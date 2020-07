Implicarea, insistenţa, perseverenţa în a realiza ceva pentru comunitatea care te-a ales şi a avut încredere în tine! Sunt calităţi fără de care un un om nu are ce căuta pe fotoliul de primar, fie că vorbim de comună sau oraş.

Vasile Panaite, fost primar de Dragomireşti timp de peste 3 mandate, fost prefect de Neamţ, a avut câteva proiecte de suflet, pentru care s-a luptat şi care au devenit realitate. Este unul din modelele de primar din Neamţ, care a început de tânăr şi, foarte important, a crezut în ceea ce face.

Drumul comunal 31 Unghi – Hlăpeşti

A fost primul drum pe care l-a modernizat, în calitate de primar, în anul 2005. Investiţia a continuat în timp şi s-a dus la alte standarde, pentru că, între timp, s-au introdus apă şi canalizare. Între Unghi şi Hlăpeşti, drumul este prevăzut acum cu şanţuri din beton refăcute, podeţe, indicatoare rutiere; s-au amenajat trotuare şi drumuri laterale; s-a amenajat trecerea la nivel cu calea ferată şi s-a montat parapet metalic.

„A fost o investiţie de suflet, realizată în primul meu mandat. Mi-am dorit să fac acest drum încă înainte de a fi ales primar, am ştiut că oamenii au nevoie de el”, îşi aminteşte Vasile Panaite.

De altfel, în 2013, în comuna Dragomireşti deja intraseră 2,5 milioane euro, bani europeni, materializaţi în investiţii de reală utilitate publică.

Drumul Judeţean 208 P Dragomireşti – Bârgăoani

Pentru această investiţie, aportul primarului au fost insistenţa şi implicarea, perseverenţa, deshisul uşilor guvernamentale şi judeţene, toate cunoscute sub numele de lobby.

A fost investiţia anului 2019, după ce, pe acest drum nu se mai intervenise din anii 80. „Nu se turnase o găleată de asfalt pe el, din anul 1982. Suma alocată modernizării acestui drum a fost de 16,820,744.64 lei, fără TVA. Este un drum de legătură extrem de important. Mulţi ani de zile am făcut lobby pentru această investiţie despre care pot să spun că s-a terminat frumos! L-am reabilitat cu mari insistenţe”, spune fostul primar.

Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Dragomireşti

„Primăria Dragomireşti a insistat ca această investiţie valoroasă să se facă la noi în comună. Am inisistat asupra acestui lucru, am promovat zona şi am pus la dispoziţie terenul. Investiţia se derulează prin Consiliul Judeţean Neamţ iar în acest moment se lucrează intens”, a spus fostul primar al comunei, Vasile Panaite.

Complexul va cuprinde șapte apartamente pentru 70 de persoane cu afecțiuni neuropsihice și cabinete medicale, birouri, dependințe pentru personal și o sală multifuncțională. Suprafața totală a noilor clădiri depășește 3.800 de metri pătrați. Construcțiile vor fi realizate din beton armat, cu suprastructură din lemn. Banii sunt asigurați din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din bugetul local, iar beneficiarul investiției este Consiliul Județean Neamț. Proiectul acesta este foarte important pentru pacienții cu afecțiuni neuropsihice. Ei vor beneficia de condiții la cele mai înalte standarde atât din punct de vedere medical, cât și al cazării.