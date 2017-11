Criză de sânge fără precedent la Centrul de Transfuzii Neamţ De două zile, fără stoc de A negativ!

Aproape de epuizare şi rezerva de sânge cu Rh pozitiv la grupele 0, A şi B “Am trimis adrese la spitale, pentru ca medicii să mobilizeze aparţinătorii, am cerut ajutorul pompierilor şi al jandarmilor, încercăm să atragem donatori prin efectuarea de analize suplimentare”, a punctat dr. Victoria Marin, directorul CTS Neamţ Judeţul Neamţ trece, în aceste zile, printro criză acută de sânge. Ieri, la prânz, Centrul Judeţean de Transfuzii Sanguine (CTS) Neamţ nu mai avea în stoc nicio unitate de sânge din grupa A cu Rh negativ, iar la grupele 0 A şi B cu Rh pozitiv situaţia era la limită.

Motivul: cererea tot mai mare de sânge şi prezenţa din ce în ce mai redusă la donare. Dr. Victoria Marin, director la CTS Neamţ, a transmis, la toate spitalele, adrese prin care prezenta situaţia gravă în care s-a ajuns, făcând apel către medici să-şi ia în serios atribuţia legală de a promova donarea de sânge, de a mobiliza aparţinătorii bolnavilor care au nevoie de transfuzie sanguină. “Am solicitat şi ajutorul pompierilor, al jandarmilor, am avut feedback din partea jandarmilor, dar în mod evident nu ne putem baza pe grupurile restrânse şi sporadic de donatori. Prezenţa donatorilor ar trebui să fie constantă, pentru ca, la rândul nostru, să avem o cantitate suficientă, indiferent de grupă. De câţiva ani a scăzut îngrijorător numărul de donatori vechi, iar dintre cei noi, prea puţini revin, pentru că se prezintă în funcţie de problemele apărute în familia lor. Noi îi sunăm, încercăm să-i mobilizăm, dar în cele mai multe cazuri motivează că nu pot veni pentru că nu au timp. În luna octombrie am avut două colecte bune la Spitalul Orăşenes Târgu Neamţ, dar pe urmă au apărut probleme. Joi, 2 noiembrie, vom avea o nouă colectă la Târgu Neamţ şi rugăm nemţenii din zonă să se prezinte la spital pentru donare, dacă se ştiu sănătoşi”, a subliniat dr. Victoria Marin, şefa CTS Neamţ. Dacă ritmul de donare la CTS Neamţ va rămâne la fel de anevoios ca în a doua perioadă a lunii octombrie, foarte curând pacienţii care nu reprezintă urgenţe medicale şi care trebuie operaţi vor fi temporizaţi, amânaţi chiar de mai multe ori pentru aceeaşi intervenţie. La donare, femei cu anemie şi bărbaţi care au consumat alcool Donatorul de sânge este orice cetăţean român cu domiciliul în România sau orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţa în România, în deplină stare de sănătate, care se supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană. Dr Marin a precizat că, ceea ce nu înţeleg mulţi dintre potenţialii donatori care îşi doresc să facă o faptă bună dar care au nevoie şi de bonurile de masă acordate prin lege, este că starea de sănătate nu se referă numai la bolile transmisibile. Este obligatoriu ca donatorul să nu fie anemic, să nu fi consumat alcool înainte de a se prezenta la donare şi nici medicamente. “Din păcate, pe primul loc la respingerea potenţialului donator se află starea de anemie, la femei, alte cauze fiind cele ce ţin de consumul de alcool şi de medicamente”, a mai spus dr. Marin. Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii: să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării, să nu fiţi sub tratament pentru diferite afecţiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine; vârsta trebuie să fie cuprinsă între 18-60 ani, greutate peste 50Kg, puls regulat, 60 -100 bătăi/minut, tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg, să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale, femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstrual. Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli: hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie si alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste (-) 6 dioptrii, cancer. Dr. Marin a mai spus că încearcă să atragă donatori şi prin efectuarea de analize suplimentare faţă de cele standard. Dacă până acum la cel puţin 3 donări se făceau analize de biochimie, acum după a doua donare se aplică şi setul suplimentar de investigaţii, pentru care persoana în cauză nu plăteşte nimic şi nici nu este pusă pe lungi liste de aşteptare.

Geanina NICORESCU