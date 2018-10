Tupeu: beat și fără permis, la volan

Un individ în vârstă de 28 de ani, din Roznov, a fost depistat de poliţişti, puțin după miezul nopții de 28 spre 29 octombrie, în timp ce conducea sub influenţa alcoolului şi cu permisul de conducere suspendat. Bărbatul a fost prins pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra Neamț. În urma testării alcoolscop, a rezultat o valoare de peste 0,70mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat faptul că tânărul avea permisul de conducere suspendat din data de 24 octombrie 2018. Roznoveanul este cercetat pentru infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului şi conducerea unui vehicul având permisul de conducere suspendat. Și polițiștii Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, au depistat un bărbat care conducea mașina beat. Este vorba despre un șofer în vârstă de de 59 de ani, din Piatra Neamţ, care conducea un autoturism din direcţia Girov-Verşeşti, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeazi și, de 28 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă au depistat pe drumul comunal DC 83, din localitatea Băluşeşti, un bărbat de 31 de ani, din Roman, care, de asemenea, conducea un autoturism sub influenţa alcoolului. Fiind testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Recordul zilei aparține unui bărbat din Harghita. Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Bicaz au depistat bărbatul de 58 de ani, din Harghita, care conducea un autoturism pe DN 12C, strada Piatra Corbului din oraşul Bicaz, având o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cele trei cazuri poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.

Geanina NICORESCU