Retur amânat la liga a patra

Membrii Asociației Județene de Fotbal Neamț au stabilit, săptămâna trecută, ca startul returului pentru liga a patra să fie amânat cu o săptămână, motivul principal fiind starea destul de proastă a majorității terenurilor în această perioadă. Pentru a se proteja gazoanele de la județ, AJF Neamț a decis ca returul să debuteze pe data de 12 martie, cu o săptămână mai târziu decât era stabilit inițial, și anume 5 martie. În aceste condiții, toate formațiile de la liga a patra mai au la dispoziție până pe data de 10 martie să-și finalizeze actele cu jucătorii pe care i-a înregimentat în această iarnă și să-i înscrie în campionat pentru retur.

Antrenorii și oficialii echipelor din eșalonul 4 au primit pozitiv decizia de amânare a returului, pe care o consideră una foarte bună, ținând cont de vremea nefavorabilă de afară. Și pentru că mai sunt aproximativ 10 zile până la startul returului, ne-am propus ca în zilele următoare să vă prezentăm cum se pregătesc și obiectivele pe care le au formațiile din prima parte a clasamentului, achizițiile pe care le-au făcut și loturile pe care le au la dispoziție, iar prima grupare este campioana de iarnă, Bradul Borca.

Ambiții mari la Bradul Borca

Singura formație neînvinsă în turul ligii a patra și, totodată, liderul campionatului, Bradul Borca este una dintre echipele care în ultimii ani și-a stabilit obiective îndrăznețe și a participat mai tot timpul la baraj. Cu 13 victorii și un rezultat de egalitate în prima parte a sezonului, trupa din Borca a strâns 40 de puncte, are cu unul mai mult decât cea de pe locul al doilea, Teiul Poiana Teiului, și vrea să ajungă din nou în play off, implicit să se califice la barajul pentru promovarea în liga a treia. Susținută destul de bine de autoritățile locale, în frunte cu Primăria Borca, Bradul se bazează în această perioadă pe un lot format din 24 de jucători, însă acesta va fi definitivat la finele săptămânii, pentru partea a doua a sezonului. Dintre aceștia, 7 sunt în probe, iar singura achiziție este la momentul de față atacantul, Ionuț Bechea, un tânăr de perspectivă care a venit din județul Iași, de la CSM Tomești. La capitolul plecări, Bradul s-a despărțit de un fotbalist important, Florin Dodan, care a plecat în liga a treia, la CSM Pașcani. Pe lângă evoluțiile bune din tur, Bradul Borca dă și golgheterul de până acum al ligii a patra, Ionuț Gavril, care în tur a marcat a marcat 18 goluri.

„Cel mai probabil, împreună cu antrenorul Cătălin Rusu, vom definitiva lotul pentru retur la finele acestei săptămâni, după ultimele meciuri amicale. Consider că la ora actuală avem un lot destul de echilibrat, sunt jucătorii care evoluează de mai mulți ani împreună, iar echipa este destul de închegată. Vom decide tot în zilele următoare ce jucători vor păstra din cei aflați în probe, sunt 7 la ora actuală, iar mulți dintre ei au convins. L-am achiziționat doar pe atacantul Ionuț Bechea, un tânăr de perspectivă de la Iași, un băiat modest, cu mult caracter, și care s-a impus destul de repede și ușor la echipa noastră. Ne vom desparte de 2 sau 3 fotbaliști în această perioadă și vrem să avem un lot de 21 sa 22 de jucători pentru retur. Am pierdut un jucător de bază, Florin Dodan, care a decis să joace la liga a treia, iar noi îi dorim să aibă cât mai multe realizări la Pașcani. Obiectivul nostru major este calificarea în play off, cred că nu vom avea probleme în această privință, și vrem să vedem și noi cum e la un baraj de promovare, asta ne dorim și sperăm să și realizăm“, a declarat Ciprian Jigane, organizatorul de competiții de la Bradul Borca.

Astăzi e amical cu CSM Ceahlăul

Fotbaliștii de la Bradul Borca au început de aproximativ două săptămâni pregătirile pentru returul ligii a patra, cu antrenamente pe plan local, dar și două jocuri de verificare. În primul test, susținut la Piatra Neamț contra celor de la LPS, gruparea din Borca s-a impus cu 4-3, prin golurile lui Lupașcu, Gavril și dubla nou venitului, Ionuț Bechea. În cea de-a doua partidă, care a avut loc tot pe terenul sintetic de la Piatra Neamț, băieții lui Cătălin Rusu au pierdut cu 1-2 în fața echipei de ligă a treia, Atletico Vaslui. Golul celor de la Borca i-a aparținut lui Huțanu. Astăzi, în cel de-al treilea joc amical, jucătorii de la Borca vor evolua la Piatra Neamț, de la ora 15.30, cu CSM Ceahlăul, formația de ligă a cincea, iar duminică, în ultimul amical al iernii, vor întâlni în deplasare colega de eșalon, Moldova Cordun.

„Amicalul cu LPS Piatra Neamț a fost unul slab pentru noi, fiind și primul după o pauză destul de lungă, jucătorii nu prea s-au regăsit. Cei drept, avem și fotbaliștii care se află în probe, destul de mulți, iar relațiile de joc nu au funcționat așa cum trebuie. În schimb, cu cei de la Atletico Vaslui, un adversar redutabil, ne-am comportat foarte bine, am marcat o dată și am avut și alte situații de gol, dar în final a fost bine. Poate ne-a speriat puțin și valoarea adversarului, am primit gol destul de repede, în minutul 4, dar ulterior băieții au început să joace la adevărata lor valoare. Astăzi jucăm cu CSM Ceahlăul, o echipă tânără dar ambițioasă, nu ne va fi ușor, dar sperăm ca acest test să fie util pentru ambele combatante, iar duminică vom evolua la Cordun. După aceste partide, ne vom edifice asupra lotului cu care vom porni la drum, iar noi sperăm să fie unul competitiv“, a mai afirmat Ciprian Jigane.

Retur mai echilibrat

Returul ligii a patra va debuta așadar pe data de 12 martie, atunci când sunt programate partidele din etapa cu numărul 16. Partea a doua a sezonului ar trebui să înceapă cu un număr de 15 formații, însă sunt zvonuri că una dintre grupări nu va mai continua competiția, cel mai probabil din cauza problemelor financiare. Este vorba despre Tineretul Cândești, o echipă cu state vechi la acest nivel și cei mai mulți dintre jucători ar fi plecat deja la Cimentul Bicaz. În aceste condiții, returul se anunță unul mult mai echilibrat în opinia celor de la Bradul Borca, care văd o luptă strânsă pentru cele 4 locuri care duc în play off. „Din ce știm, majoritatea echipelor din frunte s-au întărit, și astfel se anunță un retur mult mai echilibrat și disputat. Avem informații că cei de la Cândești nu vor mai continua, o parte dintre jucători au plecat la Bicaz, iar în aceste condiții, Cimentul va fi o nucă tare în retur. Și celelalte grupări și-au adus jucători importanți și ne așteptăm ca parte a doua să fie și mai grea. În tur am jucat un fotbal frumos și vrem să avem astfel de evoluții și în retur. La noi sunt ambiții destul de mari, am început și un proiect de modernizare a bazei sportive, însă din păcate, la ora actuală, el nu a fost încă demarat. Oricum, suntem sprijiniți în totalitate de primăria Borca, nu avem probleme de ordin financiar, și ne gândim doar să facem performanță. Sunt echipe valoroase în campionat, Teiul Poiana Teiului, Speranța Răucești, Voința Ion Creangă, Cimentul Bicaz sau Moldova Cordun, și toate au șansele lor de a fi în play off, și din această cauză trebuie să ne așteptăm la meciuri mult mai echilibrate“, a concluzionat Ciprian Jigane.

Bradul Borca va susține primul joc din retur, în deplasare, cu Cimentul Bicaz, după ce în tur gazdele s-au impus cu 6-1. La finele sezonului regulat, echipele clasate pe primele 4 poziții vor evolua în play off, unde se va stabili campioana și implicit cea care va reprezenta județul Neamț la barajul de promovare în liga a treia. Pe loc de play off în acest moment se află Bradul Borca, Teiul Poiana Teiului, Bradul Roznov și Moldova Cordun. Acestea două din urmă au același număr de puncte, 28, tot atâtea câte are și formația de pe poziția a cincea, campioana Voința Ion Creangă.