Cazinourile și jocurile de noroc sunt printre cele mai vechi locuri în care oamenii au căutat să se distreze. Pe lângă cazinourile fizice, cele online le-au permis jucătorilor în aceste timpuri să se transpună direct în această lume fără ca măcar să fie nevoie să plece de acasă. Totuși, unii jucători încă preferă cazinourile fizice, precum și arhitectura și design-ul clădirilor în care cazinourile se află. Chiar dacă poți beneficia de magic jackpot 20 rotiri la cazinourile online, acestea nu se compară cu atmosfera pe care o primesc jucătorii atunci când intră în clădirea unui cazino de renume. Hai să vedem care sunt câteva destinații pe care și tu le-ai putea alege dacă ești pasionat de cazinouri.

Las Vegas

Evident, pe primul loc în acest top se află și cel mai bine cunoscut loc din lume în ce privește cazinourile, și anume Las Vegas. Las Vegas este un oraș din statul Nevada și are un arsenal de peste 60 de cazinouri din care poți alege. Pe lângă cazinouri, acest oraș este cunoscut și pentru restaurantele de top, cine scumpe și hoteluri de 5 stele.

Probabil că și tu ai văzut până acum mai multe filme despre cazinouri în care se prezenta orașul Las Vegas. Faimosul cazino Bellagio a fost întemeiat tot acolo. Las Vegas este și va fi întotdeauna locul în care au luat naștere cazinourile în Statele Unite. Totuși, în cazul în care nu îți place gălăgia și toată agitația care se creează în Las Vegas, în statul Nevada vei găsi și orașul Reno care are 20 de cazinouri în total și este mult mai liniștit.

Londra

Londra este un alt oraș care îți poate oferi experiențe unice atunci când vine vorba de cazinouri, în special în cartierele Chinatown și West End. În Londra există un total de 24 de cazinouri din care poți alege, iar fiecare dintre acestea este diferit. Printre cele mai cunoscute cazinouri și care oferă o experiență la nivel înalt se numără Crockfords și Ritz. Pe lângă faptul că oferă o experiență de neuitat la cazinouri, Londra are și foarte multe alte locuri de vizitat și restaurante de încercat.

Așadar, Londra cu siguranță nu este un loc în care te vei plictisi și pe care îl poți vizita și cu alți prieteni care nu sunt pasionați de cazinouri, astfel că te vei putea distra alături de ei.

Sydney, Australia

Australia este considerată a fi una dintre cele mai importante destinații în ceea ce privește jocurile de noroc. În timpul pandemiei a fost destul de complicat să călătorești, motiv pentru care Australia nu se află pe primul loc în acest top, însă cu siguranță este cea mai bună destinație pe care o poți alege atunci când vorbim despre cazinouri.

Australia este una dintre puținele locuri care a reușit să gestioneze foarte bine perioada pandemiei și mulți dintre locuitorii ei au scăpat de Covid. Motivul? Ei bine, Australia este o țară foarte mică ca întindere și este practic o insulă în mijlocul oceanului. Astfel, dacă vrei ca următoarea vacanță să o faci în Australia acum o poți face deoarece restricțiile s-au încheiat.

Să vedem câteva locuri din Australia pe care le poți vizita dacă îți plănuiești o vacanță aici. În primul rând, Australia are foarte multe baruri și pub-uri cu sloturi pe care le poți încerca. Sydney, capitala Australiei are foarte multe astfel de locuri din care poți alege. The Star, fostul Star City Casino, este cel mai mare cazino din Sydney și al doilea ca mărime din toată Australia. Ce este foarte interesant la acest cazino este că are două nivele în total, peste 1400 de sloturi și peste 130 de mese de joc.

The Crown Sydney este un alt cazino mare și destul de nou față de The Star. Cazinoul este situat lângă faimosul pod Harbour și este un cazino modern. Poți admira priveliștea și de pe pod, astfel că acest cazino este ceva mai special față de altele.

Un al treilea loc pe care îl poți vizita cât timp te afli în Sydney este City Tattersalls Club, o clădire cu o vechime de peste 120 de ani în care te poți bucura de jocuri de keno și poker, dar mai ales de restaurante de cea mai bună calitate.

Brisbane, Australia

Brisbane este un alt oraș din Australia care merită să fie vizitat, atât pentru experiența de la cazino, cât și pentru serviciile pe care le oferă. Cazinoul Treasury se află aici, iar același grup deține și cazinoul the Star, astfel că vei putea beneficia de un card de fidelitate la toate cazinourile lor. Treasury este deschis non-stop, are în total peste 1400 de sloturi și multe camere cu mese de jocuri.

Singapore

Singapore este o țară relativ nouă față de celelalte menționate până acum, însă este o țară care oferă experiențe de neuitat turiștilor. Aici a fost construit și unul dintre cele mai scumpe cazinouri din lume, și anume Marina Bay Sands Resort. Aceasta este cea mai mare clădire de cazinouri din lume și este structurată pe 4 etaje, având peste 2300 de sloturi disponibile. Pentru a susține o clădire atât de mare, aceasta a fost construită pe 3 stâlpi mari, iar în vârful stâlpilor se află cea mai mare piscină construită pe acoperișul unei clădiri. Chiar dacă cazinourile și jocurile de noroc au devenit legale în Singapore doar din 2005, cu siguranță că este una dintre cele mai importante destinații în acest sens.

Concluzie

Ți-ai planificat deja următoarea vacanță pe 2023? În cazul în care nu ai făcut-o, acum ai posibilitatea de a alege dintr-o varietate de țări de pe mai multe continente. Dacă ești un împătimit al cazinourilor, aceste destinații vor fi perfecte pentru a putea experimenta unele dintre cele mai faimoase, mai de lux și mai spațioase cazinouri din lume. Îți recomand ca înainte de a planifica vacanța să verifici și prețurile cazinourilor, precum și cât costă cazarea, biletul de avion și mâncarea în aceste destinații.