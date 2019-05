TOP reguli basic pe care TREBUIE sa le cunosti pentru ASORTAREA perfecta a hainelor

Unul dintre cele mai importante secrete care stau la baza realizarii unei tinute fara cusur consta in capacitatea de a asorta corespunzator piesele vestimentare intre ele. Din nefericire, nu de putine ori s-a intamplat ca un outfit, desi format din item-uri frumoase, sa fie ruinat din cauza asortarii neinspirate.



Pentru a evita o astfel de situatie, invata sa asociezi hainele si accesoriile tinand cont, inainte de orice, de cromatica acestora, de materialul lor, dar si de printuri. Intr-un cuvant, este important sa ai in vedere modul in care piesele pe care le porti functioneaza impreuna.



Asadar, invata sa creezi look-uri spectaculoase tinand cont de o serie de sfaturi de bun simt, care nu au nicio legatura cu pretul hainelor ori daca sunt de brand sau nu. Descopera cele mai importante reguli la capitolul asortarea hainelor si pune-le in aplicare incepand de astazi.



Iata TOT ce TREBUIE sa stii despre asortarea pieselor vestimentare:

Asortarea pieselor vestimentare in functie de culoare. Iata cateva reguli de la care nimeni nu o sa se abata niciodata:



– Culorile reci sunt specifice sezonului de toamna-iarna, in timp ce nuantele calde, deschise, se potrivesc sezonului cald;



– Nu purta niciodata mai mult de 3 nuante intr-un outfit si asigura-te ca paleta cromatica rezultata este armonioasa;



– Tine cont de faptul ca daca alegi sa porti o tinuta formata dintr-o singura culoare, risti sa devii plictisitoare. Este indicat sa adaugi o tusa de efect printr-un accesoriu sau chiar o pereche de sandale din piele pretioase, aurii sau argintii;



Materialul hainelor: un detaliu extrem de important:



-Tine cont de anotimpul in care te afli si asigura-te ca ai in vedere faptul ca nu trebuie sa asociezi niciodata piesele de iarna cu cele de vara. Asadar, niciodata un top din in cu un cardigan crosetat. Poti face acest mix vestimentar in sezoanele de tranzitie;



Imprimeul pieselor din garderoba:



-Pana acum ceva timp, asocierea printurilor cu buline si dungi era considerata o greseala enorma. Ei bine, moda ultimilor ani a permis si astfel de combinatii vestimentare, cu conditia ca piesele sa faca parte din aceeasi gama de culori. Asadar, acum, o rochie neagra cu buline albe poate fi accesorizata cu o geanta neagra cu dungi verticale albe. Sunt in tendinte posetele cu printuri geometrice, asa ca poti analiza colectia de genti pentru dama din piele de pe site-ul The5thelement, caci vei descoperi modele interesante.



Ca si concluzie, atunci cand concepi o tinuta este important sa ai in vedere ponturile de mai sus, astfel incat sa te asiguri ca porti un outfit armonios, creat conform ultimelor trenduri in moda. Chiar daca designerii fashion au dat de inteles in ultimele colectii prezentate faptul ca sezonul acesta ai libertatea de a purta tinute indraznete atat ca si culori, cat si la nivel de imprimeuri, alege totusi sa iti studiezi piesele si sa porti doar outfit-uri care te avantajeaza si care te reprezinta.