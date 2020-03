UN GHID PENTRU ALIMENTELE CE VIN ÎN SPRIJINUL SISTEMULUI IMUNITAR

Vechea zicală spune: „un măr pe zi, de doctor te va feri”. Găsim și alte alimente pe lângă acest măr, care susțin imunitatea, de-a lungul culoarului magazinului alimentar. Nutriția imunității este o țintă populară a tendințelor dietetice de astăzi. Și în timp ce o varietate de alimente sănătoase sunt necesare pentru a crea o dietă echilibrată, unele sunt surse deosebit de bune de nutrienți pentru imunitate.

Alimentele care susțin sistemul imunitar al corpului vostru sunt bogate în anumiți nutrienți. Asta înseamnă că sunt pline de vitamine, minerale, fitonutrienți și alte substanțe nutritive utile funcționării acestui mecanism. Beta-glucanii, vitamina C, vitaminele B și zincul sunt unele dintre cele mai importante substanțe nutritive pentru imunitate.

Toate lucrează pentru a-ți proteja sănătatea. Acești nutrienți, susțin funcția celulelor sistemului imunitar – cum ar fi neutrofilele, macrofagele și celulele programate să omoare patogenii. Sprijinindu-vă sistemul natural de apărare al corpului, nutriția imunității vă poate ajuta să vă mențineți sănătatea.

Este important să obțineți acești nutrienți în mesele dvs. zilnice. Și vestea bună este că fiecare vine într-un pachet frumos ambalat și sănătos, delicios. Fie că este vorba de ardei roșu, kiwi, năut sau caju, asigurați-vă că achiziționați alimentele care vă sprijină imunitate de fiecare dată când mergeți la magazinul alimentar.

CIUPERCILE, CEREALELE, LACTATELE: Beta Glucani

Ciupercile au fost tot timpul celebre legate de sănătatea imună. Dar mai sunt și alte alimente pe lângă ciuperci, care conțin beta-glucani – substanțele nutritive responsabile pentru sprijinul imun al ciupercilor. Beta-glucanii sunt zaharuri care se găsesc în pereții celulari ai ciupercilor și a altor materiale vegetale. De asemenea, sunt prezente în ovăz, alte cereale și produse lactate.

Când consumi alimente bogate în beta-glucani, sistemul tău imunitar înflorește. Beta-glucanii sunt imunostimulatori, ceea ce înseamnă că susțin funcția și receptivitatea celulelor imune. Acești micronutrienți susțin activitatea normală a neutrofilelor, care vă ajută să vă mențineți sănătatea.

Răspunsul dumneavoastră imun poate fi determinat de molecule precum beta-glucanii. Ei îți antrenează imunitatea înnăscută pentru a reacționa la amenințările reale cu stimuli inofensivi. Acum „treaz” și alert la declanșatorii străini, sistemul dumneavoastră imunitar este într-o stare accentuată de conștientizare.

Activitatea macrofagului (un tip de celule albe din sânge) este de asemenea, stimulată de prezența beta-glucanilor. Împreună (și cu ajutorul beta-glucanilor), neutrofilele și macrofagele joacă un rol important în menținerea sănătății imunitare.

Și nu trebuie să săpați prea adânc pentru a găsi alimente bogate în glucani. Beta-glucanii sunt polizaharide mari (molecule mari de zahăr) care se adaugă la alimente pentru a-și crește conținutul de fibre. Multe cereale, fulgi de ovăz și produse lactate fermentate sunt fortificate cu beta-glucani. Sporiți înțelegerea și conștientizarea surselor dietetice de beta-glucani, astfel încât să puteți practica o nutriție imună sănătoasă.

FRUCTE ȘI LEGUME: Vitamina C

Vitamina C este un puternic antioxidant. De asemenea, funcționează cu sistemul imunitar pentru a vă menține sănătatea. Neutrofilele (încă unul dintre cele cinci tipuri majore de celule albe din sânge) au o concentrație ridicată de vitamina C. Ele o folosesc pentru a reduce radicalii liberi și alte specii toxice pentru a se proteja atunci când luptă pentru protejarea sănătății noastre.

Prezența vitaminei C declanșează activarea – sau maturizarea – leucocitelor. Aceste celule imune importante fac parte din apărarea naturală a corpului tău, care te protejează cel mai bine. Lucrând în tandem cu anticorpii, leucocitele pot direcționa alte celule din sistemul dumneavoastră imunitar. Această funcție esențială ajută la menținerea imunității sănătoase.

Sunt luminoase și vibrante, astfel încât alimentele bogate în vitamina C sunt ușor de observat atunci când plecați la cumpărături. Citricele, ardeii colorați, spanacul și broccoli sunt surse excelente pentru a obține această vitamină esențială. Așadar, aveți grijă de sistemul dumneavoastră imunitar și adăugați vitamina C în coșul de cumpărături.

PROTEINE: Vitamina B și zinc

Acest grup de vitamine esențiale și un mineral puternic în parteneriat cu sistemul imunitar pentru a vă menține sănătos și a vă simți cel mai bine. Vitaminele B fac acest lucru prin susținerea unui metabolism sănătos și contribuind la producerea de celule albe din sânge. Zincul susține dezvoltarea celulelor imune și acționează ca un antioxidant – care își apără corpul prin distrugerea radicalilor liberi.

Vitaminele B sunt o clasă proprie. Aceste opt substanțe nutritive pentru imunitate se găsesc în mod obișnuit în ton, ficatul de vită, carnea de pui și carnea de curcan. Așa cum am menționat mai sus, acestea joacă un rol important într-un sistem imunitar sănătos, deoarece vă ajută corpul să producă globule albe. Vitaminele B susțin, de asemenea, crearea de hemoglobină. Această proteină ajută globulele roșii să transporte oxigenul în întregul corp.

Zincul ajută în funcții multiple ale sistemului imunitar. În corpul tău, zincul stimulează producerea de celule imune. De asemenea, ajută aceste celule să inițieze un răspuns imun adecvat. Macrofagele se bazează, de asemenea, pe zinc pentru a le ajuta să își joace rolul normal în apărarea corpului tău.

Nici radicalii liberi nu sunt o provocare pentru zinc. Ajutând la reducerea speciilor toxice, zincul poate minimiza deteriorarea cauzată de radicalii liberi.

Acest mineral esențial poate fi dificil de localizat. Zincul se ascunde în alimente precum stridii, crab și homar. Însă, dacă fructele de mare la un preț ridicat nu se potrivesc bugetului sau papilelor gustative, luați o cutie cu cereale sănătoase pentru micul dejun integral. Multe cereale fortificate și cereale pentru micul dejun conțin o cantitate semnificativă de zinc.

Consumul alimentelor care suportă imunitate, încărcate cu vitamine B și zinc vă ajută sistemul imunitar prin furnizarea de hemoglobină globulelor roșii și creșterea numărului de celule care ne protejează precum leucocitele și neutrofilele. Învață să jonglezi cu opțiunile de macronutrienți, astfel încât să obții o mare varietate în timp ce vă concentrați pe nutriția imunității.

LISTA DE CUMPĂRĂTURI PENTRU NUTRIENȚII NECESARI SISTEMULUI IMUNITAR

Micronutrienții care stimulează imunitatea pot fi obținuți prin alegeri de alimentație sănătoasă. Dacă aveți probleme pentru a localiza alimentele de mai jos, este posibil să aveți nevoie de ajutor pentru a vă sprijini imunitatea. Suplimentele nutriționale pot oferi, de asemenea, acești micronutrienți necesari pentru sprijinul imun. Suplimentarea vă poate ajuta corpul să obțină substanțele nutritive de care aveți nevoie mai mult.

Începeți însă cu această listă de cumpărături, care oferă surse dietetice ample de nutriție a imunității. Ar trebui să puteți găsi alimente bogate în beta-glucani, vitamina C, vitamine B, și zinc în magazinul alimentar, la piață sau în propria dvs. grădină.

Acești nutrienți se ascund la vedere. Tot ce trebuie să faceți este să mâncați și să vă bucurați. Poftă bună!

BETA-GLUCANI

Pâine integrală de grâu

Cereale cu grâu integral bogat în fibre

Ovăz

Ciuperci

Alge

Produse lactate fermentate cu conținut scăzut de grăsimi

Produse din carne cu conținut scăzut de grăsimi

VITAMINA C

Portocale

Kiwi

Gapefruit

Ardei roșii

Ardei verzi

Brocoli

Varză de Bruxelles

Spanac

COMPLEX DE VITMINA B

Ficat

Piept de pui

Somon

Ouă

Iaurt

ZINC

Stridii

Homar

Crab

Vită

Năut

Cashew

Fasole roșie

*Aceste informații sunt prezentate doar în scopuri educaționale și nu sunt destinate diagnosticării sau prescrierii pentru orice condiție medicală sau psihologică, nici pentru a preveni, trata, atenua sau vindeca astfel de afecțiuni. Informațiile conținute în acest articol nu au ca scop înlocuirea unei relații personale cu un medic sau cu un medic specialist calificat. Prin urmare, aceste informații nu sunt intenționate ca sfaturi medicale, ci mai degrabă o împărtășire a cunoștințelor și a informațiilor bazate pe cercetare și experiență. Vă încurajăm să vă faceți propriile decizii referitor la sănătatea dv., pe baza parteneriatului cu un profesionist calificat în domeniul sănătății.

PRODUS:

Probabil că ați făcut o excursie pe culoarul supermarketului preferat și ați văzut rânduri întregi de suplimente nutritive care se luptă să vă capteze atenția. Unele au forme amuzante, iar altele sunt gustoase și gumate (și probabil pline de zahăr). Unii promit toți nutrienții de care aveți nevoie într-un comprimat, iar alții ar putea include probiotice sau plante naturale în promisiuni. Toate aceste suplimente sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare. Dar un lucru este cert – nu toate suplimentele sunt create în mod egal.

Pachetul de suplimente principal al USANA – USANA® CellSentials ™ – constă în Vita Antioxidant ™ și Core Minerals ™. Ambele sunt mult mai mult decât multivitamina dvs. medie. Cu amestecul lor premium dintr-un spectru larg de vitamine, minerale, antioxidanți și alți nutrienți, acestea se situează clar deasupra altor suplimente pe care le găsiți în farmacii sau în supermarket.

Dar ce zici de alte suplimente premium? Cum se situează CellSentials-ul USANA față de concurenții săi de pe piață? Să aruncăm o privire atentă la CellSentials și să vedem ce le face să strălucească într-o mare de opțiuni interminabile.

Să explorăm câteva ingrediente!

O modalitate de a vedea modul în care CellSentials depășește concurența, este de a privi pur și simplu cantitatea de nutrienți cheie pe care o oferă în comparație cu multivitaminele similare.

Vitamina A ajută la menținerea unei inimi puternice, a funcției imune și a sănătății ochilor și a plămânilor.

CellSentials, de asemenea, au Vitamina C – un nutrient esențial atunci când vine vorba de menținerea venelor, mușchilor, tendoanelor, oaselor, dinților și pielii sănătoase.

Iodul este un alt element nutritiv cheie și este crucial pentru producerea normală de hormoni tiroidieni. Acești hormoni ajută la reglarea metabolismului, creșterii, reproducerii și sintezei proteinelor.

Cu aceste substanțe nutritive cheie, CellSentials vă oferă o cantitate mai mare pe porție. Iar acest lucru este important. Vedeți, autoritățile nutriționale au stabilit nivelurile de nutrienți recomandate zilnic pe baza a ceea ce este necesar pentru a evita deficiența. Dar aceste cifre care nu sunt la niveluri mai recente așa cum arată noile cercetări și care pot ajuta să facă o diferență în sănătatea dvs. pe termen lung. Uneori ai nevoie de un supliment care pur și simplu oferă niveluri mai ridicate.

Asta nu e tot. O alt factor atunci când comparați suplimentele, este raportul dintre nutrienții folosiți împreună. De exemplu, calciul și vitamina D lucrează mai bine împreună. Relațiile dintre nutrienți pot fi foarte complexe.

Un complex multivitaminic și mineral bine conceput, are în vedere aceste complexități. Vă oferă un echilibru corect de nutrienți. Acolo vine USANA cu CellSentials.

Diferența vine cu InCelligence!

Nu numai că CellSentials vă oferă un amestec superior de nutrienți, dar are și un atu în mânecă – USANA InCelligence Technology®.

CellSentials trece dincolo de a vă sprijini sănătatea cu nutrienți. Ajută în plus la activarea unor răspunsuri naturale ale celulelor dvs. printr-un proces numit semnalizare celulară. Aceste răspunsuri promovează funcția celulară optimă, astfel încât corpul tău să se poată adapta nevoilor tale unice de viață și să te ajute să îmbătrânești în formă maximă.

Secretul este în InCelligence. Este o tehnologie de ultimă oră, care este cheia pentru a vă ajuta să deblocați potențialul în celulele voastre.

Testat pentru calitate și confecționat cu grijă!

Atunci când comparăm suplimentele, este important să aruncăm o privire atentă la cum este făcut suplimentul.

USANA își fabrică toate suplimentele într-o instalație de ultimă generație și urmărește practicile bune de fabricație (GMP) cartografiate după GMP-uri farmaceutice.

USANA are, de asemenea, o echipă internă de oameni de știință experți și laboratoare de vârf, pentru a se asigura că fiecare ingredient utilizat este pur, potent și de cea mai înaltă calitate. Pentru ca un ingredient să fie chiar plasat în depozitul nostru, acesta trebuie să fie supus unor inspecții de calitate riguroase și continue.

CellSentials în sine sunt supuse până la 900 de teste diferite. Este multă știință. De asemenea, este fabricat doar cu ingrediente active care pot fi utilizate în mod corespunzător în corpul tău.

CellSentials sunt formulate pentru a satisface nevoile adulților de orice vârstă, care mănâncă o dietă echilibrată. Ele oferă suport nutrițional excelent pentru întregul corp:

Sistem imunitar

Sistemul cardiovascular

Pielea și unghiile

Creier

Ochi

Sănătatea și integritatea celulară

Sistem nervos

Oase și articulații

Mușchi și țesut

Glanda tiroida

Ficat

Metabolism și energie

Practic ele acționează acolo unde este nevoie, surplusul eliminându-se. Și cum nici un corp nu este ca altul, este clar că nevoile individuale sunt diferite.

Pentru detalii și pentru a achiziționa acest produs, vă rugăm accesați acest link

