Zeci de restanțieri la identitate au primit buletine la domiciliu

722 de persoane care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevazut de lege

În perioada iulie -septembrie 2018, lucrătorii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț au desfășurat mai multe acțiuni cu camera mobilă, cu scopul intrării în legalitate a restanțierilor la buletine, respectiv a persoanelor în etate, a bolnavilor, a celor aflați în stare de arest preventiv și a vârstnicilor. “În trimestrul III al acestui an am efectuat 34 de acțiuni cu camera mobilă, ocazie cu care au fost puse în legalitate cu acte de identitate și vize de reședință 53 de persoane. În acest sens, am avut solicitări din partea mai multor instituții, respectiv Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, din cadrul I.P.J. Neamț, Centrul Social Pietricica, Isodan, Sfântul Pantelimon și Oșlobeni, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Spitalul Bisericani din comuna Alexandru cel Bun. Totodată, am mai avut cereri de acest fel din partea unor persoane aflate cu domiciliul în municipiul Piatra Neamț și din comunele Alexandru cel Bun, Dragomirești, Dumbrava-Roșie, Dochia și Mărgineni”, ne-a declarat Loredana Popescu, șefa de la Buletine. Tot în perioada analizată, în evidențele Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț se aflau înregistrate 722 de persoane care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevazut de lege, din aceștia 60 sunt minori din mediul rural, 187 majori tot din mediul rural, 105 sunt persoane care n-au împlinit vârsta de 18 ani și provin din mediul urban, iar 370 sunt majori. “În total, în trimestrul trei al acestui an sunt 165 de persoane care au implinit vârsta de 14 ani și nu au cerut eliberarea primului act de identitate, iar 557 au actele de identitate expirate”, a mai spus Loredana Popescu, directorul de la SPCLEP Piatra Neamț.

V. ANDRIEȘ