mai este nici un pas. „Copilul meu”, a reluat Ion Asaftei, categoric, „trebuie să-mi spună tată şi nu mamă, Doamne iartă-mă! Şi dacă nu voi mai fi preşedinte de partid ori vicepreşedinte la Consiliul Judeţean, nici o ameninţare, nici una, nu mă va face să fiu de acord cu această comunitate, cu manifestul ei social. În ce vreţi să transformaţi TT-ul?”.

N.R. Redacţia Ceahlăul nu şi-a propus să facă, în acest articol, o dezbatere pe tema lansată de dl. vicepreşedinte Asaftei. Am redat declaraţiile din conferinţa de presă. Directoarea Teatrului Tineretului, d-na Gianina Cărbunaru poate răspunde, în spritul dreptului la replică, în paginile cotidianului nostru.

Mariana OLTEAN TUDOSE