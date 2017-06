Juniorii D de la LPS Piatra Neamț sunt gazde la turneul zonal

Stadionul Municipal din Piatra Neamț va fi astăzi și mâine gazda turneul zonal cu numărul 1, a campionatului național de fotbal, unde se vor întâlni campioanele din zona Moldovei, rezervate categoriei de vârstă sub 15 ani. Municipiul Piatra Neamț va fi reprezentat la această categorie de juniorii de la LPS Piatra Neamț, fotbaliști cu vârste între 14 și 15 ani, care au câștigat campionatul regulat în județul Neamț cu un total de 34 de puncte, cu 3 mai mult decât colegii de la LPS Roman. Elevii antrenorilor Gabriel Rădulescu și Răzvan Lupu au avut o primă parte a sezonului destul de reușită, care le-a permis calificarea de pe primul loc la turneul zonal, turneu în care sunt gazde. În urma tragerii la sorți, fotbaliștii juniori pietreni vor evolua în grupă cu Aerostar Bacău și Junior Câmpul Moldovenesc, iar în cealaltă grupă care are loc tot pe stadionul Municipal, adversare vor fi Dante Botoșani, Atletico Vaslui și CSMS Iași. Turneul începe astăzi, de la ora 10, cu duelul dintre Dante Botoșani și Atletico Vaslui, după care, de la ora 12, pietrenii de la LPS vor da piept cu Junior Câmpul Moldovenesc. Cel de-al doilea meci pentru juniorii pietreni este programat mâine, de la ora 12, împotriva celor de la Aerostar Bacău. Câștigătoarele celor două grupe vor juca finala turneului zonal, iar formația care se va impune se va califica la turneul semifinal, între cele mai bune 8 echipe din țară. Inițial, turneul de la Piatra Neamț trebuia să aibă loc între 1 și 5 iunie, însă federația a condensat aceste jocuri în doar două zile, ceea ce este foarte greu pentru toate echipele participante.

„Este un program foarte încărcat, pentru că noi sâmbătă vom juca de la ora 12 cu cei de la Câmpul Moldovenesc, partida se încheie undeva în jurul orei 14 și, dacă ne calificăm în finală, aceasta este programată două ore mai târziu, de la ora 16. În aceste condiții este aproape imposibil ca la două ore după ce ai terminat un joc să îl începi pe altul, mai ales o finală care este decisivă. Sper ca federația să înțeleagă și să programeze altfel datele de disputare“, a declarat profesorul Gabriel Rădulescu.

Actuala generație a juniorilor D de la LPS Piatra Neamț este pregătită de Răzvan Lupu și Gabi Rădulescu, iar de-a lungul anilor a avut mai multe rezultate pozitive în fazele superioare ale campionatului la diferite categorii de vârstă. În 2013, trupa pietreană a ajuns la turneul final la juniori E, în 2014 a ajuns la turneul final al Cupei Hagi Danone, iar în 2015 a obținut locul 2 la turneul zonal, la juniori D.

„Ne bucurăm că jucăm aceste partide pe teren propriu și chiar dacă suntem gazde, nu suntem favoriți la calificare din zona noastră. În opinia mea, CSMS Iași și Atletico Vaslui sunt favorite la calificare și de aceea, pentru că nu avem un obiectiv concret, le-am spus jucătorilor că nu trebuie să jucăm sub presiune. Vrem să facem jocuri cât mai bune și, dacă e, să mergem mai departe e foarte bine, dacă nu, nu va fi o tragedie. Copii au avut un sezon bun și sper să confirme și la aceste jocuri de la Piatra Neamț“, a mai spus Gabi Rădulescu.

Jucătorii cu care LPS Piatra Neamț atacă turneul zonal, și pe care i-a folosit și în sezonul regulat, sunt Bogdan Donia și Paul Mereuță – portari, Daniel Moroșanu, Denis Năstasă, Sorin Dascălu, Aurelian Micu, Emilian Rusu, Denis Gheorghiță, Andrei Vâlea, Matei Ilie, Gabriel Chifan, Ștefan Istrati, Marius Matei, Alin Gârniață, George Ungureanu, Paul Barabulă, Paul Tofan, Eduard Jenariu și Edward Spătaru – jucători de câmp.

Câștigătoarele celor 8 turnee zonale se vor califica la turneul final, unde vor fi două serii a câte 4 echipe, iar primele clasate vor juca finala campionatului, pentru a se stabili campioana sezonului 2016-2017 la această categorie de vârstă, copii cu vârsta până în 15 ani.

Matei Ilie, convocat la lotul național U15

Matei Ilie, de la LPS Piatra Neamț, a primit o nouă convocare la echipa națională a României, sub 15 ani, care în perioada 4-12 iunie va efectua un stagiu de pregătire și va participa la un turneu amical la Budapesta, în Ungaria. Fiu al fostului jucător de la FC Ceahlăul Costel Ilie, Matei a mai evoluat sub tricolor și în alte partide test, fiind chemat la lot de selecționerul pietrean Costel Enache.

„Mă bucură convocarea lui Matei Ilie la naționala sub 15 ani. Sper să joace în cât mai multe meciuri, să aibă evoluții pozitive și să îi convingă pe selecționeri să îl mai cheme și la alte acțiuni“, a declarat antrenorul Gabi Rădulescu.

Atletism

Diana Țigănașu vrea medalie la Campionatele Balcanice de juniori II

Atleta pietreană Diana Țigănașu va participa în acest sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, la Campionatele Balcanice de Atletism, în aer liber, rezervate juniorilor II, care vor avea loc pe stadionul Olimpic de la Istanbul, din Turcia. Sportiva de la CS Ceahlăul va concura la acest concurs internațional în ambele probe care au consacrat-o, cea de aruncare a greutăți și a discului. Eleva antrenorului Dan Cojocaru, care o va însoți pe sportivă în Turcia, și-a câștigat dreptul de a face parte din lotul României, după ce a avut un sezon de primăvară excelent, cu rezultate notabile atât pe plan intern cât și internațional. Diana Țigănașu a realizat un record național în proba de aruncare a greutății, cu bila de 3 kilograme, pentru junioare II. Ea a reușit 16,69 metri la un concurs în Germania, iar cifra este noul record național al categoriei.

În vârstă de 17 ani, sportiva de la CS Ceahlăul este în prezent deținătoarea ambelor recorduri naționale la greutate, la junioare II, atât în sală, cu 16,75 metri, cât și în aer liber, cu 16,69 metri.

„Diana Țigănașu este o sportivă orgolioasă și ambițioasă. Știu sigur că va fi în concurs atât de montată psihic, încât va vrea să câștige medalie chiar și la ultima serie de aruncări. Nu va ceda până când nu se va anunța finalul probei. Vrea medalie de aur și cred că are șanse să câștige una. Noi ne dorim să câștige o probă, iar rezultatele cifrice să fie cele pe care le-am stabilit, în jur de 16, 70 la greutate și în jur de 48 de metri la disc“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru.

Diana Țigănașu se află în ultimul an la junioare II și a plecat aseară spre Istanbul alături de antrenorul Dan Cojocaru. România va avea un lot de 26 de atleți la Campionatul Balcanic din Turcia, 14 băieți și 12 fete, care se vor întrece în mai multe probe atletice, și 14 antrenori, 11 la băieți și 3 la fete.

Lenuța Burueană concurează la greutate la Cluj Napoca

Cea mai valoroasă atletă de la CS Ceahlăul, Lenuța Burueană, va concura la finele săptămânii la etapa a doua a Campionatului Național de Atletism în aer liber, de la Cluj Napoca, rezervată categoriilor de vârstă seniori, tineret și juniori. Eleva antrenorului Dan Cojocaru, deși este încă la tineret, va evolua și în concursul senioarelor, doar în proba de aruncare a greutății, probă în care s-a consacrat până acum.

„Am discutat împreună cu Lenuța încă de anul trecut că este timpul să ne axăm pe o singură probă. Am decis împreună că cel mai bine este să continue activitatea numai în proba de aruncare a greutății. I se potrivește mai bine și consider că are tehnică bună pentru așa ceva. Plus că am luat în calcul și rezultatele cifrice înregistrate până acum în ambele probe de-a lungul timpului“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru.

Principala țintă pentru sportiva născută în județul Iași este Campionatul European de tineret, care va avea loc în perioada 13-15 iulie, în Polonia. Lenuța a început să confirme și pe plan internațional, iar ultimul rezultat este locul 6 la greutate, după ce a aruncat 15,16 metri la Cupa Europei de la Las Palmas, din Spania.