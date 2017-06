Lanțul slăbiciunilor și magistrala care a lăsat romașcanii fără apă

*Corpul de Control al Prefectului a definitivat raportul „Parcare Etajată la Piața Roman“ și motivul pentru care romașcanii au rămas fără apă * Construcția a fost făcută peste canalizare

Prefectul județului Neamț, Vasile Panaite, a prezentat, ieri, în prima sa conferință de presă, un raport privind cauzele pentru care populația municipiului Roman a rămas fără apă săptămâna trecută.

Cauza, așa cum rezultă din raportul Corpului de control al Prefecturii, este construcția pe care Primăria Roman a făcut-o în Piață, o parcare etajată așezată chiar deasupra magistralei de apă.

În data de 1 iunie 2017 aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor din orașul Roman a fost sistată din cauza avarierii unei conducte cu apă, aflată sub o construcție cu destinația de parcare etajată situată lângă Piața Centrală a orașului Roman. Datorită unor informații apărute în mass-media potrivit cărora lucrarea a fost finalizată fără a fi respectate condițiile impuse prin avizele eliberate în vederea obținerii autorizației de construire, o comisie de control s-a deplasat la sediul Primăriei municipiului Roman și al Apa Serv SA în vederea verificării documentelor care au stat la baza edificării și finalizării construcției.

Comisia de control a fost compusă din Paula Măndiță și Gheorghe Palade – Corpul de control al prefectului și Viorel Zabavschi, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții Neamț.

Constatările Corpul de control al Prefecturii

În anul 2012 a fost eliberat certificatul de urbanism în scopul construirii unei parcări publice P+1E.

Conform certificatului de urbanism, terenul în suprafață de 3.105 mp pe care urma să se construiască obiectivul se afla în proprietatea publică a municipiului Roman, fără restricții de construire, putându-se autoriza construcții și amenajări noi pentru parcarea/gararea mijloacelor de transport auto. Dar cererea de emitere a autorizației de construire trebuia însoțită de avizele și acordurile necesare de la administratorii utilităților urbane și ai infrastructurii, printre acestea numărându-se și avizul de la administratorul alimentării cu apă și al canalizării.

Prin cererea înregistrată la CJ Apa Serv SA, Direcția Administrare Piețe-Bazar-Obor Roman a solicitat companiei avizul privind rețelele de distribuție apă potabilă și rețelele de canalizare menajeră, aflate în zona obiectivului menționat în certificatul de urbanism.

În același an, CJ Apa Serv SA a comunicat Direcției Administrare Piețe-Bazar-Obor Roman faptul că în zona lucrării are rețele de distribuție apă potabilă și rețele de canalizare și a acordat „aviz favorabil“ pentru executarea lucrării, sub condiția respectării unor precizări și condiții menite a proteja instalațiile aflate în exploatare. Care protejare, s-a văzut cinci ani mai târziu, nu s-a făcut.

Ce spune avizul? „Datorită faptului că pe amplasamentul investiției avem rețele de distribuție apă potabilă și rețele de canalizare, în baza unui proiect tehnic se va realiza devierea acestora“.

De asemenea, potrivit pct. 8 din avizul CJ Apa Serv SA, „nerespectarea condițiilor și precizărilor din cuprinsul avizului atrag nulitatea acestuia și suportarea de către beneficiar a tuturor consecințelor ce decurg din acesta“.

Anexat avizului a fost înaintat beneficiarului un exemplar din planul de situație pe care s-au figurat rețelele de distribuție apă potabilă și rețelele de canalizare.

Tot în anul 2012, au fost autorizate, la cererea administrației Pieței din Roman, lucrările de construire pentru obiectivul „Parcare publică P+1E“, tot sub condiția respectării prevederilor certificatului de urbanism și ale avizelor favorabile care fac parte integrantă din autorizație.

În cuprinsul autorizației mai este menționat și faptul că „nerespectarea întocmai a documentației, inclusiv a avizelor și acordurilor obținute, constituie infracțiune sau contravenție, după caz“.

Potrivit anexei la Certificatul de urbanism, conductele de alimentare cu apă apar identificate în afara ariei de construire a imobilului, însă trei tronsoane ale rețelei de canalizare se îmbină chiar sub construcția edificată. Raportând prevederile STAS nr.8591-1/1997 la planul de situație, rezultă faptul că nu s-a respectat distanța minimă în ceea ce privește rețeaua de canalizare, construcția fiind amplasată practic peste aceasta.

Cu privire la rețeaua de canalizare, având în vedere faptul că în planul de situație nu se precizează distanța față de construcție, comisia nu poate stabili dacă au fost respectate prevederile STAS-ului.

Conducta care a produs avaria din municipiul Roman nu este identificată în planul de situație mai sus amintit. Aceasta se află amplasată în colțul de nord-vest al parcării.

Factorii responsabili din cadrul Primăriei municipiului Roman au precizat că nu știau de existența acestei conducte drept pentru care nu a fost identificată în planul de situație.

În data de 12.05.2014, înainte de începerea lucrării, a fost încheiat procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și bornelor de reperare între executant – SC Contact Steel SRL Roman și Primăria municipiului Roman.

Reprezentantul Apa Serv SA menționează pe acest document că „pe amplasament există rețele de apă și de canalizare conform avizului“.

Corpul de Control constată că nu au fost respectate, de către beneficiar, condițiile de avizare stabilite de Apa Serv SA. (M.O.T.)