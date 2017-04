Au mai rămas 33 de zile de școală

*A fost aprobată structura anului școlar următor, iar Școala altfel este programată în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018

Elevii revin în bănci pe 2 mai, urmând ca în perioada 15 mai – 9 iunie să fie angrenați în activități specifice programului Școala altfel. Până la finele anului școlar, elevii vor mai avea parte de zile libere în afara weekend-urilor, acesta fiind primul an în care pe 1 iunie se stă acasă.

Programul național Școala altfel are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia unităților de învățământ, în perioada 15 mai-9 iunie pentru învățământul primar, învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017. Vacanța de vară 2017 se va desfășura în perioada 17 iunie-10 septembrie 2017.

Ministrul educației, Pavel Nastase, a aprobat și structura anului școlar 2017-2018, iar potrivit documentului, cursurile noului an școlar 2017-2018 vor începe luni, 11 septembrie și însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni).

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018). Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanța de iarnă 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018, vacanța intersemestrială între 3-11 februarie 2018, vacanța de primăvară între 31 martie – 10 aprilie 2018, iar vacanța de vară între 16 iunie – 9 septembrie 2018.

În plus, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018. Programul național Școala altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi planificat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018. Desfășurarea programului nu coincide cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, în general, în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific.

