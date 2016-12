Moș Crăciun a oferit cadouri sportivilor de la CS Ceahlăul

Așa cum ne-a obișnuit de mai mulți ani încoace, și la finele lui 2016, simpaticul Moș Crăciun și-a făcut prezența la sportivii de la CS Ceahlăul Piatra Neamț. Acesta le-a adus cadouri tuturor sportivilor din cadrul clubului, în primul rând datorită muncii pe care au depus-o în acest an, iar celor cu rezultate la întrecerile internaționale, Moșu le-a adus și premii în bani, conform hotărârii guvernamentale din luna august a acestui an. Înainte de premierea sportivilor, Moș Crăciun i-a oferit un cadou special veteranului Radu Dumitru, care, la 90 de ani, anul acesta a participat la un cros al veteranilor tocmai în Australia, de unde s-a întors cu 4 medalii, dintre care două de aur, una de argint și una de bronz. Un exemplu de urmat pentru tinerii și copii din Piatra Neamț, din partea unui om care a făcut sport și mișcare toată viața, și care iată, la 90 de ani, încă mai participă la concursuri. „Am avut o mare bucurie că în Australia s-a cântat tot imnul României, nu doar două strofe, atunci când am primit medaliile de aur. Îi îndemn și îi încurajez pe toți oamenii din Piatra Neamț, și nu numai, să facă sport și mișcare, pentru că asta înseamnă sănătate și ani cât mai mulți de viață. Mulțumesc celor de la CS Ceahlăul pentru premiere și La Mulți Ani tuturor“, a spus Radu Dumitru.

Rând pe rând, de la cei mai mici la cei mai mari, copii de la CS Ceahlăul au trecut pe la Moș Crăciun, iar acesta i-a premiat pe toți, după ce a aflat rezultatele din 2016. Printre cei mai mici s-au aflat și atletele pregătite de Alina Militaru, care în 2016 au obținut o serie de rezultate frumoase la concursurile zonale și locale. „Toți copiii de la grupa mea au fost cuminți, au avut rezultate bune în acest an, eu sunt foarte mândră de ceea ce au realizat și cred că merită să primească cadouri de la Moș Crăciun. Avem o grupă tânără dar talentată, îmi felicit toți elevi, le urez succes pe viitor, multă putere de muncă și sărbători cât mai îmbelșugate“, a spus antrenoarea Alina Militaru.

Și sportivii de la secția de lupte au impresionat în acest an, începând de la copii și până la cadeți, iar 2 dintre ei, Daniel Potoschi și Codrin Maxim, sunt și componenți ai loturilor naționale. Elevii pregătiți de Ioan Purcaru și Ștefan Mihuț au urcat pe podium la întrecerile zonale și naționale, și au avut prezențe meritorii la cele internaționale. „A fost un an bun pentru secția noastră, cei mai mari au confirmat, iar cei mici vin tare din urmă. Deja aceștia au obținut primele medalii, acum la final de an la un concurs la Suceava, au potențial și un viitor pozitiv în acest sport“, a declarat Ioan Purcaru.

Unul dintre cei mai vechi antrenori de la CS Ceahlăul este Ion Iorga, care în 2017 va împlini 40 de ani de când descoperă și formează atleți la cel mai bun club sportiv din județ. Și în acest an, ștafeta de 4×100 de metri, pregătită de Ion Iorga, a obținut medalia de bronz la naționalele rezervate juniorilor 2. De asemenea, și alți atleți pregătiți de Ion Iorga au urcat pe podium la diferite întreceri naționale, la probele de alergare sau cele de sărituri.

La evenimentul de marți după amiază, de la sala de lupte de la CS Ceahlăul, a fost prezentă și canotoarea Andreea Grăpinoiu, desemnată cea mai bună sportivă a județului în 2016 și totodată cea mai bună sportivă a clubului condus de Valentin Gavril. Ea a venit însoțită la gala de la CS Ceahlăul de sora sa, Ana Maria Grăpinoiu, cea care a îndrumat-o către canotaj. Moș Crăciun nu i-a uitat nici pe sportivii de la karate, nici pe cei de la secția de radioamatorsim, condusă de Gheorghe Paisa. Au primit cadouri Mihaela Macsim, medaliată cu argint la Jocurile Balcanice din Republica Moldova și cu bronz la mondialele din Muntenegru, la junioare 2, și Lucian Cojocaru, bronz la Jocurile Balcanice din Republica Moldova, la individual, și tot medalia de bronz, cu echipa României, la mondialele din Muntenegru. De asemenea, Lucian Cojocaru, a devenit în acest an și campion național de seniori, la ultrascurte, concurs care s-a ținut pentru prima dată la înălțime, pe muntele Giumalău. În vârstă de 28 de ani, Lucian Cojocaru face radioamatorism la CS Ceahlăul de aproximativ 15 ani, a început această pasiune în primul rând ca o curiozitate, după care a devenit o pasiune. „Eram în clasa a șasea, toți colegi de la bloc făceau telegrafie pe calculator, eram singur și am zis să vin și eu să văd cum e. Mi-a plăcut din prima, iar după doar 3 săptămâni am participat la primul concurs de copii, la Poiana Pinului. De atunci mi-a intrat în sânge, iar sportul s-a transformat în pasiune. Nu putem vorbi aici de satisfacții financiare, nici nu se pune problema, rămâne doar plăcerea și pasiunea“, a spus Lucian Cojocaru.

Au lipsit de la întâlnirea cu Moș Crăciun cele mai valoroase atlete de la CS Ceahlăul, Lenuța Burueană și Diana Țigănașu, ambele aflate la loturile naționale, alături de antrenorul Dan Cojocaru.

După ce și-au primit cadourile cuvenite, sportivii pietreni au primit felicitări și succes pe viitor și de la directorul Valentin Gavril. „Urez celor legați de CS Ceahlăul un călduros La Mulți Ani! Mă refer aici la antrenorii noștri, la sportivii noștri, la angajații acestei instituții, care încearcă an de an să scoată rezultate foarte bune. Am reușit și în 2016 să avem un bilanț frumos și cred că atunci când vom trage linie vom vedea că munca noastră, sacrificiile noastre, nu au fost în zadar. Vreau ca în 2017 să fie vorba de aceiași atitudine a tuturor oamenilor din familia CS Ceahlăul. Vreau să fim în continuare implicați, să ne zbatem ca medaliile și rezultatele meritorii să fie iar trecute în dreptul acestui club. Cel mai mult îmi doresc însă să fim sănătoși. La Mulți Ani tuturor!“, a concluzionat Valentin Gavril.

Handbal

An pozitiv pentru handbalistul Radu Turturică

2016 s-a dovedit a fi un an cu multe realizări pentru handbalistul Radu Turturică, elev la Liceul cu Program Sportiv din Piatra Neamț și component al lotului național de cadeți al României. În această din urmă calitate, sportivul pietrean a participat săptămâna trecută cu naționala României, împreună cu Răzvan Caba, care este antrenor secund la lotul de cadeți, la un puternic turneu amical internațional, la Ciudad de Aviles, în Spania. Acolo, tricolorii mici au jucat 3 partide, învingând Portugalia la un gol și pierzând de două ori, cu Spania și Austria. În primul joc, cel cu Portugalia, Radu Turturică a evoluat pe toată durata partidei, cu Spania a apărat o repriză și jumătate, iar cu Austria a intrat pe parcurs.

„Au fost meciuri bune pentru noi, chiar dacă rezultatele nu au fost dintre cele mai pozitive, am avut de învățat din aceste dueluri. Mi-a plăcut și orașul Ciudad de Aviles, am vizitat mai multe obiective turistice împreună cu antrenorul Răzvan Caba și mi-a plăcut. A fost destul de greu pentru noi, am zburat de la București la Amsterdam și apoi Bilbao, după care am mers peste 3 ore cu autocarul până la Ciudad de Aviles. Sunt oarecum mulțumit de prestația mea acolo, dar sper ca pe viitor să fiu și mai bun“, a declarat Radu Turturică, cel care este de peste 2 ani component al lotului de cadeți, și care anul acesta, alături de un alt coleg de la LPS, Vlad Forman, a fost și la europeanul de handbal pe plajă din Portugalia. În vârstă de 16 ani, Turturică apără la ambele echipe de juniori de la LPS, 1 și 2, cu care a avut rezultate constant bune în anul care stă să se încheie.

„2016 a fost un an și cu rele, și cu bune, dacă am avut momente mai grele nu m-am oprit. Atât sportiv, cât și personal mă consider un luptător, nu îmi e frică de accidentări, iar din partea colegilor mei portari nu mă sperie concurența. Cred că există o competitivitate sportivă între noi, poate am multe de învățat de la ei, și sunt un tip care îmi place să perseverez. Cel mai mult din acest sport îmi doresc să devin portar titular la echipa națională de seniori a României și voi munci atât cât trebuie pentru a realiza ceea ce mi-am propus“, a mai spus elevul lui Răzvan Caba, cel care a început handbalul încă din clasa a treia.