Verdețeuri de sezon: măcrișul

Tradițional, folosit în ciorbe, preparate din carne, sosuri și salate

Aliatul de nădejde al glandei tiroide, al ficatului, inimii și rinichilor

Măcrişul este o plantă perenă cultivată datorită gustului său răcoritor şi a proprietăţilor sale depurative, diuretice, antiinfecţioase, antiscorbutice şi uşor laxative. Planta crește în soluri bine irigate și favorizează un mediu umed, fiind rezistentă la diferențele de temperatură. Este crescută pentru frunzele sale cărnoase, care se culeg când planta este tânără. În flora spontană se întâlnește prin poieni, lunci, la marginea drumurilor, pe câmpuri și în grădini, crescută sălbatic. La noi, frunzele sunt folosite în mod tradițional în ciorbe, diferite fierturi cu carne sau fără, în sosuri și salate. În lume, măcrișul este consumat într-un mod similar spanacului sau șteviei, toate trei fiind folosite adeseori împreună în mâncăruri. Ciorba acrită cu măcriș este o specialitate est europeană, pe când în Occident este preferată supa cremă. Măcrișul poate fi adăugat la salatele cu cartofi, sfeclă coaptă, la carne roșie, sau păsări de țară, în plăcinte, ca verdeață în supe. Conținut și efecte terapeutice Măcrișul are un conţinut scăzut de calorii şi este bogat de fier, iod, sulf, zinc, potasiu, fosfor, magneziu, vitamina C şi A, acid folic şi alţi fitonutrienţi. Măcrişul are importante proprietăţi antialergice, fiind în acelaşi timp bogat în vitamina C, motiv pentru care este indicat în tratarea astmului, a gripei şi a bronşitei. Prin conţinutul ridicat de iod, măcrişul este indicat în special în persoanelor care suferă de guşă tiroidiană. Mai mult, accelerează metabolismul, fiind indicat în hipotiroidie. Fiind bogat în luteină, zeaxantină şi carotidieni naturali, măcrişul este un aliat de nădejde în prevenierea bolilor cardiovasculare. Macrisul reduce grăsimile din sânge şi scade colesterolul rău, prevenind ateroscleroza. Măcrișul este considerat un aliment-tratament pentru ficat, recomandat pentru regenerarea hepatică şi în dieta celor care suferă de ficat gras. Măcrişul este indicat în dieta persoanelor ce suferă de anemie. Măcrişul este bogat în substanţe cu rol antibiotic, luptând împotriva infecţiilor din organism şi întărind imunitatea. Măcrişul prezintă efecte de reglare a diurezei, prevenind formarea nisipului sau pietrelor la rinichi. Decoctul de rădăcina de măcriş este folosit în comprese pentru ameliorarea afecțiunilor pielii. Măcrişul ajută la menţinerea sănătăţii ochilor, prevenind cataracta şi îmunătăţind vederea.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU