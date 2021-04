US Open s-a dezvoltat dintr-unul dintre cele mai vechi turnee de tenis din lume: Campionatul Național din SUA, care a fost înființat în 1881 ca o competiție națională masculină de simplu și dublu masculin. Turneul a fost deschis doar cluburilor care erau membre ale Asociației Naționale a Tenisului Lawn din SUA (USLTA; acum USTA).

Singurul Grand Slam din America, US Open este principalul eveniment din timpul sezonului estival.

Iată ce trebuie să știi despre ediția 2021!

Unde se ține US OPEN 2021?

US Open are loc în New York,, în districtul Queens, la Centrul de Tenis USTA Billie Jean King National. Locul de desfășurare are 22 de terenuri, inclusiv stadionul Arthur Ashe și stadionul Louis Armstrong, cele două mari terenuri de spectacol.

Locația exactă a turneului este:

USTA Billie Jean King Centrul Național de Tenis

Flushing Meadows – Corona Park

Flushing, NY 11368.

Care sunt datele exacte pentru US OPEN 2021?

Turneul este programat în perioada 3 august – 12 septembrie 2021. 738.872 de oameni au participat la cele 24 de sesiuni ale turneului în 2019. În 2020, din cauza pandemiei de COVID, accesul pentru fani nu a fost permis.

Care este programul turneului?

Programul pentru fiecare zi poate fi consultat pe site-ul oficial al turneului.

Când se vor face extragerile?

Tragerea la sorți a US Open are loc de obicei în joia de dinaintea începerii jocului principal. Acestea se vor publica pe site-ul oficial.

Cine sunt campionii actuali ai US Open?

Dominic Thiem și Naomi Osaka sunt titulari de titluri de simplu pentru bărbați și femei. Thiem a câștigat primul său titlu de campion la simplu la US Open din 2020, învingându-l pe Alexander Zverev în finală. Osaka a devenit de trei ori campioană la simplu și de două ori la US Open când a învins-o pe Victoria Azarenka în finala de simplu feminin.

Care sunt favoriții US Open Masculin 2021?

Oferta de pe Sportingbet îl indică pe sârbul Novak Djokovic ca fiind favoritul acestui turneu, cu o cotă actuală de 2.37 și cu avantajul câștigării și altor ediții anterioare (2011, 2015, 2018). Este urmat apoi de Daniil Medvedev, cotat cu 5.50. Tenismenul rus nu a câștigat nicio finală de US Open până acum, ratându-și șansa în 2019, atunci când a ajuns față în față cu Rafael Nadal.

Cât despre restul participanților la turneu, descoperă aici cum sunt și ei clasați în preferințele pariorilor și experților în tenis, dar ai grijă să ții cont de faptul că aceste cote sunt în continuă schimbare.

Iată toți campionii din ediția 2020:

Single feminin: Naomi Osaka

Singuri masculini: Dominic Thiem

Dublu feminin: Vera Zvonareva și Laura Siegemund

Dublu masculin: Mate Pavic și Bruno Soares

Single pentru bărbați cu scaun cu rotile: Shingo Kunieda

Single pentru femei cu scaun cu rotile: Diede De Groot

Dublu pentru bărbați cu scaun cu rotile: Alfie Hewett și Gordon Reid

Dublu pentru femei cu scaun cu rotile: Yui Kamiji și Jordanne Whiley

Așadar, US Open este unul dintre cele mai populare evenimente sportive ale acestui an. Rezultatele extragerii vor spune multe despre șansele de câștig ale fiecărui câștigător!

Sursa foto: Pixabay