Peste 4.000 de oameni au pășit în noul an în centrul orașului Târgu Neamț

*Primarul Daniel Harpa a fost plăcut surprins de prezența numeroasă, deși nu au existat resurse pentru spectacole festive

În noaptea dintre ani, centru orașului Târgu Neamț a fost luat cu asalt de foarte multă lume. Ca de obicei, târg-nemțenii și mulți, foarte oameni din comunele vecine s-au adunat în număr foarte mare, în centrul civic, pentru a trece împreună în Noul An. Chiar și în condițiile în care n-au mai fost organizate spectacole festive, din lipsa resurselor financiare, așa cum a ținut să precizeze primarul Daniel Harpa. „Spre marea mea bucurie, în noaptea dintre ani, în centrul orașului Târgu Neamț s-au adunat în jur de 4.000 de oameni, chiar dacă nu am mai avut banii necesari să organizăm un spectacol dedicat acestui moment deosebit, la trecerea dintre ani. Ca de obicei, lumea s-a adunat în număr mare, noi le-am oferit mai multe sticle de șampanie, așa că am avut posibilitatea să ciocnim împreună o cupă de șampanie la trecerea dintre ani. Prilej cu care le-am transmis cele mai alese gânduri de prețuire și respect, le-am urat tuturor locuitorilor orașului Târgu Neamț multă sănătate și putere de muncă, pentru ca, împreună, să realizăm tot ceea ce ne-am propus pentru anul în care am intrat. În numele Primăriei și al Consiliului Local Târgu Neamț, asigur întreaga comunitate că vom continua investițiile deja începute și, mai mult, vom demara și altele. Prioritare sunt trei domenii: spitalul, unitățile de învățământ și infrastructura orașului. În atenție avem și alte proiecte, mai cu seamă cele cu finanțare europeană“, a precizat Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț.

A devenit o tradiție ca pe 2 ianuarie să se desfășoare Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou, ajuns acum la cea de a V-a ediție. Detalii ne-a oferit primarul Daniel Harpa, cel care, în urmă cu 5 ani, în primul său an de mandat, a inițiat această manifestare tradițională de sfârșit de an. „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou s-a desfășurat sub bune auspicii, chiar dacă au fost și câteva momente mai puțin dorite. Când am pornit la drum cu acest festival, am stabilit și am aprobat în Consiliul Local criterii și reguli clare de participare a formațiilor și trupelor. Ele țin de ținuta costumelor și de autenticitatea datinilor și obiceiurilor populare specifice zonei noastre. Din păcate, a fost și câteva trupe care nu aveau nicio legătură cu elementele de tradiție populară locală, cu ținuta lor. Motiv pentru care n-au fost admise la paradă. În rest, festivalul a fost o reușită, s-a dovedit a fi un eveniment deosebit mult apreciat de târg-nemțeni, care vor să-l permanentizeze“, a explicat primarul Harpa.

Dovadă că s-a și ajuns la cea de a V-a ediție, altele urmând să bată la ușa Festivalului Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou, în anii care vin.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU