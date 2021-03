Amenajarea locuintei este un proces deosebit de complex, pentru ca in ecuatie intra nu doar investitii importante, ci si diferite alegeri, care mai de care mai dificile. Totul incepe desigur cu conturarea unui proiect, de la care totul sa prinda viata ulterior. Ne vom indrepta insa astazi atentia inspre baie, una dintre cele mai importante incaperi ale locuintei, a carei proces de amenajare imbraca de foarte multe ori forma unei reale provocari. Astazi ne indreptam increzatori atentia inspre stilul de amenajare modern, stil ce se face cu usurinta remarcat prin simplitate si culori monocrome. Indiferent insa de stilul de amenajare ales pentru baie, un lucru este cert si anume faptul ca aceasta nu mai indeplineste de multa vreme numai un rol functional, ci poate fi concomitent si o veritabila zona de relaxare.

O amenajare de succes a baii presupune intr-o prima etapa luarea in calcul a spatiului disponibil, pentru ca in jurul acestui detaliu vor gravita majoritatea alegerilor pe care le avem de facut. Atunci cand nu se ia in calcul spatiul, este foarte usor sa se faca alegeri nepotrivite, care pot transforma o baie deosebita, intr-un veritabil kitsch. Iata asadar cateva detalii pe care nu trebuie sa le neglijezi in procesul de amenajare al baii.

Mobilierul

Principalul centru de atractie al unei bai este reprezentat desigur de mobilier, astfel ca alegerea acestuia ar trebui sa se faca cu foarte mare atentie. De la piesele de mobilier propriu-zise si pana la clasica oglinda, toate aceste elemente trebuie sa se poata integra perfect in decorul de ansamblu al baii. Daca iti doresti o baie moderna, atunci atentia ta ar trebui sa se indrepte inspre un mobilier cu o geometrie si o cromatica cat mai simpla.

Utilizarea inteligenta a spatiului din baie

Un alt aspect important in ceea ce priveste amenajarea baii are legatura cu utilizarea cat mai inteligenta a spatiului din baie. Cu alte cuvinte, este deosebit de important sa asiguri ca produsele sanitare si mobilierul pe care le vei achizitiona pentru baie se afla in conformitate cu dimensiunile spatiului disponibil in baie. Este total nepotrivit sa alegi un mobilier de baie masiv intr-o incapere cu un spatiu restrans, pentru ca acest lucru nu va face decat sa dea impresia unui spatiu si mai restrans decat este el in realitate, efect pe care iti doresti sa il eviti.

Cromatica

Asa cum am mentionat si in incipitul articolului, cromatica este un detaliu deosebit de importanta in ceea ce priveste estetica unui spatiu, iar baia nu face niciun fel de exceptie de la aceasta regula. Stilul modern in maaterie de cromatica se face de asemenea remarcat prin culori cat mai simple. Dat fiind faptul ca vorbim despre baie, este important sa nu optam pentru culori foarte stridente, ci mai degraba pentru unele care ne relaxeaza.

Sunt decoratiunile potrivite in baie?

Decoratiunile sunt cele care ofera “suflet” unei incaperi si acele mici detalii care pot aduce o pata de estetica oriunde le-am amplasa. In ceea ce priveste baia, acestea sunt recomandate a se utiliza numai daca baia dispune de un spatiu mai generos, pentru ca utilizarea lor in baile mai mici, pot da impresia unui spatiu mai restrans.