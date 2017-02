Fără puncte din Ardeal

Medicina Târgu Mureş – Unic Piatra Neamţ 3-1 (20, -22, 15, 20)

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamţ nu s-au ales cu nimic după disputarea rundei a 19-a în divizia A1, în urma eşecului cu 1-3 de pe terenul celor de la Medicina Târgu Mureş, partidă care a avut loc sâmbătă seară în Ardeal. Deşi au făcut un joc destul de bun şi au câştigat un set, elevele lui Rareş Gavril şi Mihaela Voivod nu şi-au putut trece în cont niciun punct, care ar fi fost aproape decisiv în lupta pentru primele 6 poziţii, luptă care s-a strâns din nou după rezultatele de sâmbătă. Fetele de la VC Unic au început mai greu partida de la Târgu Mureş, au greşit mai mult în debutul primului set, pe care l-au cedat în cele din urmă la 20, după 23 de minute. Oaspetele nu au acuzat şocul cedării primului act, au intrat mai motivate pe teren, au început bine setul 2, au condus la un moment dat cu 10-4, şi nu l-au mai cedat până la final, impunându-se la 22, după o jumătate de oră. Fără a-şi putea permite luxul de a face modificări în sextetul de bază, antrenorii pietreni au mers în continuare pe aceleaşi jucătoare, oboseala şi-a spus şi ea cuvântul, iar Unic a cedat destul de repede actul al treilea, la 15, după care nu a mai avut puterea să revină, Medicina a luat şi setul 4, la 20, şi s-a impus în cele din urmă cu 3-1, obţinând toate cele 3 puncte puse în joc. De partea cealaltă, fetele de la Unic au regretul că nu s-au ales cu nimic, deşi evoluţia lor a fost una pozitivă, şi astfel trupa târgmureşeană obţine două victorii din duelurile cu cea pietreană, după ce în tur a câştigat cu 3-2, sub Pietricica. La Târgu Mureş, Unic le-a avut în teren pe Pintea – Andreica, Dancu, Bobi, Hambele, Buz şi Ciucu – libero. Formaţia pietreană a rămas pe locul 6 în clasament, cu 26 de puncte, însă formaţiile din spate s-au apropiat periculos, la două, respectiv 3 puncte. Totuşi, un rezultat din această rundă, Penicilina Iaşi – CSM Lugoj, 3-2, le avantajează pe voleibalistele de la Unic, care păstrează şanse reale la poziţia a şasea. Trupa pietreană va juca ultimele 3 partide din sezonul regulat pe teren propriu, primul, pe 4 martie cu CSU Galaţi.

Medicina Târgu Mureş – Unic Piatra Neamţ 3-1 (20, -22, 15, 20)

CSU Galaţi – CSM Bucureşti 0-3 (-12, -16, -24)

Ştiinţa Bacău – Alba Blaj 0-3 (-16, -16, -11)

SCM Piteşti – SCM Craiova 3-1 (13, 19, -20, 14)

Penicilina Iaşi – CSM Lugoj 3-2 (21, -25, -13, 19, 11)

CSM Târgovişte – Dinamo Bucureşti, se joacă astăzi

Clasament

1.Alba Blaj 19 17 1 1 0 54p

CSM Bucureşti 19 14 2 1 2 47p CSM Târgovişte 18 14 1 0 3 44p Ştiinţa Bacău 19 12 0 2 5 38p Dinamo Bucureşti 18 10 2 1 5 35p Unic Piatra Neamţ 19 8 0 2 9 26p CSM Lugoj 19 6 2 2 9 24p Penicilina Iaşi 19 6 2 1 10 23p Medicina Târgu Mureş 19 7 1 0 11 23p SCM Piteşti 19 5 1 0 13 17p CSU Galaţi 19 1 0 2 16 5p SCM Craiova 19 0 1 1 17 3p

Volei

Eşec previzibil în faţa campioanei

VCM LPS Piatra Neamţ – SCM Craiova 0-3 (-14, -16, -20)

Voleibaliştii de la VCM LPS Piatra Neamţ sunt deja resemnaţi că din sezonul viitor vor evolua în eşalonul inferior şi aproape nu au contat în partida de sâmbătă, de pe teren propriu cu SCM Craiova, pe care au cedat în minim de seturi, 0-3, în etapa cu numărul 19. Băieţii lui Nicu Buruş nu le-au pus niciun fel de probleme campionilor de la Craiova, iar în primele două seturi aproape că nu au existat pe teren. Oltenii s-au impus la 14 şi la 16, după 40 de minute, şi se aşteptau să plece cu un scor la zero de sub Pietricica. Gazdele au mai echilibrat ceva disputa în actul 3, a fost egalitate 8 după primul time-out tehnic, dar atât, Craiova s-a dus la 11-8 şi nu a mai cedat setul până la final, pe care l-a câştigat la 20. A fost 3-0 pentru formaţia lui Dănuţ Pascu, în faţa unui adversar resemnat, care în actuala stagiune a devenit ciuca bătăilor pentru echipele din divizia A1. Volei Club a rămas pe ultimul loc în clasament, are numai 3 puncte, iar runda viitoare va juca pe terenul vecinilor de la Ştiinţa Bacău. Meciul este programat pentru sâmbătă, 4 martie.

VCM LPS Piatra Neamţ – SCM Craiova 0-3 (-14, -16, -20)

Universitatea Cluj – Municipal Zalău 0-3 (-23, -16, -12)

Banatul Caransebeş – Ştiinţa Bacău 2-3 (23, -24, -24, 20, -18)

Unirea Dej – Steaua Bucureşti 2-3 (-20, 22, -13, 25, -14)

CSM Bucureşti – Ştiinţa Baia Mare 3-0 (20, 19, 24)

Arcada Galaţi – Tricolorul Ploieşti, s-a jucat ieri

Clasament

1.Steaua Bucureşti 19 13 2 2 2 45p

Municipal Zalău 19 12 3 2 2 44p SCM Craiova 19 13 2 0 4 43p Arcada Galaţi 18 12 3 0 3 42p Tricolorul Ploieşti 18 10 2 1 5 35p CSM Bucureşti 19 10 1 2 6 34p Banatul Caransebeş 19 19 5 2 3 9 22p Ştiinţa Baia Mare 19 5 1 4 9 21p Ştiinţa Bacău 19 4 3 2 10 20p Unirea Dej 19 3 3 3 10 17p Universitatea Cluj 19 3 1 2 13 13p VCM LPS Piatra Neamţ 19 0 1 1 17 3p

Handbal

CSM Roman şi-a revenit

CSM Roman – Corona Braşov 29-23 (17-11)

Handbalistele de CSM Roman şi-au revenit după o perioadă de secetă de etape în campionat, după victoria de duminică, scor 29-23, de pe teren propriu cu Corona Braşov, din etapa a 19-a a Ligii Naţionale. Şedinţa pe care au avut-o la începutul săptămânii a fost una de bun augur pentru elevele lui Gheorghe Covaciu şi Viorel Lazăr, care au făcut un joc convingător în faţa grupării ardelene, pe care a condus-o de la un capăt la altul. Ultima egalitate s-a consemnat la 7-7, după care, Stoleru şi compania au trecut la conducerea jocului, atât în teren cât şi pe tabelă. A fost 14-10 şi 17-11 după 30 de minute, pentru ca în partea a doua, CSM Roman să evolueze la fel de dezinvolt şi să-şi menţină avantajul luat la pauză. S-a făcut 20-15, 22-17, pentru ca la final tabela să arate un concludent 29-23. Golurile formaţiei romaşcane au fost marcate de Glibko 9, Chitacu şi Toskovic câte 5, Iuganu 3, Popescu, Agrigoroaei şi Tomescu câte 2, şi Stoleru un gol. Pentru Corona au marcat Chiper 7 goluri, Ciuciulete 5, Crăciun 4, Tivadar 3, Dâncă 2, Neagu şi Pricopi câte un gol. După victoria de duminică, fetele de la Roman au ajuns la 25 de puncte, dar au rămas pe poziţia a şasea în clasament. Runda viitoare, vineri, 3 martie, handbalistele de la Roman vor evolua în deplasare cu Dunărea Brăila. În celelalte partide ale etapei s-au consemnat următoarele rezultate: CSM Bucureşti – Universitatea Cluj 34-22, Danubius Galaţi – SCM Craiova 24-31, Unirea Slobozia – HCM Râmnicu Vâlcea 24-25, HC Zalău – Dunărea Brăila 29-14 şi CSM Bistriţa – Măgura Cisnădie 30-15.

Fotbal

Rezervele au făcut diferenţa

CSM Ceahlăul – Voinţa Dobreni 9-0 (0-0)

CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a obţinut primul succes în meciurile de verificare din această iarnă, după 9-0 duminică, pe teren propriu cu Voinţa Dobreni, formaţie din liga a patra. Faţă de precedentele jocuri test, tehnicienii pietreni au început jocul de duminică cu o formulă de echipă inedită, în condiţiile în care în formula de bază s-au regăsit jucători care au evoluat mai puţin. După o primă repriză albă, şi după ce Toader Şteţ a trimis pe teren titularii, trupa pietreană şi-a impus jocul şi ritmul, şi a marcat 9 goluri în partea a doua. Reuşitele le-au aparţinut lui Mateiciuc 3 goluri, Barb 2, Vasile, Lupei, Butunoi şi Şimon. Gazdele au început partida cu Cotună – Mateeş, Albu, Rusu, Smău – Ungureanu, Arghir, Butunoi, Şimon – Zaharia, Todiresei, iar după pauză au intrat şi ceilalţi jucători din lot. Nu au putut evolua în acest amical, din diferite motive întemeiate, Rotaru, Chelaru şi Apostol. CSM Ceahlăul a disputat până acum 4 partide de verificare şi are o victorie, un rezultat de egalitate şi două eşecuri. „Am încercat o formulă nouă de echipă, am început cu cei care au evoluat mai puţin, au dat randament, dar în partea a doua, când au intrat titularii, s-a văzut diferenţa. Considerăm că la ora la care ne aflăm, stăm foarte bine din punct de vedere fizic, şi mai avem de corectat anumite probleme tehnice”, a spus după meci secundul, Lidi Chertic. CSM Ceahlăul nu ştie când va disputa următorul joc test, însă posibilii adversari sunt CSM Roman sau grupa de elită, sub 19 ani, de la CSMS Iaşi.

Rezultat

HCF Piatra Neamţ – CS Buzău 28-27 (17-13)