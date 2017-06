„Mâtzele negre“ de la RC Venus Rifil, campioane naționale la junioare mici

Sportivele de la RC Venus Rifil Piatra Neamț au obținut titlul național la rugby în 7, la categoria junioare mici, 12-14 ani, pe zona Moldova Nord, după ce au câștigat toate partidele de la cele 4 turnee organizate de federația de specialitate. Elevele profesorului Eusebiu Popa au primit diplomele de campioane la finele săptămânii trecute la Iași, acolo unde au participat la ultimul turneu și unde au disputat un singur meci. Pietrencele au învins categoric cu 25-0 pe Voința Tanacu, din județul Vaslui, și au încheiat campionatul cu un esaveraj record, cu 260 de puncte marcate și doar 20 primite. În campionatul junioarelor meci, regiunea Moldova Nord, pe lângă RC Venus Rifil, au mai participat Școala Gârbești, județul Iași, Ipotești, județul Suceava, AS Pilierul Prisăcani, județul Suceava, Voința Tanacu și Liceul „Petru Rareș“ Vetrișoaia, județul Vaslui, și CSS Gura Humorului. Rugbystele nemțene au câștigat toate cele 12 partide pe care le-au susținut, în urma turneelor de la Iași, Prisăcani, Târgu Neamț și din nou Iași. În urma rezultatelor înregistrate, clasamentul final arată astfel:

Locul I – RC Venus Rifil Piatra Neamț – profesor Eusebiu Popa

Locul II – Voința Tanacu Vaslui – profesor Sorina Ilieș

Locul III – CSS Gura Humorului – profesori Andrei Vârvăroi și Vasile Conache

Locul IV – Școala Gimnazială Gârbești – profesor Adrian Pleczer

Locul V – Școala Gimnazială Ipotești Suceava – profesor Adrian Blezneac

Locul VI – Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoara Vaslui – profesor Mioara Simion

Locul VII – AS Pilierul Prisăcani Iași – profesor Petre Florescu

„Am organizat primul campionat de rugby feminin, junioare mici, vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ajutat cu organizarea, FRR, AJR Iași, Rifil Piatra Neamț și Primăria Prisăcani, tuturor celor care ați participat la aceste turnee și celor care ne-au susținut. Sperăm să continuăm acest campionat din toamnă cu mai multe echipe. Respect domnilor profesori pentru tot ceea ce faceți!“, se arată într-un comunicat trimis formațiilor participante în campionat.

Performanțe frumoase într-un timp foarte scurt

Titlul de campioană națională, regiunea Moldova Nord, obținut la finele lunii mai, încununează doi ani de muncă cu multe trofee câștigate de micile rugbyste de la RC Venus Rifil Piatra Neamț. Profesorul Eusebiu Popa a început în urmă cu 2 ani de zile activitatea în zona orașului Roznov, la Liceul „Gheorghe Ruset Roznovanu“, s-a extins ulterior și în comunele Zănești și Podoleni, unde a găsit sprijin și susținere din partea autorităților locale și a instituțiilor de învățământ, iar în această perioadă, rezultatele nu au întârziat să apară, deși lotul a suferit multe schimbări în acest timp. Pe lângă titlul național la junioare mici, fetele de la RC Venus Rifil au participat la mai multe competiții pe care le-au câștigat sau au urcat pe podium, în Italia, la Udești, la Cupa Prichindelul de la Iași, la Cupa orașului Chișinău sau la Cupa Rifil.

Fetele care au contribuit la aceste performanțe au vârste cuprinse între 10 și 14 ani, cele mai multe sunt de la Roznov, dar și de la Podoleni, Zănești, Școala nr. 3 Piatra Neamț, Liceul „Vasile Conta“, precum și sportive mai mici de la Costișa. Acestea sunt, Rebeca Loghin – căpitan, Diana Aparaschivei – vicecăpitan, Andreea Petraru, Irina Sălăvăstru, Alexandra Barna, Fabiola Bortă, Beatrice Munteanu, Florentina Grădinaru, Diana Mândrilaș, Alice Munteanu, Andreea Iacoboaea și Alexandra Popa.

O parte dintre aceste sportive vor susține în perioada următoare examenul de capacitate și vor participa la mai multe turnee în țară, unde au primit invitații din partea organizatorilor, pe 10 iunie la Udești, între 25 iunie și întâi iulie, la Mamaia, la un turneu de rugby pe plajă, iar pe 2 iulie, la Cupa Ștefan cel Mare în capitală, organizat de clubul Parohial Ștefan cel Mare.

„Vreau să remarc întreaga echipă pentru aceste realizări, rugbyul este un sport de echipă, toate fetele au tras și au muncit. Noi am jucat sub sloganurile noastre, «Pe aici nu se trece» și «Nu contează pe cine avem în față, contează cine este alături». Am început activitatea cu această generație în 2015 și nu credeam că în 2 ani vom avea aceste rezultate. Am vrut să în primul rând să fac sport și mișcare cu acești copii, dar ei s-au apropiat de rugby și iată că au apărut și performanțele. De aceea vreau să le mulțumesc copiilor, părinților, profesorilor și conducerii unităților de învățământ că ne-au înțeles și ne-au suportat atâta vreme! Scuze tuturor, poate am deranjat atunci, dar am rămas același. Vreau să mulțumesc și partenerului oficial, Rifil, dar și colaboratorilor. Cea mai mare dorință a mea pe viitor este să avem un microbuz de 8 plus 1 persoane, pentru a ne putea deplasa în condiții optime la competiții“, a declarat profesorul Eusebiu Popa.

21 de ani de rugby feminin

Întâi iunie este o zi aniversară pentru rugby-ul nemțean, dar și pentru cel din România. Anul acesta s-au împlinit 21 de ani de când a luat ființă oficial prima echipă de rugby feminin din România, la data de întâi iunie, 1996, și care s-a numit RC Petrotrans Piatra Neamț. Eusebiu Popa, cel care a pus bazele primei echipe feminine din România, își aduce aminte că începuturile au fost grele, cu antrenamente în ștrandul Tineretului. Fiind prima echipă înființată și neavând adversare, fetele de la Petrotrans au jucat primele meciuri în compania băieților, după care s-au înființat și formațiile de la Iași și Gura Humorului, cele 3 participând în primul campionat feminin. De atunci și până acum, la echipă s-au perindat sute de fete, iar acum, RC Venus Rifil se poate mândri cu 3 sportive la loturile naționale de senioare și junioare. Irina Hârjete este căpitanul echipei de senioare, „Ghindele Mari“, iar Loredana Juncanariu la cea de junioare, „Ghindele Mici“, de unde mai face parte o altă sportivă nemțeană, Georgiana Gabor. Toate aceste 3 vor participa cu naționala României la Campionatul European de senioare.

Fotbal

Costel Enache, aproape de FC Botoșani

Antrenorul pietrean Costel Enache are șanse mari să ajungă principal în liga întâi, la FC Botoșani. Actualul selecționer al naționalei sub 15 ani a României are cele mai mari șanse să îl înlocuiască pe banca tehnică a botoșănenilor pe Leo Grozavu, demis de conducerea clubului după ultima înfrângere din campionat, 1-2 cu Concordia Chiajna.

În vârstă de 44 de ani, Costel Enache a mai antrenat în liga întâi pe FC Ceahlăul și în liga a doua pe CSMS Iași, după care a ajuns selecționer în cadrul federației, unde a pregătit naționalele U19, U18 și U15 ale României.

Costel Enache nu a luat deocamdată nicio decizie în ceea ce privește preluarea băncii tehnice a grupării din Botoșani, dar se așteaptă un răspuns până la finele acestei săptămâni. Costel Enache și Leo Grozavu au fost colegi la FC Ceahlăul în perioada de glorie a formației pietrene, care în anii 90 participa constant în Cupa UEFA Intertoto.

Fotbal

Începe play off-ul la județ

Astăzi sunt programate partidele primei etape din cadrul play off-ul ligii a patra la fotbal, acolo unde au ajuns primele 4 clasate la finalul sezonului regulat, Teiul Poiana Teiului, Bradu Borca, Speranța Răucești și Moldova Cordun. AJF Neamț a stabilit ca meciurile din partea superioară a competiției interne, în urma cărora se va stabili noua campioană la județ, să aibă loc pe stadionul Bradul din Roznov.

În urma tragerii la sorți, astăzi, în prima fază, se vor întâlni, Bradu Borca – Speranța Răucești, de la ora 16, și Teiul Poiana Teiului – Moldova Cordun, de la ora 18.30.

Următoarele etape se vor disputa miercuri, 7 iunie, și sâmbătă, 10 iunie. Câștigătoarea campionatului va întâlni în barajul pentru promovarea în liga a treia, campioana din județul Vrancea, CSM Focșani.