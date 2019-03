Vrei sa transformi mansarda in spatiu de joaca pentru copii? Iata SECRETELE unei amenajari perfecte

Probabil ca de multe ori te-ai gandit ca trebuie sa amenajezi un spatiu adecvat pentru prichindei si ca ai putea folosi din plin spatiul de la mansarda, dar ti s-a parut mereu ca e un proiect complicat, de lunga durata, care necesita foarte mari cheltuieli, asa ca ti-a trecut rapid gandul. Pare complicat, dar nu este deloc asa. In realitate, mansarda poate fi usor transformata intr-un loc potrivit pentru cei mici, atat timp cat ii aduci modificarile care trebuie.



Gandeste-te doar ce usor iti va fi sa asezi aici toate jucariile si jocurile celor mici sau cat de tentant este sa ii trimiti sus, la joaca, atunci cand ai musafiri! Daca vrei sa incerci sa pui in practica un astfel de proiect, atunci fii atent la cateva idei de amenajare pentru mansarda casei tale si poate reusesti sa le pui in aplicare in viitorul apropiat.



Iata ce secrete trebuie sa cunosti pentru a crea un spatiu de joaca la mansarda pentru micuti:

Aceasta camera trebuie sa fie uscata si sa fii sigur ca nu patrunde in interior apa de ploaie sau zapada. Astfel, vei avea nevoie de o izolatie cat mai buna. Tine cont ca mansarda trebuie sa fie calduroasa, bine izolata fonic si sa-i invite pe cei mici la distractie cat cuprinde;

Cumpara cateva piese de mobilier esentiale, precum o sofa sau un pat confortabil (micutii vor simti nevoia sa se odihneasca sau chiar sa doarma), cateva cufere pentru organizarea jucariilor, o masuta pentru servirea unor gustari etc. Daca te pricepi, ai putea sa le confectionezi singur. Ai nevoie de cateva unelte pentru bricolaj si de scanduri sau paleti de lemn;

Scara care duce la mansarda trebuie sa fie sigura pentru a preveni orice posibil accident. Treptele le construiesti din materiale rezistente. De asemenea, nu uita sa instalezi si o balustrada;

Culorile in care varuiesti peretii vor fi vesele, potrivite pentru copii. Tine cont de culorile lor preferate, chiar ai putea sa-i implici in varuit si pe ei. Se vor distra copios si isi vor aduce aminte totdeauna ca au muncit cot la cot cu tine la acest proiect interesant, destinat lor;

Cateva covorase intinse pe jos nu pot lipsi pentru ca sunt confortabile, iar cei mici adora sa se intinda la intamplare pe podea. Achizitioneaza produse de calitate superioara, confortabile, dar tine cont si de partea estetica, de culorile care trebuie sa se armonizeze perfect cu restul incaperii;

Dupa ce ai pus la punct toate aceste amanunte ale proiectului tau, fa rost de cateva jucarii mai voluminoase, poate un tobogan sau un leagan. Acestea vor deveni imediat punctul de atractie numarul unu din incapere atat pentru prichindeii tai, cat si pentru cei ai musafirilor care iti vor trece pragul. Daca vrei sa amenajezi camera copilului tau, vezi aici cateva idei interesante si creeaza un spatiu de vis.

Mansarda poate fi usor de folosit de micuti daca este bine amenajata si daca vei tine cont de toate detaliile pentru a crea un loc sigur, confortabil si vesel, care sa-i atraga ca un magnet. Foloseste-te de imaginatie si de ceva banuti pentru a transforma podul casei intr-un loc de joaca interesant!