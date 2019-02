„Zilele Ion Creangă”, ediţia a 49-a

Primăria şi Consiliul Local Târgu Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează, în perioada 1 – 3 martie, cea de-a 49-a ediţie a „Zilelor Ion Creangă”, manifestare ocazionată de împlinirea, pe data de 1 martie, a 182 de ani de la naşterea marelui povestitor humuleștean. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 1 martie, la ora 12.00, la Muzeul Memorial „Ion Creangă“ din Humulești, momentul festiv cuprinzând şi acordarea, de către Primăria Târgu Neamţ, a Diplomei de Onoare scriitorului Aurelian Silvestru din Republica Moldova. Festivitatea de deschidere va fi urmată de un program artistic susținut de elevii Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din localitate. Tot vineri, între orele 13.00 – 15.00, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ va găzdui o serie de concursuri tematice adresate elevilor. Pe parcursul celor trei zile, vor avea loc expoziţii, lansări de carte, excursii tematice, spectacole, dar şi festivităţi de premiere. Actorul şi poetul Dorel Vişan va fi prezent pe scena Casei Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamţ în acest week-end, cu recitalul „Omul şi taina lui” (sâmbătă, 2 martie, de la ora 17.30) şi cu dialogul „Cultură şi spiritualitate” (duminică, 3 martie, de la ora 14.00). Manifestările vor culmina duminică, 3 martie, la Casa Culturii, cu Acordarea Trofeului „Ion Creangă” persoanelor din comunicate care fac cinste locurilor şi oamenilor, în cadrul evenimentului „Oameni de poveste”, ajuns anul acesta la cea de-a III-a ediţie. „Zilele Ion Creangă” se vor încheia cu un concert de lied şi operă, susţinut de surorile soprane Claudia Caia şi Olga Murariu Caia. În program, lucrări din creaţia compozitorilor W. A. Mozart, G. Donizetti, L. Delibes, J. Offenbach, G. Puccini, C. Franck, E. Kalman, G. Enescu, N. Bretan şi G. Grigoriu. Acompaniamentul va fi asigurat de prof. dr. Adrian Stroici, evenimentul fiind prezentat de prof. Mihăiţă Albu. Invitaţiile se găsesc la Casa Culturii „Ion Creangă”. 28 FEBRUARIE 2019 www.ziarulceahlaul.ro Ceahl\ul 9 În perioada 20-25 februarie 2019, corul Laudamus al Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman a participat la concursul de muzică pentru coruri Kolozhski Blagovest 2019 la Grodno, în Republica Belarus. Elevii romașcani, dirijați de profesorul Gheorghe Gozar, au fost implicați în competiția rezervată școlilor teologice, în urma căreia au obținut locul al IIlea. La eveniment s-au înscris 41 de coruri din Rusia, Ucraina, Polonia, Lituania, Letonia, Serbia, Belarus și România, manifestarea fiind o veritabilă întâlnire cu excelența muzicală din spațiul ortodox slav. Coriștii romașcani au performat în Catedrala „Sf. Vasile” din Grodno, atât în concurs, cât și în cadrul unui recital, au dat răspunsuri la Sf. Liturghie în catedrală, cât și la Parohia „Sf. Treime” din orașul de pe Neman, s-au întâlnit împreună cu laureații concursului în cadrul unei cine solemne cu Arhiepiscopul Artemie de Grodno și Volkovisk, au participat la o gală a laureaților de înaltă ținută în impozanta clădire a Teatrului Dramatic. Totodată au vizitat obiective turistice de notorietate internațională, precum parcul tematic Korobchitsy, ce reproduce crâmpeie din lupta de partizanat a poporului bielorus împotriva invadatorilor germani în a doua conflagrație mondială, pe parcursul căreia se estimează că jertfele de vieți omenești s-au ridicat la un sfert din populația țării, apoi Palatul Nou din Grodno, unde în 1791 s-a încheiat pacea prin care Uniunea Polonă-Lituaniană a fost sfârtecată de imperiile Rus, Habsburgic și Prusac, edificiul fiind ctitorit de principele ardelean Ștefan Bathory (1571- 1586), sau centrul vechi al orașului, atestat documentar în 1128. Festivalul, prezidat de doamna Natalia Gaplicinic, a fost un excelent exercițiu organizatoric, membrii corului romașcan fiind primiți cu o călduroasă ospitalitate, și apreciați nespus de către asistență. Cel mai mare privilegiu pentru tinerii teologi pe care îi formăm a fost acela de a cunoaște o altă lume, cu specificități naționale, dar și cu nenumărate punți de factură religioasă și culturală ce ne leagă popoarele. Nivelul corurilor prezente a fost unul foarte ridicat, audiția atâtor valori concentrate fiind în sine o ocazie unică pentru elevi de ași lărgi cu amploare cunoștințele muzicale, dar și viziunea asupra vieții. Consider acest proiect cultural o reușită ce și-a meritat eforturile, și de aceea îi mulțumim Înaltpreasfințitului Ioachim pentru binecuvântarea acordată și pentru faptul că nea încurajat să mergem până la capăt, a menționat profesorul Gheorghe Gozar, dirijorul corului romașcan. La rândul său, părintele Ionuț Amărinii, directorul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”, a spus: Am avut ocazia să întâlnim o lume ecleziastică aplecată spre excelență. Am avut parte de un auditoriu format din oameni evlavioși și înzestrați cultural deopotrivă, de o empatie specială din partea celorlalți coriști participanți, cu care am relaționat depășind limitele impuse de diferențele lingvistice. Am întâlnit preoți deosebit de instruiți, și creștini ce participau cu toată ființa la Sfânta Liturghie, impresionant fiind numărul mare al celor ce se cuminecau. Mai mult, cultul martirilor ortodocși din perioada comunistă, specific bisericii din această țară, este impresionant, deopotrivă și ordinea și curățenia pe care acest popor o menține. Opinia generală a amfitrionilor a fost aceea că e o minune cum muzica religioasă poate aduna atâtea națiuni ortodoxe în duhul iubirii, astăzi, când Ortodoxia este încercată adesea de tot felul de situații tensionate interetnice. Marele Premiu a fost câștigat de corul Bisericii „Tuturor Sfinților” din Minsk, o ctitorie a președintelui acestei țări, cu o prestație apreciată unanim. Consider că prezența la această întâlnire a muzicii religioase ortodoxe polifonice a fost un moment propice educației elevilor noștri, precum și o ocazie ca ei să-și reprezinte țara în cadrul unei competiții. Mulțumim Înaltpreasfințitului Ioachim pentru binecuvântare, părintelui profesor Alexăndrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași pentru consultanța științifică oferită cu atâta generozitate, precum și mecenaților noștri, sponsorilor ce au făcut posibilă această deplasare, al cărei buget nu putea fi susținut doar prin mijloacele elevilor. Deplasarea elevilor în Republica Belarus a fost realizată cu contribuția părinților Ioan Bârgăuanu (Protopop de Onești), Ilarion Mâță (Parohia Hârja), Ioan Pleșcău (Parohia „Sf. Dimitrie” din Bacău), Marius Iacobeanu (Parohia Lazaret, Bacău), Adrian Ghinea (Parohia „Pogorârea Sf. Duh”, Bacău), Adrian Ciobanu (Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” Bacău), Daniel Lefter (Parohia Ruginoasa), Sînică Palade (Parohia Cotu Vameș I), Eugen Gorbănescu (Parohia „Sf. Ștefan cel Mare” Roman), Cătălin Miclăuș (Parohia „Sf. Vasile cel Mare” Roman), Vasile Strat (Parohia „Sf. Dumitru” Roman), Daniel Dinga (Parohia „Ion Creangă”) și Romel Zaharia (Bacău), a domnului ing. Dumitru Coman (SC Chimcomplex SA Borzești), a doamnelor Simona Andrici (Restaurantul Trei Stele Roman), Maria Aniței (Restaurantul Bradul Roman), Anamaria Stejar (Farmacia Stejara Roman) și Cecilia Podoleanu (Farmacia Santefarm Roman). Tuturor, comunitatea educațională a școlii le adresează calde mulțumiri pentru efortul și încrederea investite în acest proiect educațional. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Iaşilor şi cu Asociaţia „Mitropolit Visarion Puiu”, organizează, în perioada 25-28 februarie 2019, Zilele „Mitropolit Visarion Puiu”, ediţia a XXIII-a. Manifestările s-au desfăşurat la Bălţi, Paşcani, Roman şi Mănăstirea Neamţ, fiind prilejuite de împlinirea a 140 de ani de la naşterea ierarhului şi a 55 de ani de la trecerea sa în veşnicie. Luni, 25 februarie 2019, a avut loc un pelerinaj în Basarabia intitulat „Pe urmele lui Visarion Puiu”, iar marţi, 26 februarie, a avut loc un popas în zona gării Paşcani, la casa în care s-a născut Victor Puiu, la 27 februarie 1879. În Biserica „Sfinţii Voievozi” din Paşcani s-a oficiat apoi slujba Parastasului, iar la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” a avut loc o întâlnire cu profesorii şi elevii. Pe lângă evocarea personalităţii Mitropolitului Visarion, a avut loc un program cultural-religios şi o expoziţie foto-documentară. Ieri, 27 februarie, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, s-a oficiat Parastasul pentru ierarhul comemorat, iar la Muzeul de Istorie Roman, s-a desfăşurat simpozionul internaţional „Visarion Puiu – 140 de ani de la naştere şi 55 de ani de la trecerea sa în veşnicie”. Pe lângă expoziţia fotodocumentară „In memoriam – Visarion Puiu”, a avut loc o lansare de carte şi masa rotundă „Asociaţia Visarion Puiu, realizări şi perspective”. În acelaşi timp, participanţii au prezentat cărţi tipărite în contextul Anului Centenar. Astăzi, 28 februarie, invitaţii simpozionului vor ajunge la Mănăstirea Neamţ. Aici se va oficia slujba Parastasului pentru Episcopul Ioanichie Hasan al Romanului (fost stareţ al Mănăstirii Neamţ, la 250 de ani de la moartea sa) şi pentru Mitropolitul Visarion Puiu. După un popas la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi”, va fi vizitată gropniţa Mănăstirii Neamţ, unde se află piatra tombală a Mitropolitului Visarion. Programul se va încheia cu vizitarea Casei memoriale „Visarion Puiu” şi a Muzeului „Mihail Sadoveanu” de la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamţ, precizează ziarullumina.ro. Corul Laudamus a obținut locul al doilea la concursul de

Irina NASTASIU