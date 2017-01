Debut cu victorie în 2017 pentru CSM Roman

Măgura Cisnădie – CSM Roman 23-24 (8-16)

Handbalistele de la CSM Roman au început anul cu o victorie, după ce s-au impus la limită, scor 24-23 în deplasare cu Măgura Cisnădie, în etapa a 12-a a Ligii Naționale. Victoria obținută de fetele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr a fost însă una cu mari emoții, după un final pe muchie de cuțit, în care gazdele puteau egala în ultimele secunde. Romașcancele au început excelent duelul din Ardeal și le-au surprins pe fetele de la Măgura cu un joc combinativ și exact, atât în apărare cât și în faza de atac. CSM Roman a început mai bine partida și au condus în start cu 3-0 și 5-2, însă gazde au revenit și au egalat la 5. Egalitatea a fost de scurtă durată pe tabela de marcaj deoarece Stoleru și compania au apăsat din nou pe accelerație și s-au desprins la 9-5, ulterior au avut 13-7, pentru ca la pauza tabela să arate un confortabil 16-8 pentru gruparea de la malul Moldovei, care luase astfel o opțiune serioasă în obținerea victoriei. Din păcate, debutul părții a doua a fost unul total nefavorabil pentru formația vizitatoare, care a marcat un singur gol, față de cele 7 ale gazdelor, iar Măgura s-a apropiat periculos la 15-17, a fost apoi 17-20, pentru ca în minutul 49, trupa din Cisnădie să egaleze la 20. A urmat apoi 21-21, pentru ca în inferioritate numerică, Romanul să marcheze două goluri consecutiv, prin Luciana Popescu și Irina Glybko și s-a făcut astfel 23-21. CSM Roman și-a păstrat cu greu acest avantaj pe tabelă, iar în ultimele 4 secunde ale meciului, principalul gazdelor, Alexandru Weber, a cerut timp de odihnă. Fetele de la Măgura nu au avut timp suficient să fructifice atacul și astfel partida s-a încheiat cu victoria formației din Roman, scor 24-23, un succes obținut cu mari emoții, dar meritat și de moral pentru handbalistele romașcane acum la început de an și în perspectiva următoarelor jocuri din campionat. „A fost destul de greu. La pauză a avut loc un scurt circuit, care se pare că ne-a afectat și din acest motiv am început repriza a doua foarte rău. Am avut acțiuni de unu la unu ratate, am ratat și numai puțin de 5 lovituri de la 7 metri în această partidă, având emoții pe final. Am jucat practic contra noastră în repriza a doua, dar până la urmă important că a ieșit așa cum trebuie și am obținut un succes care ne crește șansele de a urca în clasament. E bine că fetele au debutat cu victorie în 2017, știm unde am greșit astăzi și sperăm ca în meciurile care urmează să nu mai facem astfel de greșeli“, a declarat după meci principalul de la Roman, Gheorghe Covaciu.

CSM Roman a avut 4 eliminări de câte două minute, iar la Cisnădie, cele mai bune marcatoare au fost Luciana Popescu și Irina Glibko, cu câte 5 goluri. Pentru vizitatoare au mai înscris Stoleru, Tomescu și Toskovic câte 3 goluri, Iuganu și Chitacu câte 2, iar Vădineanu un gol. De la gazde s-a remarcat fosta jucătoare de la Roman, Ada Moldovan, cu 7 reușite, iar Băcăoanu și Tudor au marcat câte 4 goluri. Pe 7 înaintea confruntării de la Cisnădie, CSM Roman a ajuns la 18 puncte după succesul de miercuri și a urcat până pe poziția a patra în clasament, după 5 succese, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Duminică, în ultima etapă din tur, fetele de la Roman vor evolua în propriul fief contra nou promovatei, CSM Bistrița. Marți s-a jucat în devans și o partida din etapa a 13-a, unde campioanele de la CSM București s-au impus cu 34-25 în duelul de acasă cu Corona Brașov.

Rezultate, etapa 12

CSM Bistrița – HC Zalău 27-28 (11-13)

HCM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Brăila 25-19 (12-5)

Unirea Slobozia – Danubius Galați 25-21 (12-12)

Corona Brașov – Universitatea Cluj 28-32 (13-16)

SCM Craiova și CSM București au stat

Clasament

1.CSM București 12 11 0 1 371-253 33p

Dunărea Brăila 11 8 1 2 282-270 25p HC Zalău 11 7 1 3 274-262 22p CSM Roman 11 5 3 3 279-252 18p SCM Craiova 10 5 2 3 160-246 17p HCM Râmnicu Vâlcea 11 5 1 5 268-273 16p Corona Brașov 12 5 1 6 308-314 16p CSM Bistrița 11 5 0 6 305-305 15p Universitatea Cluj 11 4 2 5 285-273 14p Măgura Cisnădie 11 4 1 6 260-286 13p Danubius Galați 12 4 0 8 243-275 11p Unirea Slobozia 11 2 2 7 277-305 8p Cetate Deva 10 0 0 10 216-314 0p

Handbal

Situație critică la LPS Piatra Neamț

Echipa masculină de handbal, de seniori, de la LPS Piatra Neamț traversează una dintre cele mai grele perioade din punct de vedere financiar. Situația nu a fost mai bună nici în ultimii ani, dar acum, când lotul este format numai din seniori, s-a ajuns într-un moment critic. Sportivii care în ultimele sezoane au practicat handbal doar din plăcere, fără a fi recompensați financiar, se pare că nu mai vor să continue în aceleași condiții și vor ca munca și activitatea lor să fie răsplătită. În aceste condiții, principalul Stelian Bursuc nu îi poate obliga pe jucători să participe la antrenamente sau la meciurile oficiale, și așteaptă un răspuns din partea autorităților pentru a ști care va fi viitorul acestei echipe. Antrenorul pietrean speră ca la început de 2017 să primească un sprijin financiar mai consistent din partea celor care conduc orașul, în caz contrar, LPS având șanse mari să nu mai continue în campionat. „Nu pot să le cer sportivilor să vină de plăcere la antrenamente și meciuri, și așa o fac de ceva timp. Trebuie să știm și noi ceva concret, dacă începem sau nu, pe ce ne bazăm în acest an. Jucătorii au înțeles până acum situația, dar se pare că nu o mai agreează și vor și ei certitudini. Până nu știm ceva sigur, nu-i pot chema la pregătiri doar pe promisiuni. Sper să se ajungă la o rezolvare pozitivă, dacă nu, această echipă va dispărea și ne vom bucura de handbal masculin la Piatra Neamț doar la nivel de juniori. Sper ca autoritățile să înțeleagă și să ne acorde un sprijin financiar“, a spus profesorul Stelian Bursuc.

Handbaliștii de la LPS Piatra Neamț încep returul pe data de 17 februarie, când vor juca în deplasare cu CS Buzău, iar în zilele următoare ar trebui să înceapă pregătirea de iarnă. Până acum, din seria A a diviziei A s-au retras din campionat mai multe formații din cauza problemelor financiare, cum ar fi CSM Ploiești, Vicov Bucovina, Cimentul Bicaz sau ACS Alexandria.

Minifotbal

În week-end avem semifinalele Cupei României la minifotbal

La finele acestei săptămâni, mai exact sâmbătă, se vor desfășura semifinalele Cupei României, ediția 2016-2017, în municipiul Piatra Neamț, la minifotbal. În penultimul act al competiției au acces până acum 3 echipe, Gladiatorii, Ștefan cel Mare și Mureșul, iar ultima semifinalistă s-a stabilit aseară în urma duelului dintre Grant Elite și No Limit. Gladiatorii au ajuns în semifinale după ce au trecut cu 22-0 de Adrian, grupare care face parte din campionatul firmelor, și care până acum a fost surpriza competiției, iar cei de la Ștefan cel Mare au trecut cu 8-7, după executarea loviturilor de la 10 metri, de Jandarmii. După cele 40 de minute regulamentare, scorul era egal, 5-5. În fine, cei de la Mureșul au ajuns și ei în careul de ași, după ce au trecut cu 4-3 de United Săvinești, prin golurile lui Stachie, care a reușit o dublă, Orghidan și Istrati. „Cred că în semifinale au ajuns formațiile cele mai inspirate, care până acum au avut evoluții constant bune, dar și ceva noroc. Oricare dintre ele este favorită la câștigarea cupei, așteptăm meciuri interesante și în semifinale, iar finala mică și cea mare se vor disputa sâmbăta viitoare, tot la baza sportivă de la Adridan“, a spus Lucian Cozma, președintele Asociației de Minifotbal Piatra Neamț. Prima semifinală se joacă sâmbătă, de la ora 17, și va opune față în față pe Gladiatorii și Ștefan cel Mare, iar cea de-a doua începe o oră mai târziu, între Mureșul și câștigătoarea dintre Grant Elite și No Limit. La startul actualei ediții a Cupei României s-au înscris 12 formații, printre ele aflându-se și câteva din campionatul firmelor.