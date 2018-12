Trimişi după gratii pentru infracţiuni silvice şi rutiere

Din ziua de 13 decembrie, trei nemţeni şi-au pierdut libertatea după ce au săvârşit diferite infracţiuni, pedepsite conform legii. Poliţiştii Secţiei de Poliţie Gârcina au depistat şi reţinut un bărbat de 32 de ani, din Gârcina, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de Judecătoria Piatra Neamţ la o pedeapsă de un an şi 6 luni închisoare cu executare pentru comiterea a două infracţiuni la regimul silvic. Bărbatul a fost trimis la penitenciarul Bacău.

În aceeaşi zi, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Roman au depistat pe bulevardul Roman Muşat, un bărbat de 51 de ani, din Iaşi, care conducea un autoturism cu o alcoolemie de peste 0,80 mg/l în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Neamţ.

Tot în ziua de 13 decembrie, poliţiştii Secţiei de Poliţie Ştefan cel Mare au intervenit la un accident soldat cu pagube materiale, produs pe DJ 156 A, în Girov.

“Din cercetări a rezultat faptul că un bărbat de 36 de ani, din Girov, a condus un tractor ce tracta o semiremorcă (ambele neînmatriculate), iar la intrarea pe DJ 156 A nu ar fi acordat prioritate de trecere unei autoutilitare, intrând în coliziune cu aceasta. După impact, conducătorul tractorului ar fi ameninţat celălalt conducător auto cu acte de violenţă. Poliţiştii au testat alcooltest bărbatul din Girov, rezultând o alcoolemie de peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, poliţiştii au stabilit că bărbatul a condus tractorul fără a avea acordul proprietarului.Poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de acesta, sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi ameninţare. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă a I.P.J. Neamţ, urmând a fi prezentat Judecătoriei Piatra Neamţ cu propunere de luare a unei măsuri preventive”,a transmis Poliţia Neamţ.

Geanina NICORESCU