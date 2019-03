Verdețuri de sezon: trufandale

Verdețurile de primăvara, mai ales cele apărute în flora spontană, sunt la mare căutare acum. Vorbim de verdețurile timpurii, precum leurda, urzica, păpădia, ștevia, loboda, pătrunjelul, ridichea, leușteanu, măcrișul sau untișorul care înseamnă multă sănătate, acum, la început de nou sezon. Ele conțin multe vitamine, minerale care ajută la detoxifierea naturală a organismului și tonificarea lui, la remineralizare și la refacerea globulelor roșii. E păcat să nu profităm de bunătățile pe care mama natura ni le oferă. E timpul ca zilnic să consumăm verdețuri atat de benefice pentru sanatate. A venit vremea să ne revigoreazăm cu trufandale de primăvară! Adăugate în dieta zilnică, verdeţurile de primăvară stimulează apetitul şi detoxifică organismului. În plus, nutrienţii conţinuţi au efecte terapeutice pentru o serie de boli cronice. Ciorba de lobodă, mâncarea de ştevie şi salatele cu untişor sunt la mare preţ în timpul postului, ele elimină toxinele şi asigură un aport constant de vitamine şi minerale. Verdeţurile, valoroase prin conţinutul de vitamine şi minerale Trufandalele conțin multe vitaminele C şi E, acid folic, betacaroten, potasiu, calciu, magneziu. Acestea ne ajută să suportăm mai uşor astenia de primăvară, fiind un adevărat tonic pentru sistemul nervos. Astfel nu ne simţim epuizaţi chiar dacă ţinem post. Potasiul din salata verde stimulează muşchiul cardiac, contribuind la menţinerea tensiunii arteriale în limite normale. Iar betacarotenul pe care ni-l oferă din belşug untişorul ne protejează vederea. Prin conţinutul de fibre alimentare ştevia, loboda, untişorul, salata verde sti-mulează digestia. Principalele calităţi ale acestor verdeţuri sunt de eliminare a toxinelor. Consumate zilnic, untişorul, ştevia şi loboda asigură detoxifierea rapidă şi eficientă a organismului. Chiar dacă nu ţinem tot Postul Paştelui, ar fi bine ca măcar în fiecare miercuri şi vineri să fie zile de detoxifiere, profitând de beneficiile acestor verdeţuri. Cel puţin trei dintre cele cinci mese zilnice trebuie să conţină verdeţuri sub diferite forme: salate, ciorbă de lobodă, mâncare de ştevie sau piure de urzici cu untişor. Ridichea roşie are efect antiseptic Cura cu ridichi de lună contribuie la detoxifierea întregului organism, ajută la refacerea florei intestinale, protejează stomacul, fiind benefică la tratarea toxiinfecţiilor alimentare. Frunzele de ridichi conţin minerale precum potasiu, seleniu şi sulf, dar şi vitaminele A, B1, B2 şi C, de aceea sunt recomandate în combaterea avitaminozelor. Pentru tratarea bolilor hepatice şi biliare este eficientă o cură cu suc obţinut din frunze de ridichi. Specialiştii recomandă cura cu ridichi de lună într-o gamă largă de probleme, de la dureri de cap, hemoragii nazale, gripă la indigestii, tuse şi la afecţiuni pulmonare. Salata verde – sursă importantă de vitamine Salata verde are proprietăţi curative, fiind foarte bogată în apă, săracă în calorii, în glucide şi în lipide, ceea ce o face să fie un aliment recomandat persoanelor supraponderale şi celor cu diabet. Salata este o sursă importantă de vitamine. Studiile recente arată că un consum regulat de salată verde poate diminua riscul apariţiei cancerului. Aceasta datorită prezenţei vitaminelor cu un caracter puternic antioxidant. Principiile bioactive existente în salata verde sunt utile în prevenirea îmbătrânirii şi oxidării celulare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU