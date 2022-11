Centrala termica este una dintre cele mai eficiente metode prin care iti poti incalzi locuinta. Multi romani prefera acest sistem de incalzire, in defavoarea celui public, deoarece acesta ofera flexibilitate, iti poate aduce costuri mai mici pentru incalzirea de pe timpul iernii si este constant. Daca tocmai ti-ai cumparat o centrala noua si mai sunt cativa pasi pe care ii poti face daca vrei sa te asiguri ca totul merge conform planului. Citeste in continuare si afla cum poti avea o casa eficienta termic si cum iti poti reduce cheltuielile atunci cand temperaturile scad.

TOP 5 lucruri pe care sa le stii pentru a-ti incalzi locuinta eficient

Izoleaza locuinta

Stiai ca o locuinta neizolata termic poate pierde pana la 35% din caldura? Iti poti reduce semnificativ costurile la factura de caldura daca iti izolezi locuinta. Astfel poti mentine caldura iarna si racoare vara, fara sa mai fie nevoie sa investesti intr-un aer conditionat sau sa platesti costuri uriase de incalzire. De asemenea, poti decora cu perdele si covoare. S-a demonstrat ca acestea mentin caldura sau racoarea in proportie de 40%.

Utilizeaza tevi grofate

Durata de viata a unei instalatii termice variaza in functie de calitatea materialelor folosite. Exista multe riscuri care pot aparea la instalarea centralei termice, dar si pe parcursul utilizarii acesteia. Tevile grofate sunt folosite in multe industrii datorita eficientei si rezistentei lor. Acestea se monteaza usor, sunt disponibile in diferite dimensiuni, sunt flexibile si usor de instalat, deoarece nu necesita scule speciale – vezi gama de tevi flexibile din inox din magazinul de specialitate Shop-einstal.ro, cunoscut pentru calitatea produselor la preturi avantajoase.

Cumpara un termostat

Centrala iti va incalzi locuinta in functie de preferintele tale daca optezi pentru un termostat inteligent. Cu ajutorul acestuia poti seta singur temperatura pe care ti-o doresti, doar prin simpla apasare a unui buton. Poti evita ca centrala ta sa se porneasca atunci cand esti plecat, poti seta o temperatura joasa sau o temperatura crescuta in functie de preferinte.

Utilizeaza un filtru ani-magnetita

Este inevitabil ca componente din centrala ta sa nu fie afectate de calcar, fier sau alte reziduuri. Astfel, este indicat sa alegi o centrala cu filtru anti-magnetita sau sa achizitionezi unul separat. Poti evita reparatiile scumpe si te poti bucura pe termen lung de centrala ta.

Verifica interiorul caloriferelor

Caloriferele sunt o piesa importanta din sistemul termic. De multe ori in interiorul acestora se pot depune praf, murdarie sau reziduuri care afecteaza functionalitatea lor. Astfel, fara o curatare periodica poti avea incalzire ineficiente cresteri ale costurilor facturilor.

Poti face economii mari aplicand oricare din solutiile de mai sus. Opteaza pentru materiale de calitate care sa iti ofere flexibilitate, rezistenta si eficienta in procesul de incalzire al locuintei tale.

Sursa foto: Pixabay.com