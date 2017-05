Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu„ din Piatra Neamț, nucleu al excelenței Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice cu participare internațională „Ștefan Procopiu„

În perioada 13-14 mai 2017, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu„ din Piatra Neamț s-a desfășurat a XXVI-a ediție a Concursului de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu“. Activitatea a intrat în Calendarul Activităților Educative Naționale în anul 2008, deci ediția din acest an este a zecea în care manifestarea este recunoscută la nivel național.

După cum știm, Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice – cu participare internațională – „Ștefan Procopiu“ are două secțiuni. Sâmbătă, 13 mai, s-a desfășurat concursul lucrărilor realizate de elevi, coordonați de profesorii lor. Aceste lucrări au fost repartizate pe trei secțiuni:

*Științe – Gimnaziu (21 de lucrări înscrise, 40 de elevi, 19 profesori coordonatori);

*Fizică – Liceu (24 de lucrări înscrise, 46 de elevi, 24 de profesori coordonatori);

*Științe și tehnologii – liceu (32 de lucrări înscrise, 54 de elevi, 32 de profesori coordonatori).

Organizarea Concursului Național de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu“ a fost posibilă datorită finanțării din partea Consiliului Județean Neamț și a Primăriei Piatra Neamț. Elevii au fost recompensați cu premii și mențiuni în bani, fondul de premiere fiind pus la dispoziția colegiului nostru de către Consiliul Județean Neamț. De asemenea, Primăria Piatra Neamț a sprijinit financiar în realizarea mapelor concursului și a conținutului acestora (diplome de participare/premii, liste de lucrări, programul concursului, pliant, medalion Ștefan Procopiu). Au fost oferite și premii în obiecte, din partea unor sponsori.

Membrii comisiilor de evaluare au apreciat nivelul științific, caracterul experimental, aplicabilitatea practică a lucrărilor înscrise în concurs și modul în care elevii au știut să-și prezinte lucrările. Acest concurs este singurul din țară care pune accent pe experiment, dezvoltă creativitatea elevilor, deprinderile practice și de studiu individual pentru realizarea dispozitivelor experimentale.

* Comisiile de evaluare au avut următoarea componență:

Secțiunea Științe – Gimnaziu: prof. univ. em. dr. Dana Ortansa Dorohoi, Facultatea de Fizică, Universitatea „Al.I. Cuza Iași“ – președintele comisiei; prof. Ana Irimia, Colegiul Național „Roman-Vodă“ Roman; prof. Cezarina Moroșanu, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț; prof. Mihaela Scutaru, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț.

Secțiunea Fizică – Liceu: lector dr. Paul Gasner, Facultatea de Fizică, Universitatea „Al.I. Cuza Iași“ – președintele comisiei; prof. Niculina Coman, Liceul Teoretic „Mircea Eliade“ Galați; prof. Constantin Ostafe, Colegiul Național „Roman-Vodă“ Roman; prof. Carmen Stanciu, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț.

Secțiunea Științe și tehnologii – Liceu: prof. Mariana Paleu, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț – președintele comisiei; prof. Camelia Andriescu, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț; prof. Giovana Smău, Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț; prof. Gheorghe Scutaru, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț.

Lucrările premiate

La secțiunea Științe – Gimnaziu, lucrările premiate au fost următoarele: „Generator eolian“ (premiul I, elevi Rareș Apetrei și Matei Nitu, profesori coordonatori Elvira Tanasă și Constantin Spiridonescu, Colegiul Tehnic „Ion Creangă“ Târgu Neamț), „Roboțelul Venom și partenerul lui“ (premiul II, elevi Marius Olaru și Teodor Gheorghieș, profesori coordonatori Anișoara Oniciuc, Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamț, prof. Liviu Olaru, Colegiul Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț), „Elevatorul“ (premiul III, eleve Elena Diana Butnaru, Maria Genoveva Munteanu, profesor coordonator Mona-Lisa Balan, Colegiul Național „Cuza Vodă“ Huși, jud. Vaslui), „Curentul electric“ (premiul special pentru debut, elev Andrei Claudiu Gogă, profesor coordonator Aura Doina Văsii, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu“ Breaza, jud. Prahova).

La secțiunea Științe și tehnologii – Liceu, au fost acordate premii următoarelor lucrări: „Rover. Măsurarea nivelului de CO din atmosferă“ (premiul I, elevi Petru Rîlea, George Hariga, profesor coordonator Marius Măgurean, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare“ Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava), „Implementarea IoT cu mediul LoRA“ (premiul II, elevi Răducu Baciu, Alexandru Tanasă, profesori coordonatori Marelena Ungureanu, Lăcrămioara Ploșniță, Liceul Tehnologic „Vasile Sav“ Roman), „Studiul propagării sunetelor în metale, armonii muzicale și structurale“ (premiul III, elevi Andrei Balan, Cerasela Radu, profesor coordonator Eleonora Dragomir, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț), „Senzori și traductoare auto“ (premiul special pentru debut, elevi Răzvan Nemțanu, Alexandru Baciu, Iulian Ferenczi, profesori coordonatori Adrian Tomuș, Mihaela Pușcașu, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc“ Pașcani, jud. Iași).

Marele premiu al concursului se acordă pentru cea mai valoroasă lucrare înscrisă la secțiunea Fizică – Liceu. În acest an, marele premiu a fost obținut de lucrarea „Dispozitiv pentru verificarea legii conservării energiei mecanice“ (elevi Andreea Pavăl, Andrei Manolache, profesori coordonatori Ana Irimia, Gheorghe Irimia, Colegiul Național „Roman Vodă“ Roman). Celelalte premii acordate la secțiunea Fizică – Liceu au fost: „Analizor vectorial pentru rețele electrice“ (premiul I, elev Olimpian Păuleț, profesori coordonatori Lăcrămioara Ploșniță, Marelena Ungureanu, Liceul Tehnologic „Vasile Sav“ Roman), „Calorimetria lichidelor“ (premiul II, eleve Maria Donisan, Andreea Amariei, Ana-Maria Jugan, profesor coordonator Valentina Cloșcă, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuți, jud. Suceava), „Mesagerul luminii“ (premiul III, elevi Maria-Raluca Ghilea, Andreea Vrabie, Tudor Covaci, profesori coordonatori Mariana Frenți, Nadia Cîrcu, Colegiul Național „Calistrat Hogaș“ Piatra Neamț), „Tancul de luptă cu telecomandă“ (premiul special pentru debut, elevi Ionuț Scutaru, Marius Lupoaie, Cristian Postu, profesor coordonator Alina-Marieta Craiu, Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna“ Galați). De asemenea, la toate secțiunile au fost acordate și mențiuni.

Duminică, 14 mai 2017, s-a desfășurat activitatea adresată profesorilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, în care au fost prezentate rezultatele activităților de cercetare/inovare ale participanților, în domeniile lor de specialitate. Această activitate a avut, la rândul ei, două secțiuni, în funcție de caracterul predominant al lucrărilor:

Secțiunea metodică (66 de lucrări înscrise, 75 de profesori);

Secțiunea științifică (37 de lucrări înscrise, 47 autori).

În total, am avut participanți din 25 de județe ale țării (Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui). De asemenea, așa cum ne-am obișnuit de mai mulți ani, activitatea are și un caracter internațional, în acest an fiind înscrise lucrări din Bulgaria, Italia, Polonia, Spania, Turcia și Ucraina.

Partenerii în desfășurarea Concursului Național de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu“ sunt:

*Inspectoratul Școlar Județean Neamț;

*Facultatea de Fizică, Universitatea „Al.I. Cuza“ Iași;

* Consiliul Județean Neamț;

* Primăria Piatra Neamț;

* Casa Corpului Didactic Neamț.

Activitatea se desfășoară și în acest an cu sprijinul unor sponsori generoși, precum: SC RIFIL SA, SC ONLINESHOP SRL, S&B Comp SRL, SC AUTOGRAF SRL, CGC AGRIA SRL. Nu în ultimul rând, acest concurs este organizat în fiecare an datorită efortului și, în același timp, entuziasmului celor care fac parte din echipa de proiect: prof. Mariana Paleu – directorul liceului, președintele Fundației Grup Școlar Chimie Piatra Neamț, prof. Emilia Lupei – director adjunct, prof. Mihai Irimia – director adjunct, prof. Cezarina Moroșanu – coordonator proiect, prof. Silvia Pruteanu-Mălinici – coordonator proiect, prof. Felicia Maftei, prof. Camelia Andriescu, prof. Anca Apostoaia, prof. Anișoara Oniciuc, prof. Daniela Diaconu, prof. Gabriela Horlescu, prof. Liliana Airinei, prof. Constanța Șalaru, prof. Mihaela Scutaru, prof. Gheorghe Scutaru, prof. Carmen-Simona Stanciu, prof. Eleonora Dragomir și prof. Claudia Văideanu.