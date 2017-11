După succesul de anul trecut Un nou târg de Crăciun la Piatra Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ a aprobat organizarea unui nou târg de Crăciun la Piatra Neamţ, după ce, anul trecut, prima ediţie s-a bucurat de succes. Evenimentul va începe pe 15 decembrie, când va fi împodobt bradul, la Curtea Domnească.

„Consiliul Județean Neamț organizează o nouă ediție a Târgului de Crăciun, despre frumusețea căruia s-a vorbit în toată țara și care a bucurat sufletele a circa 100.000 de participanți, potrivit informațiilor apărute în mass-media nemțeană”, a declarat preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene.

Ediţia din acest an se va bucura de evoluția unor artiști de talie internațională care vor veni special pentru participanții la Târgul de Crăciun.

„Desigur, ne vor cânta și încânta și artiști naționali dar și de pe meleagurile noastre! Vă aștept, dragi nemțeni, să ascultăm colinde, să vedem datini și obiceiuri de sărbători, să ne bucurăm împreună de trecerea dintre ani!

Vă promit că nici de această dată nu vă voi dezamăgi! Atmosfera de sărbătoare, voia bună, vinul fiert, colindele de fundal, cadourile pe care le puteți procura de la comercianții din zonă și nu în ultimul rând produsele hand-made vă vor sta la dispoziție, la Târgul de Crăciun la Neamț!

Vă aștept să fim din nou împreună, așa cum am fost și la prima ediție!

Dăruiește iubirea și în acest an, alături de cei dragi!”, a adăugat şeful CJ Neamţ.

M.O.T.