Vine gerul Bobotezei!

*În unele nopți, temperatura minimă a aerului va scădea până la minus 13 grade Celsius

La Piatra Neamț, un val de aer polar va aduce temperaturi nocturne de chiar și minus 13 grade Celsius. În următoarele zile va ninge și se va depune un strat consistent de zăpadă. Valori mai mici decât normalul perioadei se vor înregistra și pe parcursul zilei, temperatura aerului va scădea sub 0 grade Celsius.

În această dimineață, în orașul de sub poalele Pietricicăi va fi ger, respectiv minus 10 grade Celsius și e posibil să ningă. Vântul va sufla slab la moderat. La prânz, tempertura aerului va indica 0 grade Celsius. Mâine dimineață va fi și mai frig, mercurul din termometre va sădea până la minus 13 grade Celsius. Și atunci vor fi șanse să fulguiască. Duminică, de Bobotează, temperatura aerului va scădea până la minus 8 grade Celsius. Cerul va fi variabil la acoperit. Vântul va avea unele intensificări izolate. Luni va fi rece și va ninge.

În Moldova, conform estimărilor realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, între 3 și 7 ianuarie se va răci treptat cu aproximativ 6 grade Celsius, apoi se va încălzi din nou, însă media temperaturilor diurne nu va mai depăși 0 grade Celsius. Pe timp de noapte, minima aerului va scădea până la -6 grade Celsius. Trecător vor fi posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, aproape în fiecare zi și mai ales în jumătatea de nord a regiunii.

Pe masivul Ceahlău, stratul de zăpadă măsoară peste jumătate de metru.

V. ANDRIEȘ