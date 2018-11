Fantazii în general și fantazii sexuale în particular

* Doctor MIRON ITZHAK

Psiholog principal clinician cu drept de supervizare

De mai multe ori, sunt întrebat de către pacienți dacă să dezvăluie fanteziile lor sexuale, partenerului de viață. De mai multe ori, descoperirea poate fi un șoc pentru amândoi sau pentru unul dintre ei. De alte ori, descoperirea, atunci când perechea nu e matură psihologic sau nu are capacitatea să înțeleagă lucrurile mai bine, poate duce la destrămarea cuplului.

Îmi amintesc de un cuplu în care femeia a scos în evidență una din fantaziile ei, anume aceea de a face dragoste cu prietena ei. Bărbatul s-a speriat de această fantazie și a considerat-o lesbiană și a divorțat.

Un alt caz, despre un cuplu în care femeia voia să întrețină relații sexuale cu un alt bărbat. Soțul ei a întrebat-o de ce, iar ea i-a răspuns că vrea să diversifice, pentru că a ajuns la o monotonie. Soțul s-a simțit jignit, lucru care a dus la o criză puternică în relația lor de cuplu.

Relațiile sexuale au fost întotdeauna, un domeniu interesant, misterios și curios în viața omului. Societatea și instituțiile religioase au dat o conotație negativă și misterioasă la tot ce se întâmplă legat de relațiile sexuale și, cu cât au crescut interdicțiile, cu atât mai mult, o parte din oameni au tendința de a merge spre mister și să-și imagineze din ce în ce mai mult aceste lucruri.

Fantazia sexuală ne ajută să eliberăm din noi hormonii sexuali și ne dă un sentiment de relaxare și eliberare fizică și putere să facem lucruri care, în imaginația noastră, sunt interzise și să avem și plăcere de ele.

Parte din elementele cele mai puternice în fantazie sunt cele de dominanță, de control și de putere. Așa că multe din fantazii se leagă de aceste elemente. Faptul că nu există o egalitate totală între bărbat și femeie, arată că femeia se simte dominată și în această stare sunt doi parametri: unul – femeia simte că primește mai multă atenție; al doilea – ea simte că poate să se elibereze prin fantazii și nu mai are nevoie să fie dominată așa că se lasă în totalitate dominată de partener.

Vă aduc acum în atenție mai multe forme de fantazii care sunt legate și de bărbați, și de femei.

1. Femeia ca panteră. Este femeia care-și leagă partenerul, el nu se poate mișca iar ea îl stropește cu șampanie și cu alte feluri de ciocolată și îl linge pe corp.

2. Bărbatul cu fantasia despre femeia nimfomană. Este vorba despre femeia care după unul-două-trei acte sexuale, vrea cât mai multe acte sexuale, pe care el le numără.

3. Femei și mai ales bărbați cu fantasia pantofilor (mai ales cu tocuri) și tălpi. Acestora le plac femeile care umblă pe corpul lor, încălțate cu pantofi.

4. Bărbați și femei cărora le place să fantazeze despre schimbul de perechi.

5. Bărbatul cu fantasia despre prietena soției care face sex cu un bărbat strain și el observă pasiv sau participă și el la joc (când el își pune dorința că soția face sex cu un bărbat strain și el observă, interpretarea psihologică este alta).În caz că bărbatul cere și fantazează că face dragoste și cu un bărbat, posibilă este o homosexualitate latentă. Același lucru se poate spune despre femeie, când vrea să adauge încă o persoană în relațiile sexuale, cu încă o femeie sau cu un bărbat. O femeie înseamnă lesbianism latent iar cu încă un bărbat se poate interpreta la nivel de altruism plus nevoia de a-și satisface și ea plăcerea cînd, în realitate, plăcerea cu partenerul ei curent este mai mica.

6. Fantaziile sexuale legate de incest. Incestul este una dintre interdicțiile cele mai puternice în societate, lucru care produce o pasiune mult mai mare. Sunt multe femei care au rămas cu un sentiment de dragoste și de iubire sexuală față de tatăl lor, lucru care la un moment dat, ori ei, ori ele, ori soțul, poate să o incinte la relația mult mai puternică cu partenerul ei. (În majoritatea cazurilor de la o imaginație și un gând particular al unuia dintre parteneri se poate ajunge la o deschidere și la o fantazie deschisă de ambele părți. Cercetările ne arată că în majoritatea cazurilor, fantaziile au rămas în familie. Din momentul în care s-au deschis aceste fantazii și au intrat în practică, majoritatea cazurilor au fost eșecuri totale).

7. Bărbaților le place să fantazeze că petrec într-un club de noapte cu alte fete și vine o dansatoare și începe să-i stimuleze.

8. Fantazii sexuale legate de locuri diferite. Sunt des întâlnite și la bărbați și la femei. Fac dragoste în mașină, când ea sau el conduce și se mângâie reciproc. Sunt fantazii despre sex în locuri publice unde sunt văzuți de mai multă lume. Interpretarea este aceea că vor să primească acceptarea că sunt diferiți și că le place sexul. Fantazii de a face sex în casa scării, în lift, în avion, în bucătărie pe masa de marmură, în camera șefului, în grădină, într-un parc public, în piscină, în apă.

9. Fantazii despre a face un filmuleț și de a distribui acest filmuleț să-l vadă toată lumea.

10. Fantazii de face sex cu animale de companie și animale mai mari.

11. Fantazia că bărbatul face sex cu o fată adolescentă sau dezvirginează o fată.

12. Fantazie despre poziția în timpul sexului, de exemplu, să fie mai atractivă și mai greu de realizat. Un bărbat își imaginează că face sex cu partenera lui când ea are singurul suport mâinele lui.

13. Fantazii de fi gigolo sau prostituate. Este una din fantaziile cele mai frecvente și se leagă de vorba lui Freud despre faptul că pentru bărbat, mama este sfântă și cu un om sfânt nu faci dragoste. Atunci, soția și ea este sfântă. Ca să ocolim partea de sfințenie, punem soția să se prostitueze, or, în realitate, căutăm o iubită.

14. Fantazie sexuală despre o petrecere care include alcool, droguri fără limite. Avem o presimțire că drogul și alcoolul pot să ne facă bine și să avem o relație sexuală mai puternică. În acest caz punem această fantazie să crească pasiunea și să se dezvolte și partea hormonală.

15. Fantazii sexuale legate de dominanță – masochism –sadism. În aceste cazuri, crește pasiunea și atractivitatea de a face sex, când simți că vrei să fi lovit, bătut sau perechea ta are chef să fie sadică, să bată și să domine.

Fantaziile sexuale reprezintă unul din drumurile în care ne confruntăm cu fricile noastre cele mai profunde. Ele ne permit să creăm o lume diferită de cea în care trăim și acolo să locuim o perioadă scurtă. Când suntem în fantazie și intrăm în actul sexual, parcă ne permitem să luăm actul nostru sexual în lumea noastră, a fanteziilor, să depășim toate interdicțiile care sunt în lumea reală.

Trebuie să înțelegem că există o diferență între cuvântul așteptare și cuvântul fantazie. În așteptare, noi vrem să realizăm ceva în viitor, pe când în fantazie, noi avem o așteptare ascunsă pe care nu vrem să o realizăm și avem teamă de ea.

Am scris acest articol într-o perioadă sensibilă, pentru că a început postul Crăciunului. Acest articol însă, își propune să ne atragă atenția că dacă vom cunoaște acest concept al fanteziilor sexuale, putem înțelege trăirile cele mai profunde, cele ale subconștientului, să înțelegem ce ne face să avem temeri și, încet-încet să ne putem privi clar pe noi și să ne acceptăm cum suntem. Cu cât o să lucrăm în această directie o să ne iubim mai mult și o să avem control mai mare în raport cu factorii dominanti din viața noastră. Trebui să înțelegem că fantaziile sexuale sunt un lucru normal, des întâlnit. Mulți dintre noi simțim o jenă când discutăm despre asta, și începem să ocolim aceste fantezii. Dar atunci intrăm într-un cerc vicios în care crește rușinea, sentimentul de vinovăție, frustrarea și nervozitatea. Subconștientul nostru este compus din multe fotografii, evenimente pline de imaginație, bazat pe amintiri și toate lucrurile care reprezintă lumea noastră interioară.

În momentul când înțelegem că fantaziile vin din subconștient, le putem analiza, putem avea plăcere de ele și de viața noastră în totalitate. Se îmbunătățește și viața de cuplu, și viața personală.

Am adus în atenție o parte mare din aceste fantazii dar sunt précis că fiecare are propriile lui fantazii. O să mă bucure dacă puteți să ne scrieți despre ele, oricare ar fi.