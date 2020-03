Top 3 instrumente muzicale preferate de copiii nemtenilor

Iubirea pentru muzica se transmite din generatie in generatie, mai ales in cadrul familiilor in care parintii stiu deja sa cante la un instrument. Se pare ca prichindeii acestora incep sa fie curiosi referitor la aceasta activitate a adultilor si chiar isi doresc sa puna in practica acest hobby la randul lor.



Totusi, pasiunea aceasta poate aparea si in randul copiilor care nu au luat niciodata contact cu un instrument muzical, ci, pur si simplu, isi descopera talentul din pura intamplare.



Beneficiile studiului muzical sunt numeroase, dintre ele pot fi enumerate urmatoarele: imbunatateste abilitatile de invatare, dezvola abilitatile fizice, antreneaza disciplina si rabdarea, cultiva abilitatile sociale.



Iata ce instrumente muzicale au preferat copiii nemtenilor!



Alegerea lor a depins de mai multi factori. Unii dintre micuti au preferat un instrument in defavoarea altuia, pentru ca ii atragea mai mult.

Uneori, parintii au privit cu scepticism aceasta decizie a copiilor de a invata sa cante si si-au dat seama ca nu vor putea asculta ore in sir sunetele de amatori, asa ca i-au indreptat ei insisi catre un anumit tip de instrument. O alta situatie a fost cea in care copiii nu erau suficienti de dezvoltati fizic si nu-l puteau tine in maini. Toate aceste criterii, dar si altele, au fost luate in considerare in ceea ce priveste alegerea instrumentului muzical.



Instrumentele de percutie (tobele) au fost in topul preferintelor celor mici, ritmul fiind cel dintai tip de muzica pe care copiii si-l insusesc la inceputul vietii. Tobele si tamburinele au fost, de altfel, primul pas catre instalarea acestei pasiuni in sufletul lor;

Vioara a fost pe locul doi in topul alegerii instrumentului muzical preferat de catre cei mici, beneficiile sale fiind usor de observat inca de la primele lectii: imbunatatirea memoriei si atentiei, dezvoltarea senzoriala, exprimarea libera a emotiilor, obtinerea unei posturi corecte;

Pianul a devenit o alta alegere evidenta pentru copii, mai ales in familiile carora exista deja un astfel de instrument muzical. Nemtenii si-au dat seama din timp de aportul benefic al studierii unui instrument asupra dezvoltarii emotionale a copiilor, asa ca i-au sprijinit in aceasta directie, mai degraba decat sa le permita sa piarda ore in sir la computer sau pe telefon.

In final, nemtenii au ales pentru cei mici lectiile individuale cu ajutorul unui profesor care sa le explice pe indelete diferite notiuni de teorie si de practica, rezultatele aparand destul de repede la copiii care au fost indrumati astfel.



De asemenea, pentru cei care au vrut sa cante ca hobby, lectiile de grup de pian impreuna cu colegii, prietenii sau cu alti membri ai familiei au fost perfecte pentru introducerea in aceasta lume muzicala, dar si pentru a dezvolta tot mai mult creativitatea, comunicarea, socializarea.



