Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Muzeul de Istorie şi Arheologie

Activitatea a cuprins şi lansarea Albumului istoric „Centenar Piatra-Neamţ – 2018”

Sala de festivități a Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț a găzduit, ieri, o activitate dedicată omagierii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Manifestarea a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț și Complexul Muzeal Judeţean Neamț.

Invitaţii de onoare ai evenimentului au fost Dragoş Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamț și prof. Ioan Milea, inspector școlar general adjunct.

Evenimentul a debutat cu o conferință dedicată omagierii Unirii Principatelor Române, susţinută de conf. univ. dr. Cristian Ploscaru, de la Facultatea de Istorie a Universității „Al. I. Cuza” Iași, moment urmat de lansarea Albumului istoric „Centenar Piatra-Neamţ – 2018”, realizat în cadrul proiectului educaţional cu același nume. Momentul a inclus şi Omagiul reprezentanților Asociației „Cultul Eroilor” către școlile din județul Neamț, cărora le-au fost înmânate diplome pentru activitățile desfăşurate în parteneriat, precum şi Adunarea Generală a Asociației Profesorilor de Istorie din județul Neamț (APIN).

În deschiderea manifestării, prof. Elena Preda, inspector şcolar pentru disciplina istorie, a mulţumit tuturor cadrelor didcatice implicate în activităţile dedicate Centenarului Marii Uniri, accentuând asupra importanţei evenimentului: „Activitatea de astăzi este o activitate complexă, în cadrul căreia punem punct unor proiecte educaţionale care s-au desfăşurat în Anul Centenarului. Deschidem activitatea noastră cu o conferinţă dedicată Unirii Principatelor Române, susţinută de domnul conf. univ. dr Cristian Ploscaru, care are rădăcini în judeţul Neamţ, fiind născut în comuna Bălţăteşti. Este deja a treia oară când ne onorează cu vizita şi conferinţele domniei sale.”

Un proiect de amploare

Adresându-se cadrelor didactice prezente la eveniment, dr. Dorin Nicola, directorul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, a subliniat rolul profesorului de istorie în formarea viitoarelor generaţii: „Pentru noi este o plăcere şi, în acelaşi timp, o necesitate să vă avem din nou în mijlocul nostru. Sunteţi persoane dragi muzeului, pentru că de fiecare dată vizita la muzeu porneşte de la cadrul didactic, de la cel care ştie ce înseamnă istoria şi cât poate să facă istoria pentru un elev. Astăzi, când ne referim la împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, considerăm că nu era alt loc mai potrivit pentru o prelegere, decât muzeul.”

La rândul său, primarul Dragoş Chitic a adresat câteva cuvinte celor prezenţi, referindu-se la evenimentele desfăşurate pe parcursul anului trecut, dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri: „În anul 2018, Anul Centenar, am reuşit să organizăm împreună evenimente deosebite la Piatra-Neamţ şi în judeţul Neamţ. Am fost impresionat de felul în care aţi înţeles importanţa acestor evenimente, marcând aşa cum se cuvine 100 de ani de Românie Mare. Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea proiectului «Centenarul Marii Uniri – Piatra-Neamţ», cel mai amplu proiect desfăşurat în Anul Centenar. Am colaborat, pentru realizarea acestuia, cu două instituții cu o capacitate organizatorică recunoscută – Colegiul Național „Petru Rareș” și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, misiunea dificilă de coordonare a proiectului fiind încredințată doamnei profesoare Dorina-Luminița Drexler (managerul proiectului) și doamnei inspector școlar Elena Preda (responsabil din partea I.S.J. Neamț). Doresc foarte mult să continuăm şi în anii următori organizarea unor astfel de evenimente tematice.”

Inspectorul şcolar general adjunct, prof. Ioan Milea, a precizat: „Anul 2018 a fost plin de evenimente deoseobite, adunate în cadrul Proiectului Centenar 2018, pentru care dumneavoastră, Asociaţia Profesorilor de Istorie din Neamţ, aţi fost nucleul cel mai puternic, şi pentru asta vă mulţumim şi vă asigurăm de tot sprijinul nostru pentru orice manifestare pe acest palier. Doresc ca şi în următorii ani, indiferent în ce zonă vă veţi afla, noi toţi să sprijinim generaţia tânără în a cunoaşte istoria acestui neam.”

Nu în ultimul rând, prof. Ion Popescu, purtătorul de cuvânt al Asociației „Cultul Eroilor”, a subliniat: „Sunt prezent aici din partea Asociaţiei «Cultul Eroilor», aşa cum am fost prezent pe tot parcursul anului 2018, când, printr-un program deosebit de vast şi ambiţios, am marcat Centenarul Unităţii Naţionale a României. Astăzi vom premia profesorii de istorie care au fost la înălţime în toată această perioadă în organizarea de activităţi, oferindu-le câte o diplomă de excelenţă pentru activitatea deosebit de laborioasă şi pentru felul în care slujesc istoria neamului românesc”.

Albumul istoric „Centenar Piatra-Neamţ – 2018”

Cea de-a doua parte a activităţii a cuprins lansarea Albumului istoric „Centenar Piatra-Neamţ – 2018”, volum de referinţă pentru toţi cei care doresc să afle informaţii despre cum s-a sărbătorit Centenarul Marii Uniri în diverse localităţi din Piatra-Neamţ.

„Proiectul desfăşurat anul trecut este o mărturie a sprijinului generos pe care l-am primit din partea Primăriei Piatra-Neamţ şi aş vrea să îi mulţumesc domnului primar pentru faptul că a sprijinit fiecare şcoală în parte, atunci când i-am cerut ajutorul şi chiar ne-a impulsionat să realizăm acest proiect colectiv. Acest proiect a avut doi «naşi», în persoana a doi consilieri locali, Mihai Obreja şi Romel Alexandru Bîrjoveanu, care s-au gândit ce am putea face pentru ca toată activitatea noastră să poată fi reunită într-un proiect care să cuprindă modul în care putem omagia împreună Marea Unire şi nu doar separat, fiecare în şcolile noastre. Astfel a apărut acest proiect, cuprinzând concursul pe teme de istorie, spectacolul festiv şi, în cele din urmă, marşul care s-a încheiat prin retragerea cu torţe. Ne-am dorit ca toate activităţile noastre să fie de găsit peste ani, deoarece, încercând să scriem sau să îndrumăm elevii către diverse concursuri, nu am găsit în arhive decât un proces verbal de convocare a Consiliului Profesoral al Liceului «Petru Rareş» pentru a vorbi despre 1 Decembrie 1918. De aceea, ne-am gândit ca cei ce vor veni după noi să fie mai norocoşi şi să poată găsi mai multe informaţii despre modul în care Centenarul României Mari a fost omagiat la Piatra-Neamţ”, a menţionat prof. Dorina-Luminița Drexler, managerul proiectului.

Albumul istoric „Centenar Piatra-Neamţ – 2018” va fi donat tuturor bibliotecilor şcolare nemţene, însă cadrele didactice interesate pot primi materialul şi în format electronic de la coordonatorii proiectului.

