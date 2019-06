UN BĂRBAT DIN PIATRA ȘOIMULUI A FOST REȚINUT 24 ORE, PENTRU INFRACȚIUNI RUTIERE

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Borlești au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 44 de ani, din Piatra Șoimului, sub aspectul comiterii a trei infracțiuni la regimul rutier. La data de 2 iunie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală Borlești au depistat un bărbat de 44 de ani, din Piatra Șoimului, care conducea un autoturism pe strada Luminii din localitatea Piatra Șoimului. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. În urma verifi cărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că valabilitatea numerelor provizorii era expirată din anul 2018. Totodată, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere. În baza probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub infl uența alcoolului, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Ieri , acesta urma să fi e prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.