Verdețuri de sezon: loboda

Loboda este una dintre verdeţurile “vedetă” ale acestui sezon, nu numai datorită gustului delicios pe care îl oferă mâncărurilor, ci mai ales datorită beneficiilor uimitoare pentru sănătate pe care aceasta le oferă organismului. Loboda este alimentul celebru al primaverii şi al verii, cunoscută şi sub denumirea de spanac franţuzesc sau spanac nemţesc de munte. Conţine numeroşi nutrienţi şi vitamine benefice organismului. Deşi gustul ei poate să fie uşor acid, o poţi folosi în mâncăruri în combinaţie cu spanacul sau alte legume verzi. Această plantă “minune” conţine niveluri semnificative de vitamina C, vitamina K, calciu, magneziu, fosfor, fier, carotenoizi, proteine, zinc, seleniu, triptofan şi fibre alimentare, toate fiind benefice sănătăţii într-o varietate de moduri. La fel ca și spanacul, loboda conţine niveluri semnificative de acid oxalic, ceea ce înseamnă că persoanele care suferă de pietre la rinichi, pietre biliare sau gută ar trebui să evite consumul său. Loboda, beneficii pentu sănătate Încă din antichitate, loboda a fost utilizată în scop terapeutic pentru prevenţia şi tratarea unor afecţiuni digestive sau cardiovasculare, dar şi pentru proprietăţile sale antioxidante. Loboda reglează digestia, îmbunătăţește sănătatea rinichilor, întărește sistemul imunitar, detoxifică sângele și ajută inima. Unii specialişti susţin faptul că un consum regulat de lobodă ar putea ajuta la prevenirea anumitor tipuri de cancer şi boli cornice. Ca multe alte legume cu frunze verzi, loboda este bună pentru stimularea digestiei datorită nivelurilor de fibre alimentare şi alte minerale pe care le conţine şi care optimizează procesele digestive. Loboda reduce şansele de constipaţie, precum şi problemele gastrointestinale mai grave, cum ar fi ulcerele gastrice sau chiar cancerul de colon. S-a dovedit ştiinţific faptul că loboda are un efect laxativ şi diuretic uşor, ceea ce înseamn că stimulează urinarea. Acest lucru ajută la purificarea rinichilor şi elimină rapid toxinele, excesul de săruri, apă sau chiar grăsime din organism. Prin urinarea frecventă, te poţi asigura de faptul că rinichii funcţionează corect. În plus, consumul de lobodă este considerat a fi benefic şi pentru sănătatea vezicii biliare. Îmbunătățește metabolismul și sistemul imunitar Proteinele, mineralele şi vitaminele pe care le conţine loboda ajută la reglarea hormonală, necesară pentru menţinerea corectă a funcţionării întregului organism. Nivelurile ridicate de fier şi calciu stimulează crearea celulelor roşii în sânge, ajutând circulaţia, precum şi oxigenarea ţesuturilor şi organelor, crescând astfel nivelul metabolismului. Loboda are aproape de două ori mai multă vitamina C decât o lamâie sau un kiwi, fructe considerate alimente de top în ceea ce priveşte necesarul de această vitamină. Conţinutul ridicat de vitamina C face ca sistemul imunitar să primească un “impuls”, stimulând celulele albe din sânge şi producând o regenerare celulară şi vindecare a organismului mai rapide. S-a constatat că loboda poate să fie extrem de benefică în tratamentul împotriva icterului. Nivelurile ridicate de anociani şi carotenoide din această plantă ajută la reducerea semnelor de îmbătrânire prematură, la menţinerea sănătăţii ochilor şi chiar la prevenirea unor mutaţii celulare care pot cauza pe termen lung anumite tipuri de cancer.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU