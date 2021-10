Achizitionarea primei case este un pas extrem de important pentru orice persoana, mai ales pentru cele care vor sa se foloseasca de un credit bancar. Inainte de a lua aceasta decizie este indicat sa consulti cat mai multe banci si sa ceri oferte, pentru ca cerintele si beneficiile acestora pot sa difere destul de mult. De asemenea, trebuie sa sa stii ca un astfel de program, precum este Noua Casa, are o multime de conditii pe care un imprumutat nu le cunoaste din start.



Iata cateva detalii importante despre achizitionarea unei locuinte prin credit bancar

Alegerea unui bloc vechi vs bloc nou

Pana de curand, nu iti puteai achizitiona prin Noua Casa un apartament intr-un bloc vechi, insa aceasta regula a fost desfiintata dupa ce foarte multe persoane nu isi doreau sa stea intr-un imobil nou. Totusi, trebuie sa stii ca inca sunt banci care prefera sa ofere credite celor care se indreapta spre constructii cat mai actuale. Acest lucru se datoreaza faptului ca ele au sanse mai mari de a ramane in picioare in fata unui cutremur, dar nu numai. De asemenea, in ceea ce priveste optiunea imprumutatului, blocurile noi sunt investitii mult mai bune pe termen lung, pentru ca exista siguranta ca ele sa fie locuite mult timp de acum incolo.

Conditii de creditare

Un lucru pe care foarte multe persoane nu il cunosc este faptul ca exista cateva conditii pe care banca ti le impune. De exemplu, daca achizitionezi un apartament prin Noua Casa nu il poti instraina in primii cinci ani, insa acest lucru nu se aplica si la creditul Ipotecar. De asemenea, rata pe care o vei plati lunar va fluctua din trei in trei luni, in functie de dobanda IRCC. Astfel, ea poate fi mai mica sau mai mare. Totodata, vei avea nevoie de un depozit in care sa depui trei rate de dobanda. In cazul in care nu poti sa platesti intr-o luna, iti vor fi trasi automat din cont banii, insa acestia trebuie acoperiti, pentru a nu risca pierderea apartamentului.

Necesitatea incheierii unei asigurari de locuinta

Atunci cand achizitionezi un apartament sau o casa noua, trebuie sa apelezi la o asigurare care acopera riscuri ca: alunecari de teren si inundatii, cutremure de pamant si fenomene naturale, dar si daune provocate de proprietari. Noi iti recomandam sa inchei la Gothaer asigurarea facultativa a locuintei deoarece poti alege din mai multe tipuri de pachete de asigurare, modulare si care mai de care mai acoperitoare.

Asadar, inainte de a apela la un credit imobiliar, ia in considerare sfaturile de mai sus si informeaza-te cat mai bine cu privire la optiunile tale!

Sursa foto: Shutterstock.com