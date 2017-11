Premieră: program de sănătate pentru depistarea cancerului la sân

Depistarea cancerului mamar va fi mai facil începând de la anul. Investigaţiile gratuite vor atrage, poate, mai multe femei predispuse la acest tip de neoplasm, fie prin istoricul familiei, fie din alte cauze. Ministerul Sănătăţii a anunţat că, pentru prima dată, în anul 2018, în România va fi demarat Programul pilot de depistare precoce a cancerului de sân, care beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 21 milioane euro.

Programul de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân se va derula pe o perioadă de 5 ani și presupune testarea a peste 30.000 de femei, dintre care jumătate aparținând categoriilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic: zone defavorizate, mediu rural, șomere, grupuri etnice vulnerabile. Proiectul va acoperi patru regiuni de dezvoltare, Nord Vest şi Vest, respectiv Nord Est şi Sud Est, deci şi judeţul nostru.

Din aceste fonduri, se vor asigura gratuit servicii de screening prin testare mamografică, evaluări ecografice ale leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte și preluarea în tratament a pacientelor confirmate cu leziuni mamare incipiente.

De asemenea, programul prevede și acțiuni de educare și informare a femeilor și de sprijinire și consiliere a celor diagnosticate.

Programul se va derula conform ghidurilor europene de asigurare a calității programelor de screening pentru cancer.

“Cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, Ministerul Sănătății beneficiază de fonduri europene de peste 191 de milioane euro pentru derularea a cinci programe naționale de screening al: cancerului de col uterin, cancerului de sân, tuberculozei, hepatitelor B, C și D, precum și pentru screening prenatal. O parte din fonduri vor fi utilizate și pentru formarea personalului medical din domeniile vizate de aceste proiecte”, au subliniat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Prof.dr. Florian Bodog, ministrul Sănătății, a subliniat că programul pilot de depistare a cancerului la sân va furniza ghiduri și protocoale de testare, diagnostic și tratament ale cancerului de sân, va pregăti personal medical și va dezvolta infrastructura, astfel încât să poată fi extinsă testarea la nivel național.

8 din 10 femei din rural nu au efectuat niciodată un control medical al sânilor

În perioada 21- 22 octombrie, femeile din comunele Vînători Neamț și Răucești au beneficiat de examinări gratuite pentru depistarea cancerul la sân, în cadrul celei de-a patra ediție a campaniei ”Nu am făcut destul”, derulată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), care şi-a propus să ajungă anul acesta în cinci județe din zona Moldovei.

Concluziile acestora au fost că 8 din 10 femei, ce locuiesc în zonele rurale ale României, nu au efectuat niciodată un control medical al sânilor. Cancerul de sân este o boală gravă, reprezentând una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România și din întreaga lume. Cu toate că este o afecțiune care se poate vindeca dacă este depistată în fază incipientă, cancerul mamar ucide anual peste 9000 de românce. Tocmai din acest motiv, specialiștii trag un semnal de alarmă și le îndeamnă pe femei să își facă lunar o autoexaminare a sânilor și, cel puțin o dată pe an, să meargă la control la medicul specialist.

Anul trecut, în cadrul campaniei desfășurate în șapte județe din sudul și centrul țării, nu mai puțin de 1.129 de femei au beneficiat de examinări gratuite ale sânilor. Dintre acestea, 78% nu făcuseră niciodată un control la sân, 14% dintre ele prezentau suspiciuni de cancer de sân, iar 6% aveau istoric familial legat de acest tip de cancer.

Geanina NICORESCU