Concert de percuție la Liceul de Artă „Victor Brauner“

Miercuri, 3 mai, Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ Neamț propun iubitorilor muzicii de calitate o nouă întâlnire cu Stagiunea muzicală 2016-2017. Protagoniști vor fi membrii Ansamblului de percuție al Academiei clujene, extensia de la Piatra. În cadrul concertul vor putea fi audiate compoziții muzicale ale lui Nils Rohwer (Drumhands pentru djembe și cajon), Làszlò Zemplèni (Trio pentru percuție), Owen Clark (Quasi Bossa Nova), Murray Houllif (Mucho Caliente), Matthias Schmitt (Cabo Frio), Eckhard Kopetzki (When the Moon Shines Blue și Fusion Mallets), Ney Rosauro (Concertul nr. 2 pentru marimba și ansamblu de percuție, cu cele trei părți: Water Running In High Mountain, Reflections and Dreams, Walking on Clouds).

Evenimentul va avea loc la sala studio „Theodor Macarie“ a Liceului de Artă „Victor Brauner“ din Piatra Neamț, începând cu ora 18:00. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Ansamblul de percuție al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț

În anul 2002, în cadrul Colegiului Universitar de Muzică din Piatra Neamț al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca, eminentul profesor Grigore Pop a pus temelia unei adevărate școli de percuție. Tot la Piatra Neamț, a realizat două proiecte de anvergură, „Festivalul Național al Muzicii de Percuție“ și „Gala muzicii de percuție“. De aici a izvorât ideea înființării, în anul 2009, a unui Ansamblu de percuție după modelul celui de la Cluj-Napoca, fondat de către distinsul profesor în urmă cu patruzeci și unu de ani.

Cofondator al ansamblului din Piatra Neamț a fost și mai tânărul său discipol Alexandru Veleșcu, unul din exponenții de frunte ai școlii de percuție nemțene. Absolvent al Colegiului Universitar de Muzică din Piatra Neamț, la clasa profesorului Grigore Pop, Alexandru Veleșcu și-a continuat studiile de masterat și de doctorat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca. În prezent, pe lângă activitatea didactică desfășurată la clasa de percuție a Extensiei din Piatra Neamț, Alexandru Veleșcu își continuă atât cariera de interpret-solist, cât și cea de conducător al Ansamblului de Percuție, insuflând studenților același entuziasm preluat de la mentorul său.

Cu un amplu repertoriu de lucrări din creația universală destinată instrumentelor de percuție, Ansamblul a susținut numeroase concerte în cadrul stagiunii permanente a Extensiei Piatra Neamț în orașele Cluj-Napoca, Onești, Bacău, Suceava și Piatra Neamț. Totodată, a participat și la două festivaluri internaționale de prestigiu din țară: „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț“ și „Ars Maris“ din Reghin, în anul 2011.

Componența actuală a ansamblului îi cuprinde pe Alexandru Veleșcu, Florin Beșcucă, Vlăduț Apostol, Vlad Rusu, Mihai Cîrligeanu, Alexandru Beldescu, Radu Crăciun (contrabas). La pian: Luca Toncian. (Z.C.)