Raportul Primarului municipiului Piatra Neamţ, Dragoş Chitic, pe 2017

1. Transparența decizională și comunicarea cu cetățenii

Deciziile importante pentru comunitate s-au luat prin consultarea membrilor ei. La începutul acestui an am organizat întâlniri cu reprezentanți ai categoriilor socio-profesionale importante din comunitate pentru consultări în privința bugetului și a acțiunilor necesare în vederea îmbunătățirii activității. Pe parcursul anului am realizat sondaje de opinie, dezbateri publice și întâlniri cu cetățenii pe diverse subiecte de importanță pentru oraș.

Pentru a fi mai eficienți și pentru a permite cât mai multor pietreni să intre în dialog cu primarul lor, am venit în completarea audiențelor clasice cu cele online, pe rețeaua de socializare Facebook, încă de la prima ediție ele au fost vizionate de peste 7000 de persoane.

La fel ca și în anii anteriori, municipalitatea pietreană se află în topul răspunsurilor pe site-ul www.domnuleprimar.ro, cu peste 600 de răspunsuri la sesizările și propunerile pietrenilor.

2. Programul de guvernare locală, lucrări realizate

Principalele puncte le-au reprezentat deschiderea Pieței Centrale, întreținerea orașului și realizarea unor servicii publice de calitate la prețuri corecte. Am reușit ca la sfârșitul lunii noiembrie să deschidem Piața Centrală și să oferim astfel o bucurie de sărbători pietrenilor.

În 2017, la capitolul modernizare străzi pietruite, am asfaltat un număr de 6 străzi: strada Verii, strada Molidului, strada Lacului, strada Dimitrie Cantemir, strada Nucului și strada Ion Păun Pincio, însemnând 14.308 mp. Pentru alte 5 străzi sunt pregătite documentațiile în vederea demarării modernizării, iar la una dintre ele este deja semnat și contractul de lucrări: Mai avem de modernizat 14.5 km ceea ce ne face încrezători că obiectivul „Piatra Neamț 2020 – un oraș cu toate străzile asfaltate” poate fi atins.

În acest an am extins semnificativ reparațiile capitale ale străzilor pentru care durata de viață a carosabilului existent a fost atinsă. Astfel peste 40 de străzi din municipiul Piatra-Neamț au beneficiat de lucrări de reparații capitale, însemnând aproximativ 100.000 de mp.

Pentru fluidizarea traficului și creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic, am înființat 2 noi sensuri giratorii (Str. G-ral Nicolae Dacsalescu – zona 1 Mai, B-dul Decebal- Biserica Nașterea Maicii Domnului din Precista) și am avizat proiectul pentru viitorul sens giratoriu de la gară. Pe bd. Decebal am montat separatoare de sens, am realizat o trecere de pietoni semaforizată în zona Școlii „Elena Cuza” și este deja semnat contractul pentru montarea unui semafor cu buton pentru temporizarea traficului pietonal la trecerea de pietoni de la Muzeul de Istorie.

Pe modelul orașelor europene, am scos la licitație realizarea unei rețele de canalizație subterană pentru cablurile de internet și telefonie.

Alte câteva dintre realizările din acest an:

Am construit două noi locuri de joacă, în cartierele Dărmănești și Văleni, iar toate celelalte au fost reparate. Am ajuns astfel la un număr de 50 de locuri de joacă publice în orașul nostru și avem în vedere creșterea acestui număr în anii următori. De asemenea, s-au făcut lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi, amenajări peisagistice, s-au efectuat pe tot parcursul anului reparații ale aleilor pietonale, s-au achiziționat și montat 100 de coșuri de gunoi, s-au efecuat lucrări de reparații și înlocuire a mobilierului urban și au fost modernizate 10 foișoare de odihnă.

Anul acesta am încheiat un nou contract pentru deszăpezire, pe o durată de 36 de luni, cu societatea Consilului Local – Publiserv. Astfel, avem garanția că la Piatra-Neamț vom traversa cu bine următoarele ierni în privința căilor de circulație.

A fost extinsă rețeaua electrică în cartierul Pietricica, astfel încât și imobilele din această zona să beneficieze de energie electrică, iar cartierul să se poată dezvolta.

Cimitirul Eroilor a fost renovat și amenajat. Grădina Zoologică a beneficiat de investiții pentru modernizare.

Am realizat și depus documentațiile necesare, obținând aprobarea în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru finalizarea școlii și grădiniței din cartierul Speranța, modernizarea străzii Mărțișor și construcția unui pod peste pârâul Cuiejdi, în zona străzii Erou Bucur.

3. Servicii publice de calitate, sprijinirea educației și a sportului local

Cele 5 creșe din Piatra-Neamț au beneficiat de fonduri pentru modernizare, dotare și funcționare oferind 320 de locuri pentru micuți, lucru care plasează municipiul în topul orașelor din România în privința numărului de locuri în creșe, raportat la numărul de locuitori.

O foarte strânsă legătură cu conducerea unităților de învățământ preuniversitar din oraș a făcut să fim eficienți în asigurarea unei infrastructuri școlare de calitate. Astfel, în acest an, la un număr de 15 unități școlare din Piatra-Neamț s-au efectuat lucrări de reparații, modernizare și dotări.

Un număr de 1055 de elevi au beneficiat de burse sociale, iar elevii care au obținut performanțe la olimpiadele naționale și internaționale au primit premii de 25.000 de lei. De asemenea, la fiecare ședință a Consiliului Local am premiat tinerii pietreni cu rezultate deosebite. Au fost alocați 220.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice și 440.000 lei pentru Centrul de Excelență Județean.

La începutul anului școlar 2017-2018 toate cele 7 cabinete stomatologice școlare au fost dotate cu unituri dentare și sterilizatoare moderne.

Și învățământul universitar trebuie susținut pentru a fi în continuare prezent în orașul nostru și de aceea spațiul alocat Academiei de Muzică „Gh. Dima” a continuat să fie modernizat în acest an.

A fost extinsă gratuitatea la transportul public astfel încât să beneficieze toți pensionarii cu venituri de până la 1000 de lei și elevii proveniți din familii cu venituri de până la 700 de lei pe membru de familie.

După ce la finele anului trecut am deschis un nou Centru de permanență în cartierul 1 Mai, în acest an am preluat Centrul de permanență de lângă Piața Dărmanești și am demarat deschiderea unui nou centru – al șaptelea, care să deservească locuitorii din zonele Orion, Obor, strada Dărmănești și zonele adiacente.

Am susținut evenimentele organizate de asociațiile persoanelor vârstnice și am înființat în luna septembrie primul Club al Seniorilor din Piatra-Neamț, în cartierul Precista.

Anul acesta am înființat un nou serviciu social pentru persoanele vârstnice, de menaj și îngrijire la domiciliu, răspunzând unei nevoi din ce în ce mai prezente în comunitățile din România.

Adăpostul de noapte din cartierul Speranța a fost modernizat și extins de la 20 la 40 de locuri, fiind redeschis în luna noiembrie a acestui an.

Introducerea sistemelor alternative, moderne de plată a taxelor și impozitelor a simplificat aceasta procedură, oferind un confort sporit pentru contribuabili. Astfel, în acest an au crescut semnificativ tranzactiile on-line, îndeosebi prin folosirea sistemului ghiseul.ro, de la 231 tranzactii în 2016, ajungând la 977 de tranzacții în acest an. Practic, prin sistemele de plată alternative s-au incasat în acest an la Direcția de Taxe și Impozite a primăriei aproape 2,5 milioane lei.

Biroul Managementul Situațiilor de Urgență din cadrul primăriei a fost dotat cu echipamente necesare intervenției, un autovehicul nou de teren și o remorcă destinată transportului echipamentelor, pentru a fi mai eficient în cazul situațiilor de urgență.

Toți solicitanții eligibili au primit anul acesta locuințe ANL, respectiv pentru 185 de familii tinere s-a repartizat o locuință ANL, iar 45 de familii au primit locuințe sociale sau de serviciu.

Echipa locală de fotbal, care beneficiază de sprijinul municipalității având gratuitate la utilizarea Stadionului Municipal, a promovat în eșalonul superior terminând prima participare în campionat neînvinsă. În prezența președintelui Răzvan Burleanu a fost semnat un parteneriat cu Federația Română de Fotbal pentru înlocuirea gazonului sintetic de pe terenul de antrenament al Stadionului Municipal.

Și Sala Polivalentă din Piatra-Neamț a găzduit în acest an competiții importante, iar în luna aprilie, cu sprijinul municipalității, a avut loc în orașul nostru pentru a doua oară consecutiv turneul final al Cupei României la volei.

4. Parteneriate de succes pentru dezvoltarea comunității

Printr-un parteneriat cu ADR-NE, am înființat în Piatra-Neamț cel mai important spațiu pentru antreprenori din regiunea Moldovei – RUBIK HUB, un loc unde tinerii antreprenori își pot dezvolta activitatea, pot participa la seminarii și pot face schimb de experiență pentru dezvoltarea afacerilor.

Am făcut câțiva pași importanți la capitolul Smart city oferind pietrenilor internet gratuit și în Pracul Central. Împreună cu Telekom România am lansat proiectul pilot SMART ZONE, prin care au fost instalate în zona Muzeului de Istorie soluții de iluminat și mobilier stradal inteligente, stație de încărcare pentru mașini electrice, sistem de monitorizare a calității aerului și internet wirelles gratuit.

5. Atragerea fondurilor europene

Am realizat Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, documente care stau la baza atragerii de fonduri europene în exercițiul financiar curent.

Avem pregătit un protofoliu de proiecte prin care vom realiza în orașul nostru investiții de peste 100 mil. euro din finanțări nerambursabile. Astfel, sunt în faza de pregătire a documentațiilor tehnico-economice peste 50 de proiecte.

6. Creșterea atractivității turistice a municipiului

Și în acest an, numărul sosirilor în municipiul Piatra-Neamț păstrează trendul de creștere de aproximativ 10% față de anul anterior.

Centrul Național de Promovare și Informare Turistică din Piața Petrodava a fost vizitat de aproximativ 5200 de turiști, cu 20% mai mult decât anul trecut.

Municipiul Piatra-Neamț a fost prezent la cele mai importante evenimente din industria turismului, respectiv Târgurile de Turism ale României de la Romexpo. În acest an a fost lansat un nou concept – „City Break în Coroana de Aur a Moldovei”, un ghid complet de călătorie în municipiul Piatra-Neamț.

Am crescut numarul Evenimentelor realizate sau susținute de către municipalitate si am realizat un Calendar de evenimente pentru anul 2017 al municipiului Piatra-Neamț pe care l-am promovat si prezentat inclusiv la târgurile de turism.

Evenimentele desfășurate în anul 2017 in Piatra-Neamț au avut un avut un public de peste 60.000 de persoane.

Orașul Piatra-Neamț are un mare potențial de dezvoltare, iar administrația publică locală joacă un rol important în acest sens. Pietrenii trebuie să fie în continuare mândri de localitatea lor și merită să trăiască într-un oraș civilizat, cât mai apropiat de confortul oferit de zonele urbane ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru buna colaborare din acest an, pentru implicarea în viața comunitatii , vă asigur de respectul si prețuirea mea si vă invit să-mi fiți parteneri și în 2018 pentru a face împreună din Piatra-Neamț un oraș în care fiecare dintre noi să ne simțim bine.

Dragoș Chitic,

Primarul Municipiului Piatra-Neamț