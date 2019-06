TOP 3 zone frumoase din Bucuresti in care merita sa iti cumperi un apartament

Bucurestiul este un oras la mare cautare cand vine vorba de piata imobiliara si uneori poate fi greu sa decizi ce zona ar fi mai buna atunci cand vrei sa te muti. Desi forumurile sunt pline de diverse sugestii si pareri, multe dintre ele pot fi contradictorii. De aceea, este important sa tii cont de prioritatile tale si de ceea ce iti doresti de la zona in care vei locui.



Iata care sunt TOP 3 zone frumoase din bucuresti unde merita sa iti cumperi sau inchiriezi un apartament:



Zona de nord

Panorama a zonei parcului Herastrau, aflat in nordul Capitalei.



Zona de Nord a Bucurestiului s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani si vei gasi numeroase blocuri rezidentiale si de lux ce ofera apartamente spatioase si frumoase. In plus, o mare parte din corporatii isi au birourile in zona de nord, asta fiind un mare plus daca locul de munca se afla intr-una dintre ele.



In plus, te poti bucura de parcul Herastrau si terasele si cluburile amplasate pe malul lacului acestui parc. Alte facilitati includ mall-ul Baneasa, magazinul Ikea, mall-ul Promenada si alte cateva magazine cunoscute.



2. Cartierul Titan

O parte din cartierul Titan si parcul I.O.R.



Aflat in estul Capitalei, cartierul Titan face parte din sectorul 3, un sector ce s-a dezvoltat mult in ultimii ani si este foarte curat.

Printre avantajele zonei se numara parcul I.O.R, mall-urile Park Lake si Mega Mall, numeroase sali de fitness si magazine precum Mega Image, Auchan si Carrefour. In plus transportul public este foarte extins in aceasta zona, existand mai multe linii de autobuze si troleibuze dar si statii de metrou.

Pretul apartamentelor nu este deloc scazut, dar este mult mai accesibil comparativ cu zona de nord prezentata anterior.



3. Zona de centru (Universitate- Piata Romana)

Piata Romana pe timp de noapte.



O zona extrem de centrala, avand in vedere ca Piata Universitatii reprezinta kilometrul 0 al orasului, iar Piata Romana se afla la 10 minute de mers pe jos de prima. Locul este incarcat de istorie, pastreaza farmecul vechi al Capitalei, ofera acces la linia de metrou, peste 10 linii de autobuze si troleibuze si numeroase alte avantaje.



Daca alegi Piata Romana sau Piata Universitatii, vei avea parte in apropiere de toate terasele si cluburile din Centrul Vechi si din zona Romana, de Universitatea Bucuresti si Academia de Studii Economice, de magazine de toate felurile, muzee si galerii de arta, Biblioteca Centrala Universitara si Sala Palatului. Parcul Cismigiu se afla si el in proximitate, iar Calea Victoriei este la o aruncatura de bat, daca vrei sa faci plimbari superbe pe timp de zi sau noapte.



Este posibil ca apartamentele din aceasta zona sa aiba nevoie de cateva imbunatatiri, dar daca acesta este singurul dezavantaj nu te sfii sa alegi o casa in aceasta locatie.



P.S. Nu uita atunci cand alegi un apartament sa te asiguri ca nu numai zona este perfecta pentru tine, ci si apartamentul. Fii sigur/a ca blocul nu este unul cu bulina (risc ridicat de prabusire la cutremur) si verifica instalatia electrica si cea sanitara si asigura-te ca toate piesele sunt la locul lor.

Un apartament in Bucuresti reprezinta o investitie pe viata, asa ca, ai grija sa alegi ceva ce ti se potriveste 100%.