Programele afterschool oferă copiilor care au terminat programul de școală o supraveghere necesară. Adesea, educatorii și părinții supraestimează valoarea propriei supravegheri de acasă. Copiii au nevoie de un loc sigur în care să meargă, unde să nu se simtă abandonați atunci când părinții lor sau alți adulți nu pot să aibă grijă de ei. Astfel de programe sunt o soluție ideală pentru părinții care lucrează. Când copilul tău participă la un program organizat, va avea acces la o varietate de activități benefice și va avea masa de prânz asigurată.

Iată 4 motive pentru care să îți trimiți copilul la un program de afterschool:

Copilul tău se va simți în siguranță

Un prim avantaj al unui program afterschool SOS Planet este că prichindelul tău se va afla mereu în siguranță. Dacă acasă va avea acces la internet sau televizor și va putea urmări seriale sau știri nepotrivite pentru vârsta lui, la after school SOS Planet va fi sub supravegherea constantă a profesorilor și a staff-ului, unde va avea un orar stabilit, își va putea face temele și se va juca cu alți copii. Totodată, acesta va simți un sentiment de securitate și familiaritate în momentul în care va păși pe porțile școlii, deoarece va fi acolo cineva care va avea mereu grijă de el. Copilul tău va știi că dacă ceva s-a întâmplat și are nevoie de ajutor, există oameni care să îl sprijine și să îl asculte.

Copilul tău va avea acces la activități extracurriculare

Multe programe afterschool oferă activități care însoțesc programa standard. Copilul tău va avea acces la o serie de activități care îi vor completa ziua de școală. Există o varietate de programe pentru diferite intervale de timp, astfel încât acesta să poată participa, după școală, la cel care se potrivește intereselor sale. De exemplu, dacă îi place să picteze, se poate înscrie la pictură în cadrul școlii.

Copilul tău se va bucura de activități sociale

Copiilor le place să petreacă timpul cu prietenii lor. Pentru mulți dintre ei, școala este singurul loc în care pot petrece timp cu prietenii lor în afara activităților organizate de părinți sau de alți adulți. Într-un program afterschool, acesta va interacționa cu colegii săi și își va face cu ușurință noi prieteni de joacă. Aceste interacțiuni sociale pot ajuta la stimularea dezvoltării abilităților sociale ale copilului și la sporirea stimei de sine.

Copilul tău va avea ajutor academic

Multe programe afterschool oferă ajutor pentru teme. Acest lucru poate fi foarte util pentru copiii care se luptă cu temele acasă sau care nu se pot așeza să le facă până târziu. Asigură-te că staff-ul sau alți copii nu fac temele pentru copilul tău. Unele centre nu au profesori sau asistenți care sunt echipați să se ocupe de copiii care se chinuie cu temele.

În concluzie, există multe beneficii în a-ți trimite copilul la un program de afterschool. Copilul tău se va putea distra, își va face prieteni și cel mai important, va fi în siguranță. Poți avea încredere că prichindelul tău va avea o masă sănătoasă, hrănitoare și se va afla într-un mediu sigur.

Sursă foto: unsplash.com