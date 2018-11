Trei elevi nemţeni, premiaţi la Chişinău

Un lot de 15 elevi nemţeni a participat, în perioada 23-25 noiembrie 2018 la Chişinău, la Concursul de fizică In Memoriam „Mihai Marinciuc”, ediţia a VIII-a, proganizat de Universitatea Tehnică a Republicii Moldova şi de Liceul Teoretic Mihai Marinciuc din Chişinău. În total, au fost 470 de elevi participanţi. Din lotul reprezentativ din Neamţ au făcut parte liceeni ai Colegiului Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, însoţiţi de prof. Caren Florescu şi Cornelia Ţăbârnac.

În urma competiţiei, eleva Ioana Alexandra Botă, din clasa a X-a, sub îndrumarea profesoarei Carmen Florescu, a obţinut Premiul al III-lea, iar alţi doi elevi au primit Menţiune: Bianca Ignea- clasa a VII-a, pregătită de profesoara Cornelia Ţâbârnac, şi Maria Theodora Popescu- clasa a VII-a, sub îndrumarea aceleiaşi profesoare, Cornelia Ţâbârnac.

Geanina NICORESCU