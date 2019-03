UNPR Neamţ iese din cenuşă

După ce a trecut printr-o fuziune confuză la nivel naţional cu PMP şi una la nivel local cu PMP, pe împărţire de funcţii prezente şi viitoare (cele viitoare incerte, cum s-a văzut), urmate de o dispariţie profundă şi, mai nou temporară, UNPR Neamţ a intrat în faza de resuscitare, urmând un nou proces de reorganizare.

Un anunţ la nivel naţional anunţa un UNPR în refacere, dar tot sub sigla lui Gabriel Oprea, un personaj politic a cărui credibilitate a fost greu compromisă peste timp.

„Președintele UNPR Gabriel Oprea a participat la Reuniunea Regională a organizațiilor UNPR din Regiunea V Vest Banat. Activitatea s-a desfășurat la Timișoara, în prezența reprezentanților organizațiilor județene Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Mehedinți.

În cadrul reuniunii, s-a discutat despre organizarea pentru alegerile europarlamentare și s-au stabilit criteriile pe care le are de îndeplinit, în acest context, fiecare din organizațiile ce formează regiunea V Vest Banat.

Președintele UNPR le-a vorbit celor prezenți despre parcursul partidului din anul 2010, de la înființare, dar și despre dosarele politice care i s-au construit cu scopul eliminării sale și a UNPR din politică. Gabriel Oprea le-a spus, de asemenea, reprezentanților organizațiilor județene, care sunt obiectivele Uniunii pe termen scurt și mediu: “Pentru europarlamentare ne batem, obiectivul este să ne comportăm onorabil. Însă cele mai importante obiective ale noastre sunt alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Ne propunem să obținem peste 10% la locale, la fel și la parlamentare”.

Gabriel Oprea le-a transmis un mesaj celor care au plecat din partid, după ce UNPR a ieșit de la guvernare.

“UNPR a avut peste 500.000 de membri. Îi așteptăm să revină acasă pe toți cei care au ales să se retragă din politică, după ce eu am demisionat. Dacă au încredere în mine, în noi, să vină înapoi. Să vină alături de noi toți patrioții români, care își iubesc țara, care urăsc trădătorii de țară și care nu acceptă ca România să fie denigrată și umilită. Noul site al UNPR este www.unpr.net. Pe site-ul partidului se regăsește și adeziunea la UNPR, care poate fi completată și transmisă on-line. Am mari așteptări de la rezerviștii militari pentru că am fost întotdeauna alături de ei, știu cu toții cât m-am bătut pentru ei și știu că o voi face în continuare. UNPR are pregătite proiecte care să vină în continuare în sprijinul militarilor, politiștilor, pompierilor și jandarmilor în activitate și în rezervă. Aceste proiecte se referă la pensii, la drepturile și la statutul acestei categorii profesionale. Pentru a le pune în aplicare, UNPR trebuie să fie în Parlament”, a precizat președintele UNPR.

Ce se întâmplă la Neamţ, vedeţi în comunicatul UNPR alăturat.