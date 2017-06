Dragoş Câmpanu, bronz la Cupa României

U nul dintre cei mai valoroşi luptători din ultimii ani, formaţi şi crescuţi la secţia de lupte greco-romane de la CS Ceahlăul, Dragoş Câmpanu, a obţinut medalia de bronz la Cupa României de seniori, care a avut loc la finele săptămânii trecute la Constanţa. Fostul elev al antrenorului Ioan Purcaru a concurat la categoria 59 kg, a disputat 4 meciuri, iar în final s-a încununat cu medalia de bronz. „A fost o participare pe care eu o consider de succes şi mă bucur mult de câştigarea acestei medalii. Sufleteşte şi mental pot şi vreau mai mult, dar fizic am avut dureri mari la genunchiul drept, după operaţia de anul trecut când am avut ruptură de ligamente”, a declarat Dragoş Câmpanu la revenirea în localitate. Dragoş Câmpanu pregăteşte de mai mulţi ani luptători la un club din Germania, însă nu a renunţat la ideea de a continua şi activitatea de sportiv. Sportivul originar din Piatra Neamţ vrea să mai cucerească medalii, la seniori, la întrecerile naţionale din România. „Mă voi pregăti şi pentru Campionatul Naţional şi pentru Cupa României, dar îi avertizez pe toţi că voi vrea să stau pe treapta cea mai înaltă de fiecare dată. Vreau să fiu iar campion”, a mai adăugat Dragoş Câmpanu. Un alt sportiv format şi crescut la CS Ceahlăul, Mihai Mihuţ, actualmente legitimat la clubul Astra Arad, a cucerit medalia de aur la Cupa României de la Constanţa, la categoria 66 de kilograme.

Darts

Daniel Pascaru, locul 3 la Cupa Kataroaie de la Piatra Neamţ

Pietreană, Daniel Pascaru, s-a clasat pe locul al treilea, în competiţia masculină, la Cupa Kataroaie de la Piatra Neamţ, a 12-a etapă şi ultima din campionatul naţional de darts. Competiţia, care s-a desfăşurat sâmbătă la Casa Paharnicului, a reunit la start 45 de băieţi şi 9 fete, iar Gabriel Pascaru, legitimat la clubul Kataroaie Piatra Neamţ, a totalizat la final 9 puncte, bilanţ care i-a adus în cele din urmă locul al treilea în clasament. În urma rezultatului de la Piatra Neamţ, sportivul de 32 de ani se situează în clasamentul general pe poziţia a doua, după numărul de puncte totalizate în urma celor 12 etape, în spatele lui Adrian Frim, de la Darts Club Cluj, campionul naţional en-titre în ultimii 3 ani în România. Gabriel Pascaru a avut un sezon foarte bun, iar în ultimele 6 etape de campionat a cucerit 3 locuri întâi, la Oradea, Bucureşti – Terasa Florilor, şi Iaşi, două locuri 2, la Satu Mare şi Bucureşti – Terasa Berarilor, şi acest loc 3 de la Piatra Neamţ. „Întotdeauna când particip la concursurile de acasă este puţin mai greu pentru că trebuie să ne ocupăm şi cu organizarea evenimentului. Şi, pentru că a fost ultima etapă din campionat, la concurs au venit doar cei care punctează în clasamentul general. Aşadar am avut o prezenţă mai redusă, pentru că normal ar fi trebuit să participe peste 60 de sportivi. Sunt mulţumit de acest rezultat, care mă menţine în continuare în lupta pentru primele poziţii în clasamentul general”, a declarat Gabriel Pascaru. Clubul Kataroaie şi municipiul Piatra Neamţ, au organizat şi găzduit în 2017 a şasea ediţie a Cupei Kataroaie, competiţie înscrisă în calendarul competiţional. Clubul Kataroaie s-a înfiinţat în anul 2008 şi de atunci a obţinut rezultate notabile la concursurile naţionale.

Luptă la Mastersul de la Cluj Napoca pentru un loc în clasamentul final

În vârstă de 32 de ani, Gabriel Pascaru a început în urmă cu 3 ani darts-ul, ca pe un hobby, la o cabană în vacanţa de iarnă. I-a plăcut, apoi s-a alăturat celor de la clubul Kataroaie, iar de atunci a progresat foarte mult în ultimii ani. El este vicecampionul naţional din 2016, titlu pe care vrea să şi-l apere şi în acest an. Pentru aceasta, sportivul pietrean va lupta, începând cu 27 iunie, la Mastersul de la Cluj Napoca, acolo unde vor participa primii 48 de sportivi din ţară, care au obţinut puncte în urma celor 12 etape. Gabriel Pascaru, care anul trecut a devenit vicecampion naţional, are o misiune foarte grea să obţină titlul naţional, în condiţiile în care are un adversar foarte valoros, Adrian Frim, de la Darts Club Cluj, campionul naţional în ultimii 3 ani, şi liderul în clasament după cele 12 etape disputate. „Mă voi pregăti foarte bine în această perioadă pentru Masters, acolo unde se stabileşte clasamentul final. Este foarte greu, campionul naţional este un sportiv de mare valoare, dar voi încerca. E mai greu şi pentru faptul că muncesc, şi va trebui să mă antrenez mai mult noaptea, dar nu e o problemă. Darts-ul este un sport plăcut şi nu e costisitor. În afara cheltuielilor de deplasare, nu trebuie să scoţi o sumă mare din buzunar pentru a practica acest sport. O pereche de săgeţi, care costă între 250 şi 300 de lei, te ţine un an de zile, mai cheltui ceva pe fluturaşi şi alte mici accesorii, în rest e OK. Îl fac din plăcere şi pasiune, iar până acum sunt mulţumit de performanţele mele”, a mai spus Gabriel Pascaru.

Performanţe notabile şi peste hotare

Rezultatele foarte bune de pe plan intern şi locul 2 în clasamentul naţional, l-au propulsat pe Gabriel Pascaru şi în lotul naţional al României, care este format din cei mai buni 4 sportivi. Alături de campionul, Adrian Frim, al treilea clasat la general, Laszlo Kadar, de la Târgu Mureş, şi Răzvan Neguţ, de la Braşov, Gabriel Pascaru a participat în 2016 cu naţionala României la Campionatul European din Olanda, unde ţara noastră a reuşit să depăşească faza grupelor. La individual, Gabi Pascaru a fost singurul român care a depăşit primul tur, învingând un islandez şi pierzând în faţa unui german, iar la dublu, alături de Laszlo Kadar, s-a oprit tot în primul tur. Anul acesta, la finele lunii mai, naţionala României, cu Gabriel Pascaru în lot, a primit o invitaţie, alături de Catalonia, pentru a participa la Mediterranean Cup. Acolo, sportivul pietrean, alături de colegii de la lot, a avut o comportare excelent, şi s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe echipe şi pe locul al doilea în clasamentul pe ţări, România fiind depăşită doar de Franţa. „A fost o experienţă plăcută pentru mine, atât în Olanda, cât mai ales în Franţa, unde am avut rezultate foarte bune. România a primit o invitaţie la această cupă, unde trebuiau să participe doar ţările din zona mării Mediterane, dar am fost chemaţi şi noi, alături de Catalonia, şi a fost bine. Pe naţiuni ne-a învins doar Franţa, o ţară care are mii de sportivi ce practică darts-ul, iar pe echipe am fost cei mai buni. Sunt binevenite aceste concursuri de afară, pentru că ne dau ocazia să ne măsurăm valoarea cu sportivi care provin din ţări în care acest sport se practică de foarte mulţi ani”, a concluzionat Gabriel Pascaru.